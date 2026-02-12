Ocean City: Nhịp sống sôi động quanh năm

Thước đo sức hút của một "thành phố lễ hội"

Những ngày cận Tết, anh Đặng Quang Trung (44 tuổi, một nhà đầu tư tại Hà Nội) thường xuyên có mặt tại Ocean City. Chỉ vài tuần trước, anh vừa mua một căn shop tại Grand World - khu vực sôi động bậc nhất khu đô thị. Không cần chờ đợi các báo cáo dự phóng hay cam kết tăng giá dài hạn, anh tận mắt dòng người đổ về hội xuân từ quảng trường K-Town đến The Venice.

“Tôi từng đầu tư nhiều nơi, nhưng hiếm có dự án nào mà ngay sau khi nhận nhà đã có thể nhìn thấy dòng tiền vận hành rõ ràng như vậy”, anh Trung chia sẻ khi đứng giữa không khí rộn ràng của “Hội Xuân - Tết có hết” tại Ocean City.

Diễn ra từ 7/2 (20 tháng Chạp) đến 15/2 (28 tháng Chạp), lễ hội năm nay được tổ chức tại Quảng trường K-Town và The Venice, tạo nên một hành trình du xuân kéo dài xuyên suốt các trục thương mại.

Cách tổ chức này không chỉ tạo hiệu ứng không khí lễ hội liên tục, mà còn thúc đẩy dòng khách di chuyển, dừng chân và chi tiêu tại nhiều điểm khác nhau trong cùng một hành trình trải nghiệm.

Hội xuân Ocean City thu hút cư dân và đông đảo du khách từ khắp nơi đến check-in (chụp ảnh), mua sắm (Ảnh: Vinhomes).

Tại The Venice, sắc Tết Việt hiện diện giữa kiến trúc châu Âu cổ kính với các gian hàng xuân, ẩm thực truyền thống và hoạt động văn hóa như gói bánh chưng, vẽ tranh Đông Hồ… tạo không khí lễ hội đậm bản sắc.

Chỉ cách đó vài bước chân, K-Town mang đến một “Tết Á Đông” trẻ trung, hiện đại với không gian Hàn Quốc sôi động, thu hút mạnh mẽ giới trẻ. Hai sắc Tết truyền thống và đương đại song hành trong cùng một hành trình trải nghiệm. Nhờ đó, dòng khách không chỉ dừng lại lâu hơn mà còn sẵn sàng quay lại nhiều lần trong suốt mùa lễ hội.

Hoạt động trải nghiệm viết chữ thư pháp với sự tham gia của nhà sử học Lê Văn Lan (Ảnh: Vinhomes).

Với nhà đầu tư, điều quan trọng không đơn thuần là cảm xúc lễ hội, mà là khả năng chuyển hóa cảm xúc đó thành doanh thu. Trong những ngày cao điểm, nhiều căn nhà phố quanh khu vực lễ hội kín lịch thuê ngắn hạn, các gian hàng, quán cà phê, nhà hàng hoạt động hết công suất.

Dòng khách không chỉ đến từ cư dân nội khu, mà còn từ trung tâm Hà Nội và các địa phương lân cận, tạo nên bức tranh khai thác thương mại sôi động.

Lợi thế nội sinh kiến tạo giá trị đầu tư

Bên cạnh lễ hội xuân, yếu tố khiến giới đầu tư đặt niềm tin dài hạn nằm ở cấu trúc vận hành phía sau khu đô thị này. Ocean City được phát triển theo mô hình thành phố lễ hội, nơi sự kiện, tiện ích, thương mại và cộng đồng cư dân được quy hoạch để bổ trợ lẫn nhau, duy trì nhịp sống sôi động quanh năm.

Dòng khách dồi dào từ các sự kiện, lễ hội lớn giúp các hoạt động kinh doanh, thương mại tại Ocean vận hành sôi động quanh năm (Ảnh: Vinhomes).

Mỗi năm, Ocean City đón khoảng 14 triệu lượt khách và con số này vẫn đang tiếp tục gia tăng khi hệ sinh thái giải trí - trải nghiệm không ngừng được nâng cấp. Dòng khách lớn, ổn định và không phụ thuộc vào một mùa cao điểm duy nhất chính là nền tảng quan trọng giúp bất động sản tại đây vận hành hiệu quả và tạo dòng tiền bền vững.

Sự kiện Y-Concert tháng 12/2025 tại Ocean City đã thu hút gần 95.000 người (Ảnh: BTC).

Không chỉ tạo ra lưu lượng, Ocean City còn cho thấy khả năng giữ chân và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Hệ tiện ích quy mô lớn và đẳng cấp quốc tế như VinWonders Wave Park, VinWonders Water Park, biển hồ Lagoon Crystal cùng các tổ hợp thương mại, văn hóa như The Venice, K-Town, Little Hong Kong, Làng Sake… liên tục đóng vai trò thu hút dòng người.

Mỗi điểm đến vừa tạo sức hút riêng, vừa kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu, trực tiếp gia tăng doanh thu cho các sản phẩm thương mại, dịch vụ xung quanh.

Các tổ hợp giải trí như VinWonders Water Park góp phần tạo dòng tiền cho nhà đầu tư (Ảnh: VinWonders).

Song song với lượng khách du lịch, thị trường tiêu dùng nội khu tại Ocean City đang mở rộng với hơn 90.000 cư dân sinh sống và dự kiến tiếp tục gia tăng trong những năm tới, có thể đạt khoảng 200.000 người.

Quy mô cộng đồng cư dân này góp phần hình thành nhu cầu thường xuyên đối với các dịch vụ ẩm thực, mua sắm và giải trí, tạo nền tảng tiêu dùng ổn định bên cạnh nguồn khách vãng lai.

Bên cạnh đó, mô hình bất động sản đa công năng mở ra nhiều phương án sử dụng như để ở, làm second home (nhà nghỉ dưỡng), cho thuê ngắn hoặc dài hạn, hoặc kết hợp kinh doanh dịch vụ. Sự linh hoạt trong khai thác giúp sản phẩm phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau, qua đó duy trì sức hút trên thị trường trong dài hạn.

Cùng với sự hoàn thiện của hạ tầng giao thông chiến lược, như cầu Ngọc Hồi, cầu Trần Hưng Đạo, Vành đai 3.5, Vành đai 4, sân bay Gia Bình (Bắc Ninh)… khả năng kết nối giữa Ocean City và trung tâm Hà Nội cũng như liên vùng, quốc tế tiếp tục được mở rộng. Khi bán kính tiếp cận được rút ngắn, quy mô dòng khách và cộng đồng cư dân tiềm năng cũng gia tăng tương ứng, tạo thêm động lực tăng trưởng cho giá trị bất động sản.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng sàng lọc, những tài sản có khả năng tự vận hành bằng dòng người thật, dòng chi tiêu thật như Ocean City đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc của nhiều nhà đầu tư. Tại đây, lợi nhuận được tạo nên từ nhịp sống, lễ hội và dòng khách đang hiện hữu mỗi ngày.