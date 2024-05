Những giá trị tinh hoa của khu đô thị đáng sống The Manor Central Park

Khu đô thị đáng sống

Năm 2023, khu đô thị The Manor Central Park có lần thứ 4 liên tiếp được Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp và VCCI trao chứng nhận "Dự án đáng sống", nằm trong số 5,6% trên tổng số 2.130 dự án đăng ký tham gia nhận được chứng nhận này. Theo tiêu chí đánh giá từ hội đồng chuyên gia, dự án đáng sống phải là một nơi dành cho cộng đồng, vì cộng đồng và được vun đắp, phát triển, lan tỏa những giá trị tốt đẹp chính từ cộng đồng ấy.

Trên thế giới, những cộng đồng cư dân tinh hoa từ lâu đã trở thành xu hướng với các khu vực nổi tiếng như Beverly Hills, Malibu Colony Beach, Rockefeller Center (Mỹ), Peak (Hong Kong, Trung Quốc) hay Gangnam (Hàn Quốc).

Môi trường sống lý tưởng nuôi dưỡng những khát vọng tinh hoa.

Góp phần tạo lập nên những cộng đồng cùng không gian sống đó, những nhà phát triển bất động sản không chỉ cần mạnh về nguồn lực kinh tế, mà còn cần có sự thấu hiểu, tinh tế và tầm nhìn với mong muốn kiến tạo những giá trị di sản vượt thời gian.

Được kiến tạo bởi Tập đoàn Bitexco, Khu đô thị đáng sống The Manor Central Park hội tụ những tên tuổi hàng đầu cùng hợp tác phát triển các giá trị tinh hoa khác biệt và chuẩn mực sống văn minh, hiện đại, đẳng cấp quốc tế nhưng vẫn thấm đượm giá trị di sản văn hóa, tinh thần của Hà Nội nghìn năm văn hiến.

Với tâm niệm mỗi dự án bất động sản không chỉ là những công trình với kiến trúc lớn hay các tòa nhà vĩ đại, nhà phát triển còn gửi gắm các ý tưởng vị nhân sinh, kiến tạo nên một hệ sinh thái xanh, bền vững và thân thiện để cải thiện thể chất, tâm lý và không ngừng đắp bồi mạch nguồn xúc cảm cho cư dân.

Lan tỏa những giá trị tinh hoa vượt trội

Khi lý giải về những điều tạo nên sự khác biệt ở The Manor Central Park, ông Phan Lê Khôi - Giám đốc Marketing Công ty CP Bitexco - đã từng chia sẻ: "Với kinh nghiệm gần 39 năm phát triển, chúng tôi tự hào hội tụ tất cả những giá trị tinh hoa nhất, từ tâm huyết đến nguồn lực và kinh nghiệm để kiến tạo nên The Manor Central Park, với ước muốn mỗi cư dân tới đây đều được tận hưởng cuộc sống hạnh phúc".

Bởi vậy nên Bitexco lựa chọn hợp tác với những tên tuổi hàng đầu trong ngành trên toàn cầu như kiến trúc sư Mỹ Carlos Zapata, đơn vị kiến trúc EE&K, đơn vị thiết kế từ Nhật Kume Sekkei,… và đưa vào dự án những giá trị tinh hoa trong quy hoạch, kiến trúc và thiết kế.

Sắc xanh tươi mát tràn ngập trên các trục kết nối mở thông minh của khu đô thị nhìn từ trên cao.

Với mật độ xây dựng chỉ 20,8%, các nhà phát triển đã dành phần lớn không gian cho hệ thống công viên liên hoàn và cây xanh nội khu, đóng vai trò như "lá phổi" xanh của toàn khu vực Tây Nam Hà Nội. Mật độ xây dựng thấp và số lượng căn nhà thấp tầng ở cả khu phố Đông và khu phố Tây đều giới hạn nhưng khu đô thị lại sở hữu quy hoạch thông minh có tính kết nối đa điểm, nhất là hệ tiện ích giải trí đẳng cấp và hiện hữu, trong đó nổi bật là Aura.

Những dịch vụ tiện ích, giải trí được kết nối đa điểm để tối ưu trải nghiệm.

Truyền cảm hứng và nuôi dưỡng những khát vọng

Với tầm nhìn đào tạo thế hệ tương lai tinh hoa cho Việt Nam và thế giới, Tập đoàn Bitexco đã lựa chọn hợp tác với tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục là Hệ thống Dwight toàn cầu cùng chương trình tú tài Quốc tế IB để phát triển Trường liên cấp quốc tế Dwight Hà Nội.

Trường Liên cấp quốc tế Dwight Hà Nội đã sẵn sàng cơ sở vật chất hiện đại cùng những chương trình đào tạo nhân tài hàng đầu.

Những chương trình đào tạo toàn diện về Tâm - Trí - Thể - Mỹ của Trường liên cấp quốc tế Dwight, cùng với hệ tiện ích toàn diện hiện hữu và không gian sống xanh mát chính là môi trường sống phù hợp dành cho những cư dân tinh hoa của The Manor Central Park. Theo đơn vị phát triển dự án, điều này lý giải phần nào lý do vì sao thị trường bất động sản Hà Nội, nhất là khu vực Tây Nam, sôi động trở lại khi Bitexco "mở giỏ hàng" The Helia - phân khu được mệnh danh là trái tim của khu đô thị với bộ sưu tập giới hạn những căn "ProMax house".

Nằm đối xứng với khu phố Tây đã hiện hữu, nhà phố cao cấp nào tại The Helia sở hữu những lợi thế nổi trội về đa mặt tiền kinh doanh, thu hút những thương hiệu đẳng cấp hàng đầu. Khu đô thị với quy mô 17.000 cư dân nội khu cùng một lượng lớn khách hàng từ các khu vực lân cận có thể mang tới tiềm năng lớn kinh doanh cho nhà đầu tư.