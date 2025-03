Ninh Thuận tăng tốc khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp, năng lượng quốc gia

Vùng đất của biển, nắng và gió tạo nên những cú chuyển mình vượt trội

Với chiến lược phát triển đột phá, biến mọi thách thức của miền đất nắng, gió và lợi thế vùng biển nước sâu trở thành tiềm năng và cơ hội phát triển, Ninh Thuận đã chuyển mình với những bước tăng trưởng nhanh và bền vững. Tính riêng năm 2024, tỉnh đạt mức tăng trưởng GRDP 8,74% với thu nhập bình quân đầu người xấp xỉ 4.000 USD/người/năm, đứng thứ 4/14 tỉnh khu vực và 16/63 tỉnh, thành phố.

Ninh Thuận cũng tận dụng thế mạnh từ các ngành cảng biển - logistics - công nghiệp năng lượng sạch để thu hút một lượng lớn vốn đầu tư nước ngoài. Nhờ đó, tỉnh đã lọt vào top 10 về thu hút FDI với tổng vốn trên 1,214 tỷ USD, trở thành một trong những động lực phát triển kinh tế của khu vực Nam Trung Bộ.

Đặc biệt, ngành năng lượng sạch được xem là trụ cột phát triển của Ninh Thuận, được nhấn mạnh trong quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chính phủ phê duyệt. Tỉnh tập trung phát triển điện mặt trời, điện gió, điện khí LNG và gần nhất là dự án điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam cũng đã được tái khởi động tại xã Phước Dinh (huyện Thuận Nam) và xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải). Đây không chỉ là "chìa khóa" giải bài toán an ninh năng lượng quốc gia, mà còn đưa Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng quan trọng trong khu vực.

Hàng loạt dự án năng lượng đang được Ninh Thuận chú trọng phát triển trong đó có nhà máy điện hạt nhân với mức đầu tư khủng chưa từng có tiền lệ (Ảnh: Dropbox).

Ninh Thuận định hướng phát triển theo hướng "bền vững - đẳng cấp - độc đáo", khai thác tiềm năng tự nhiên với cung đường ven biển tuyệt đẹp trải dài 105km. Ninh Thuận đã thu hút hơn 3,46 triệu lượt khách với thu nhập xã hội từ du lịch đạt 3.900 tỷ đồng trong năm 2024.

Về khía cạnh trụ cột phát triển bất động sản, đây là ngành kinh tế mạnh có vai trò quan trọng, khi tận dụng được lợi thế địa lý của khu vực trọng điểm, dễ dàng kết nối các trục giao thông chiến lược như Quốc lộ 1A, cao tốc Bắc - Nam, đường sắt Bắc - Nam tốc độ cao…, từ đó từng bước hình thành hệ thống đô thị thông minh, hạ tầng đồng bộ và hiện đại gắn liền với hạ tầng giao thông.

Khai thác tiềm năng, đón vận hội mới

Việc trở thành trung tâm kinh tế, trung tâm năng lượng quan trọng của khu vực cũng trở thành nền tảng quan trọng, thúc đẩy Ninh Thuận phát triển nhiều lĩnh vực khác như du lịch, công nghiệp hay bất động sản… Đặc biệt là tại khu vực huyện Thuận Nam, nơi đang tập trung nhiều dự án trọng điểm, giúp thúc đẩy các trụ cột phát triển của tỉnh.

Đơn cử như dự án cảng biển tổng hợp Cà Ná rộng khoảng 108ha, có tổng mức đầu tư 6.500 tỷ đồng. Hiện giai đoạn 1 của dự án đã đi vào hoạt động, đạt hơn 1 triệu tấn hàng thông qua cảng. Dự án này đóng vai trò then chốt trong việc mở rộng chuỗi logistics, vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu từ các dự án năng lượng hiện hữu trên địa bàn.

Cảng biển tổng hợp Cà Ná giai đoạn 1 (Ảnh: Vnmediacdn).

Khu công nghiệp Cà Ná, trung tâm logistics Cà Ná và cảng cạn, điện khí… có tổng mức đầu tư lên tới chục tỷ đô. Trong đó, nhà máy điện khí LNG với tổng vốn đầu tư ước đạt gần 52.000 tỷ đồng dự kiến mời thầu trong tháng 6/2025. Những dự án này là tiền đề phát triển dân số cho khu vực khi thu hút một lượng lớn lao động, chuyên gia. Dự báo tới năm 2035, khu vực này sẽ thu hút tới 56.000 lao động chất lượng cao tới sinh sống, làm việc.

Cà Ná New City - dự án tiên phong đón đầu sự phát triển của Ninh Thuận.

Để đón đầu sự phát triển của Ninh Thuận và đáp ứng nhu cầu an cư đẳng cấp, Công ty cổ phần ACT Holdings đã tiên phong kiến tạo dự án Cà Ná New City (Khu đô thị mới Đầm Cà Ná) có quy mô gần 65ha, nằm ngay tại vùng lõi của các dự án trọng điểm, từ đó tạo nên điểm đến an cư cho khoảng 10.000 người, gồm nhóm cư dân địa phương và lao động chất lượng cao tới sinh sống, làm việc trong tương lai.

Với hệ sinh thái hơn 50 tiện ích được quy hoạch bài bản, từ tổ hợp thương mại - vui chơi giải trí, giáo dục, y tế cho tới các khu vực công viên cảnh quan… Cà Ná New City sẽ định hình lại chất sống trong khu vực, kiến tạo những trải nghiệm sánh ngang các đại đô thị tại các thành phố lớn Việt Nam.

Hệ sinh thái tiện ích đa dạng của khu đô thị hứa hẹn sẽ định hình lại chất sống cho khu vực.

"Với 100% phân khu 1 sắp mở bán đều đã có sổ riêng từng căn, Cà Ná New City hứa hẹn sẽ nhanh chóng tạo nên một cộng đồng dân cư sôi động, hiện đại bậc nhất trong khu vực, đồng thời mở ra những cơ hội phát triển đón đầu tương lai mới, khi Ninh Thuận đang chuẩn bị bước vào thời điểm vàng trên hành trình phát triển", đại diện chủ đầu tư khẳng định.

Thông tin về dự án Cà Ná New City:

Địa điểm: đường ven biển Ninh Thuận, xã Phước Diêm và xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

Hotline: 0918 699 179