Cận cảnh loạt khu đất được phân lô bán nền sau thông tin về khu công nghiệp

Xã Toàn Lưu hình thành từ việc hợp nhất 2 xã Ngọc Sơn và Lưu Vĩnh Sơn của huyện Thạch Hà cũ (tỉnh Hà Tĩnh). Địa phương này có diện tích hơn 60km2, tổng dân số 18.784 người.

Hồi tháng 9/2025, sau khi quy hoạch phân khu Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh cũ (nay thuộc xã Toàn Lưu) được công bố, cơn "sốt" đất nhanh chóng bùng phát. Thời điểm đó, ô tô đỗ kín, người dân và nhà đầu tư nườm nượp kéo về. Đến nay, tình trạng này đã có dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt khi chính quyền, cơ quan chức năng vào cuộc cảnh báo.

Hàng loạt khu đất nông thôn phân lô bán nền sau thông tin về khu công nghiệp (Video: Dương Nguyên).

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, hoạt động phân lô bán nền vẫn diễn ra âm ỉ tại nhiều thôn của xã Toàn Lưu.

Người dân địa phương cho biết từ cuối năm 2025 đến nay, nhiều nhà đầu tư từ tỉnh khác đã mua đất, mở đường, xây kênh thoát nước và phân lô.

Tại thôn Nam Sơn, một mảnh đất rộng hàng trăm mét vuông đang được nhóm công nhân thi công đường nhựa và kênh mương thoát nước sơ sài.

Theo nhóm công nhân, mảnh đất này vốn là đất vườn của người dân địa phương, sau đó được một người ở Nghệ An mua lại, chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở rồi phân lô rộng 100-140m2 để bán.

Trên mạng xã hội, các lô đất này đang được quảng cáo với mức giá 300-500 triệu đồng/lô, với lời chào mời "đắc địa", cách trung tâm thành phố Hà Tĩnh (cũ) khoảng 7km, cách nút giao cao tốc 2,5km, gần khu công nghiệp thu hút vốn FDI. Nhiều lời quảng cáo khẳng định "đất rẻ, đẹp, tiềm năng sinh lời cao", có thể tăng giá gấp 2-3 lần trong vài năm.

Những khu đất khác đã được phân lô trước thời điểm "sốt" đất đến nay chưa có nhà ở mới mọc lên.

Hạ tầng như đường nhựa nội khu, hệ thống cột điện mặt trời vẫn còn đó, nhưng khung cảnh lại đìu hiu.

Thời điểm xảy ra "sốt" đất, lãnh đạo xã Toàn Lưu từng bày tỏ băn khoăn về việc nhiều lô đất bị chia nhỏ quá mức. Có những lô đất chiều rộng chỉ khoảng 5m, trong khi đây là khu vực nông thôn nên rất khó để người dân có thể xây dựng và sinh sống lâu dài.

Trong năm 2025, Công an xã Toàn Lưu từng phát đi thông báo cảnh báo người dân đề phòng chiêu trò của "cò đất", khi nhóm này mua đất của người dân rồi chia lô, lôi kéo người khác tham gia mua bán nhằm đẩy giá lên cao. Điều này đã gây ra hậu quả là giá đất bị đẩy vượt xa giá trị thực, người mua chịu nhiều rủi ro, trong khi ngân sách và quy hoạch địa phương bị ảnh hưởng.

Vị trí xã Toàn Lưu (Ảnh: Google Maps).