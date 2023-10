Những lý do bạn nhất định phải có một bức tranh trong nhà

Ngày nay, việc in ấn đã trở nên dễ dàng. Thế nhưng, những bức tranh vẫn giữ vị thế nhất định trong ngôi nhà và có sức hút khác biệt so với những bản in.

Để mang lại không gian thư giãn, khác biệt cho từng căn nhà, kiến trúc sư Đức Quân, người có nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn thiết kế và thi công nội thất, luôn cố gắng mang tranh vào từng không gian. Anh chỉ ra những lợi ích mà bức tranh có thể mang lại cho ngôi nhà.

1. Điểm chạm cảm xúc

Tranh mang lại điểm chạm khác biệt. Dù được vẽ trên canvas, gỗ, giấy hay bất kỳ loại vật liệu nào, bề mặt của một bức tranh cũng mang lại cảm xúc cho chủ nhân mỗi khi chạm tới, thay vì một bức in nhẵn bóng.

Việc chạm vào một bức tranh được ví như cái chạm của cảm xúc, mang lại sự thoải mái, dễ chịu cho gia chủ.

Tranh mang lại nhiều giá trị về mặt cảm xúc cho chủ nhân ngôi nhà (Ảnh minh họa: Pinterest).

2. Sự độc đáo

Treo các bức tranh trong nhà sẽ khiến căn nhà trở nên độc đáo hơn. Tranh chứa đựng nội dung, từ đó, chủ nhà có thể truyền tải thông điệp của mình tới những vị khách ghé chơi. Ví dụ, khi gia chủ treo bức tranh mang ý nghĩa đón tiếp ở khu vực cửa ra vào, khách tới chơi nhà có thể dễ dàng cảm nhận tính hiếu khách của chủ nhân.

Nếu là người thực sự yêu tranh, khi sở hữu những bức tranh có một không hai từ các họa sĩ, gia chủ sẽ cảm nhận rõ giá trị của bức tranh mang lại cho riêng không gian sống của mình.

3. Mang lại cảm giác sở hữu

Đây là lợi ích đặc biệt của những người đang thuê nhà. Nếu dùng toàn bộ đồ nội thất, thiết bị của chủ nhà, người đi thuê sẽ luôn có cảm giác đây không phải nhà của mình.

Gợi ý treo tranh khi ở nhà thuê sẽ giúp bạn cảm giác không gian này là của bạn. Việc treo một bức tranh đúng sở thích, do bạn tự đặt vẽ, bạn sẽ cảm giác ngôi nhà trở nên thân thuộc khiến bạn muốn trở về.

4. Thể hiện cá tính

Việc treo tranh theo sở thích cá nhân thể hiện rõ cá tính của chủ nhà. Tranh là một món đồ thủ công, giống với đồ gốm, đồ mây tre đan. Do vậy, việc lựa chọn nội dung tranh, màu sắc của tranh, kích thước và vị trí treo tranh là cách để chủ nhà thể hiện mình với những vị khách ghé chơi.

5. Mở ra cuộc trò chuyện

Với những vị khách lạ khi ghé chơi nhà, bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một bức tranh khá thú vị. Bạn có thể kể cho khách lịch sử, nguồn gốc, nội dung hay họa sĩ thực hiện bức tranh trên. Từ đó, chủ nhà và vị khách có sự gắn kết nhất định để bắt đầu những câu chuyện mới.

Tranh thể hiện cá tính của chủ nhà (Ảnh minh họa: Pinterest).

6. Mang lại sức sống cho căn phòng

Một bức tranh đẹp có thể khiến căn phòng nổi bật và gia tăng tính thẩm mỹ. Bức tranh cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến tâm trạng, tính khí của chủ nhân. Bức tranh có thể tương phản với những món nội thất xung quanh, tạo nên nét hoàn thiện cho không gian tổng thể.

7. Tranh không có hạn sử dụng

Tranh là thứ không có hạn sử dụng. Nét đẹp của nó sẽ bền vững theo thời gian, tùy vào cách cảm nhận của người sở hữu. Chưa kể, nhiều người coi việc chơi tranh là thú vui và thú đầu tư.

Xét trên góc độ kinh tế, bức tranh đẹp sẽ tăng giá trị theo thời gian khi danh tiếng và vị thế của họa sĩ ngày càng tăng. Ngoài ra, mua tranh cũng là một cách ủng hộ những người họa sĩ, những người làm nghệ thuật đang phải đối diện với nhiều cạnh tranh để có thêm thu nhập.