Ông Trịnh Văn Quyết và những thử thách, bài toán đang chờ đợi

Danh sách công khai của cơ quan thuế Thanh Hóa mới đây cho thấy Công ty TNHH FLC Samson Golf & Resort - công ty con do FLC sở hữu 100% - đang nợ hơn 34 tỷ đồng tiền thuế. Danh sách nợ thuế tại Thanh Hóa có 166 cái tên, với tổng số nợ 471 tỷ đồng.

Huy động được 1.500 tỷ đồng vốn tư nhân, tái khởi động loạt dự án lớn

Sau khi ông Trịnh Văn Quyết trở lại với vai trò Chủ tịch HĐQT, FLC liên tục đẩy mạnh hoạt động đầu tư, sắp làm loạt dự án hạ tầng, đô thị, du lịch tại Gia Lai, Thanh Hóa.

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai, tập đoàn này gây chú ý khi cùng địa phương ký loạt thỏa thuận hợp tác nghiên cứu nhiều dự án quy mô lớn, trải dài từ hạ tầng hàng không, logistics đến đô thị và nghỉ dưỡng, với tổng vốn dự kiến lên tới 150.000 tỷ đồng.

Không chỉ ở Gia Lai, tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa, FLC cũng tiếp tục tham gia ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư một số dự án tại địa phương này.

Việc mở rộng hoạt động đầu tư diễn ra trong bối cảnh ông Trịnh Văn Quyết trở lại với vai trò Chủ tịch HĐQT FLC sau nhiều năm vắng bóng. Trước đó, ở các sự kiện tham gia, ông chủ yếu được giới thiệu với vai trò nhà sáng lập Tập đoàn FLC và hãng bay Bamboo Airways.

Thực tế, sau khi ông Quyết trở lại, FLC và các công ty thành viên trong hệ sinh thái tập đoàn này liên tiếp ghi nhận nhiều động thái. Công ty Chứng khoán Artex được đưa ra khỏi diện kiểm soát từ ngày 26/2. Tại buổi làm việc với lãnh đạo Boeing, tập đoàn này cũng đã đàm phán về khả năng tái khởi động hợp tác, đồng thời đề xuất thuê dòng tàu bay 737 MAX...

Hay mới đây, Tập đoàn FLC cho biết cổ phiếu FLC đã được giao dịch trở lại trên hệ thống lưu ký tại Chứng khoán Artex từ ngày 6/3. Thông báo đánh dấu việc cổ đông FLC có thể giao dịch cổ phiếu trở lại sau gần 3 năm bị tạm dừng.

Năm qua, ông Trịnh Văn Quyết được biết đã huy động được 1.500 tỷ đồng vốn tư nhân, FLC theo đó đã điều chỉnh vốn điều lệ nhằm tăng cường nguồn lực tài chính. Cuối năm 2025, vốn điều lệ của tập đoàn được nâng từ 7.099 tỷ đồng lên 8.599 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp thành viên như Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros cũng tăng vốn thêm 400 tỷ đồng, lên 6.076 tỷ đồng.

Những thử thách đang chờ

Tuy vậy, thời gian qua, công ty của doanh nhân này còn liên tục bị siết nợ.

Mới nhất, MSB thông báo thu giữ hàng loạt tài sản đảm bảo liên quan đến Bamboo Airways để xử lý nợ. Danh mục bao gồm hơn 200 bất động sản tại Gia Lai và nhiều tài sản khác tại Thanh Hóa đứng tên Tập đoàn FLC, cho thấy áp lực tài chính không nhỏ trong hệ sinh thái này.

Đầu tháng 4, Phòng xử lý nợ - Khối quản trị rủi ro của Sacombank cũng thông báo thu giữ tài sản bảo đảm khoản nợ xấu của Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways). Tài sản gồm quyền sử dụng đất hơn 86.300m2 thuộc Khu phức hợp Đăk Đoa, xã Tân Bình, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai (nay là xã Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai). Chủ sở hữu của bất động sản này là Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

Ông Trịnh Văn Quyết xuất hiện trở lại với vai trò Chủ tịch Tập đoàn FLC (Ảnh: DT).

Trước đó, biến cố pháp lý liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết từ năm 2022 cũng đã tác động lớn tới toàn bộ hệ sinh thái FLC. Hoạt động quản trị bị gián đoạn, nhiều kế hoạch kinh doanh buộc phải tạm dừng hoặc kéo dài tiến độ.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 là dữ liệu công khai gần nhất của FLC, cho thấy tổng nợ phải trả lên tới gần 28.300 tỷ đồng, cao gấp hơn 3,5 lần vốn chủ sở hữu. Riêng 9 tháng đầu năm 2022, FLC ghi nhận khoản lỗ gần 1.900 tỷ đồng.

Tình trạng thua lỗ kéo dài buộc doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô hoạt động. Tại các kỳ họp cổ đông bất thường giai đoạn 2023-2024, ban lãnh đạo cho biết tổng tài sản thực tế đã giảm mạnh, ước còn hơn 20.000 tỷ đồng. Nhân sự thường trực cũng bị cắt giảm khoảng 60%, nhiều dự án phải giãn tiến độ, chuyển nhượng một phần hoặc tạm dừng triển khai nhằm giảm áp lực dòng tiền…