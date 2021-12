Những tín hiệu tích cực trên thị trường căn hộ hậu giãn cách

Dân trí Thị trường căn hộ đang sôi động trở lại sau thời gian dài trầm lắng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, khi mức độ quan tâm trong tháng 10 tăng 57% so với tháng trước.

Sự phục hồi của phân khúc chung cư

Ngay sau khi nới lỏng giãn cách và tái mở cửa nền kinh tế, thị trường bất động sản trên cả nước có xu hướng sôi động trở lại. Tại TPHCM, lượng khách hàng có nhu cầu tìm kiếm nhà đất bật tăng mạnh mẽ sau một thời gian dài đình trệ giao dịch.

Báo cáo thị trường bất động sản tháng 10/2021 của Batdongsan.com.vn cho thấy, kể từ trung tuần tháng 9/2021, hoạt động giao dịch tại TPHCM có xu hướng sôi động trở lại, mức độ quan tâm đến thị trường có dấu hiệu phục hồi. Trong đó, chung cư là một trong những phân khúc có mức độ quan tâm cao khi tăng 57% so với tháng trước.

Không chỉ có nhu cầu mua bất động sản gia tăng, lượng tin rao bán nhà đất trong tháng 10 vừa qua cũng cải thiện mạnh. Trong đó lượng tin đăng về căn hộ chung cư tăng 139%, chỉ số giá chung cư 10 tháng đầu năm tăng 4% so với cùng thời điểm năm ngoái. Căn hộ bình dân vẫn chiếm được nhiều sự quan tâm nhất, tăng 89% và sau đó là căn hộ cao cấp, rồi mới đến trung cấp.

Biểu đồ lượng tiêu thụ căn hộ tại TPHCM trước và sau giãn cách xã hội (Nguồn: Batdongsan.com.vn)

Theo báo cáo thị trường tháng 11/2021 của DKRA Vietnam, thị trường TPHCM tiếp tục ghi nhận 5 dự án mở bán trong tháng, với khoảng 2.431 căn hộ, gấp 6,6 lần so với tháng trước và 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2020. Lượng tiêu thụ đạt khoảng 68% trên nguồn cung mở bán mới, gấp 6 lần so với tháng trước và gấp 2,4 lần lượng tiêu thụ cùng kỳ năm trước.

Nhận định diễn biến giá căn hộ trong năm 2022, Vndirect Research cho rằng, giá bán căn hộ sơ cấp tại TPHCM sẽ tiếp tục xu hướng tăng 1-7% so với cùng kỳ ở tất cả phân khúc, trong đó phân khúc trung cấp sẽ tăng mạnh nhất 7% so với cùng kỳ do nhu cầu cao trong khi nguồn cung hạn chế.

Dòng tiền tìm về các dự án an toàn, thanh khoản cao

Nhu cầu an cư cao, trong khi nguồn cung căn hộ tại khu vực trung tâm ngày càng hạn chế, các dự án thuộc khu vực này luôn được giới đầu tư săn đón. Thực tế giao dịch thị trường cho thấy, hầu hết các dự án căn hộ ghi nhận thanh khoản tốt trong thời gian vừa qua đều là những dự án có pháp lý đảm bảo và vị trí tiềm năng.

Trong số đó, có thể kể đến dự án D-Homme. Tọa lạc ngay trung tâm quận 6, dự án có hệ tiện ích độc đáo, sở hữu thêm lợi thế lớn về pháp lý khi đã được cấp giấy phép xây dựng giai đoạn một - phần ngầm khu chung cư kết hợp thương mại dịch vụ.

Phối cảnh hệ tiện ích nội khu đa dạng của dự án D-Homme.

D-Homme nằm ngay khu vực trung tâm Chợ Lớn, sở hữu 3 mặt tiền lớn - đường Ba Tháng Hai, đường Hồng Bàng và đường Minh Phụng. Dự án có cơ hội đầu tư và cho thuê giá tốt nhờ khu dân cư ổn định, nhu cầu ở thực cao.

Không gian sống được tối ưu cho gia đình Việt tại căn hộ mẫu D-Homme.

Với lợi thế nằm trọn trong "tam giác vàng" tạo thành bởi 3 tuyến metro trọng yếu số 6, số 2, và 3A, nhờ đó việc di chuyển sẽ rất thuận tiện.

D-Homme cũng là dự án đáp ứng tốt nhu cầu sống tiện nghi và sống khỏe nhờ tiện ích đa dạng, quy hoạch khép kín, như hồ bơi điện phân đồng không Clo, hồ bơi vô cực 120 m, hồ khoáng CO2, Aqua Gym, phòng khám DHA Healthcare... Dự án còn sở hữu trung tâm thương mại Outsight D-Mall được định hướng sẽ là điểm hẹn mua sắm, đón hàng trăm lượt khách mỗi ngày từ TPHCM, khu Tây và nhiều nơi khác đổ về.

D-Homme được xây dựng trên khu đất ở trung tâm Chợ Lớn (quận 6).

Xây dựng trên khu đất ở trung tâm Chợ Lớn, D-Homme có số lượng trung bình chỉ 6 căn hộ trên một nhánh mặt bằng. Mỗi tầng trang bị đến 8 thang máy tương ứng với hai hộ một thang máy và có tất cả hơn 150 chỗ đậu ôtô, tương ứng cứ gần 3 hộ sẽ có một chỗ đậu ôtô.

"Trong bối cảnh nhiều dự án bất động sản tại TPHCM đang phải "trùm mền" do dịch cũng như vướng thủ tục đã khiến nguồn cung mới tại đây tiếp tục sụt giảm, sản phẩm ít ỏi nhưng nhu cầu vẫn tăng chính là cơ hội cho những dự án có đầy đủ pháp lý tranh thủ bung hang", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Trường Thịnh