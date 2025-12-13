One Era thắng lớn tại các giải thưởng bất động sản quốc tế

Ghi dấu ấn tại các giải thưởng lớn trong năm 2025

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc của One Era khi dự án liên tiếp được ghi nhận tại các giải thưởng trong nước và khu vực, qua đó khẳng định chất lượng quy hoạch và năng lực kiến tạo đô thị theo chuẩn mực quốc tế.

Tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025, One Era đã được vinh danh tại ba hạng mục gồm: Best Township Development (Dự án phát triển đô thị tốt nhất), Best Eco-Friendly Township Development (Dự án phát triển đô thị thân thiện môi trường tốt nhất) và Best Smart Township Development (Dự án phát triển đô thị thông minh tốt nhất).

Đây là những hạng mục dành cho các khu đô thị hội tụ đồng thời các tiêu chuẩn cốt lõi: quy hoạch bài bản, định hướng phát triển bền vững, năng lực ứng dụng công nghệ và chất lượng môi trường sống dài hạn.

One Era lập đạt 3 giải thưởng Property Guru Vietnam Awards (Ảnh: BTC).

Tiếp nối thành tích trong nước, tháng 12, One Era tiếp tục được công nhận tại các giải thưởng nổi bật của ngành bất động sản khu vực.

Trong đó, dấu ấn lớn của One Era là chiến thắng tại hạng mục Best of the Best - Best Township Development of the Year (Dự án phát triển đô thị xuất sắc nhất năm) do Robb Report bình chọn.

Hội đồng tuyển chọn tập trung vào những dự án đại diện cho chuẩn mực mới của thị trường: từ chất lượng thiết kế, mức độ khác biệt trong trải nghiệm, đến khả năng dẫn dắt xu hướng.

Danh hiệu này cho thấy One Era không chỉ nổi bật về diện mạo, mà còn thuyết phục bởi chiến lược phát triển rõ ràng, giá trị sử dụng thực chất, và một hệ sinh thái sống được tổ chức bài bản cho cộng đồng cư dân tương lai.

One Era được vinh danh tại hạng mục Best Township Development Of The Year - Giải thưởng Best Of The Best của Robb Report (Ảnh: One Era).

Song song đó, tại giải thưởng PropertyGuru Asia Property Awards 2025 diễn ra ở Bangkok, Thái Lan, One Era được nằm trong Top 4 chung cuộc trong hạng mục “Best Township Development (Asia)”.

Giải thưởng này quy tụ những dự án nổi bật nhất từ các thị trường phát triển trong khu vực như Singapore, Thái Lan, Malaysia và Hong Kong (Trung Quốc). Ở sân chơi này, cuộc cạnh tranh được đo bằng chất lượng quy hoạch tổng thể, tầm nhìn phát triển cộng đồng, và độ hoàn chỉnh của hệ sinh thái sống theo chuẩn quốc tế.

Việc nằm trong Top 4 cũng khẳng định dự án đang tiệm cận và đáp ứng những chuẩn mực khắt khe của một khu đô thị toàn diện, nơi quy hoạch, trải nghiệm sống và giá trị dài hạn.

Các giải thưởng cho thấy One Era đang đi đúng hướng trong chiến lược phát triển khu đô thị kiểu mẫu thế hệ mới.

Minh chứng của tầm nhìn phát triển đô thị mới

Ngay từ giai đoạn khởi tạo, One Era được định hình với tầm nhìn trở thành một đô thị nơi cư dân tìm thấy sự cộng hưởng năng lượng để phát huy những tiềm năng tốt nhất của bản thân.

Tầm nhìn này được xây dựng dựa trên sự kết hợp của bốn nhà phát triển hàng đầu Việt Nam và Nhật Bản là Kinera, Sumitomo Forestry, Kumagai Gumi và NTT Urban Development. Mỗi đơn vị mang đến một thế mạnh riêng về triết lý sống, quy hoạch, phát triển dự án, công nghệ và quản lý vận hành.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng đặt kỳ vọng cao vào những khu đô thị có tầm nhìn dài hạn và định hướng phát triển rõ ràng, chuỗi giải thưởng trong và ngoài nước mà One Era liên tiếp được vinh danh không chỉ là sự ghi nhận về chất lượng dự án, mà còn là một thước đo cho năng lực của liên doanh bốn nhà phát triển trong việc mở ra một không gian sống có giá trị lâu dài cho cộng đồng cư dân.

Đại diện One Era chia sẻ: “Chúng tôi tự hào khi nỗ lực của đội ngũ được ghi nhận bởi các hội đồng quốc tế. Những giải thưởng này không chỉ là thành quả của quá trình làm việc nghiêm túc mà còn là động lực để One Era tiếp tục theo đuổi tầm nhìn kiến tạo một thành phố khơi mở vạn tiềm năng cho cư dân.

Chúng tôi cam kết tập trung vào chất lượng quy hoạch, quản lý vận hành và phát triển hệ sinh thái sống nhằm mang đến trải nghiệm toàn diện, bền vững và khác biệt”.