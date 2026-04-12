FLC bị truy thu thuế, phải giao lại quỹ đất công tại 2 dự án ở Quảng Ninh

UBND tỉnh Quảng Ninh mới đây có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương và Tập đoàn FLC khẩn trương xử lý dứt điểm các tồn tại tại một số dự án trên địa bàn, trong đó đáng chú ý là yêu cầu rà soát, thu hồi các khoản nợ thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền phạt và các nghĩa vụ tài chính phát sinh tại 2 dự án lớn.

Các dự án gồm quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Hạ Long, sân golf Ngôi sao Hạ Long, Khu đô thị tại phường Hà Khánh giai đoạn 1 và 2 (tên thương mại: FLC Tropical City Ha Long).

Với dự án FLC Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giao Sở Tài chính tiếp tục theo dõi, tham mưu xử lý các nội dung liên quan đến điều chỉnh chủ trương đầu tư khi đủ điều kiện.

Quần thể nghỉ dưỡng của FLC tại Hạ Long (Ảnh: FLC).

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát các văn bản điều chỉnh chủ trương đầu tư đã ban hành để tham mưu đồng bộ thủ tục điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, đồng thời xác định lại tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án, bảo đảm không để thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước; đôn đốc thu hồi số tiền hoàn trả trữ lượng rừng còn phải nộp hơn 2,89 tỷ đồng và rà soát việc cấp 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các lô biệt thự đã điều chỉnh sang đất nhà ở xã hội.

Trong khi đó, Sở Xây dựng được giao chủ trì rà soát toàn bộ các nội dung liên quan đến điều chỉnh quy hoạch tại dự án FLC Hạ Long, làm rõ các sai sót nếu có và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/4.

Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Hạ Long được triển khai từ năm 2016 với quy mô khoảng 157 ha, tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng gồm nhiều hạng mục như trung tâm hội nghị, khách sạn, khu biệt thự nghỉ dưỡng...

Với dự án Khu đô thị tại phường Cao Xanh, tỉnh yêu cầu Tập đoàn FLC tập trung nguồn lực để hoàn thiện dứt điểm hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục còn dở dang, ưu tiên các tuyến đường chính và tuyến kè, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua.

FLC phải bàn giao toàn bộ quỹ đất công tại các dự án ở phường Cao Xanh cho UBND phường quản lý. Sau khi tiếp nhận, UBND phường Cao Xanh có trách nhiệm quản lý và đề xuất phương án sử dụng hiệu quả, đúng quy định.

Thuế tỉnh Quảng Ninh được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ nghĩa vụ tài chính của FLC tại các dự án, xác định rõ từng khoản nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền phạt và các khoản phát sinh khác, trên cơ sở đó có biện pháp thu hồi theo quy định, hạn chế phát sinh nợ xấu.

Khu đô thị FLC Tropical City Ha Long có quy mô 88ha, tổng vốn đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng. Dự án cung cấp nhiều sản phẩm nhà ở như shophouse, liền kề, chung cư, đất nền.