Những đặc quyền của cư dân Vinhomes Green Paradise

Hành trình tìm lại sự cân bằng cho người thành đạt bận rộn

Không phải ngẫu nhiên mà ngay trong những ngày đầu mở ký quỹ khu Vịnh Ngọc, các phòng giao dịch của Vinhomes luôn chật kín. Giữa dòng người ấy là doanh nhân, chuyên gia quốc tế và Việt kiều thành đạt - những người đã có tất cả, nhưng vẫn đi tìm một điều tưởng chừng giản dị: một cuộc sống cân bằng.

Trong hình dung của anh Phạm Văn Khanh (TPHCM), một doanh nhân vừa ký quỹ thành công một căn Vịnh Ngọc, mường tượng về cuộc sống tương lai: “Buổi sáng ở Vịnh Ngọc bắt đầu bằng ánh bình minh phản chiếu trên mặt hồ Lagoon rộng 800ha. Trong căn biệt thự ven vịnh, tiếng sóng và gió biển thay thế cho chuông báo thức".

Một tách cà phê, vài email gửi đi, một cuộc họp qua màn hình, phía sau không còn là bức tường văn phòng mà là bầu trời trong veo và làn nước mát lành”.

Cư dân Vịnh Ngọc có thể thức dậy giữa thiên nhiên nguyên sinh và làm việc tại trung tâm TPHCM chỉ cách 13 phút di chuyển (Ảnh: Vinhomes).

Đến trưa, sân golf thiết kế bởi huyền thoại Tiger Wood và Robert Trent Jones, có thể trở thành nơi anh Khanh gặp gỡ, đàm đạo và kết nối cùng đối tác.

Chiều xuống, hoàng hôn sẽ nhuộm vàng mặt biển hồ Lagoon, dát mật lên từng căn biệt thự. Khi ấy, cả gia đình có thể lại quây quần bên bữa tối ngoài hiên, hít thở làn gió mát lành thổi vào từ biển.

Đêm về, Vịnh Ngọc vẫn chưa ngủ. Đây là lúc các chủ nhân hòa mình vào nhịp điệu sôi động tại công viên Vịnh Ngọc, công viên Ngọc Trai hay Clarke Bay - khu phố giải trí đêm lấy cảm hứng từ Clarke Quay Singapore.

“Ở đây, mỗi người đều tìm thấy phiên bản thứ hai của chính mình - năng động hơn, lãng mạn hơn và tự do hơn”, anh Khanh hào hứng.

Còn với chị Hoàng Thu Thủy, người đang làm việc cho một tập đoàn nước ngoài tại trung tâm TPHCM, quãng đường di chuyển tới đây sẽ chỉ còn là một hành trình ngắn - 13 phút trên tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ.

“Không phải chọn giữa phố thị sôi động hay thiên nhiên trong lành, gần thiên nhiên mà vẫn không mất kết nối với thế giới, đó chính là trải nghiệm hiếm có thuyết phục gia đình tôi chuyển về Vịnh Ngọc”, chị Thủy chia sẻ.

Cuối tuần, cuộc sống tại Vịnh Ngọc mở ra nhiều tầng trải nghiệm hơn. Các gia đình có thể dành buổi sáng vui chơi ở VinWonders, đùa vui với các loài động vật ở vườn thú Safari, tối đến xem nhạc kịch tại Nhà hát Sóng Xanh hay đón tiếp bạn bè ghé thăm với bữa tiệc rượu vang đầy lãng mạn bên bờ biển.

Ở Vịnh Ngọc, mỗi ngày là một hành trình các cư dân được đi qua nhiều bản thể: doanh nhân, người bạn, người cha, người mẹ, công dân toàn cầu, người yêu cuộc sống. Mỗi khoảnh khắc là một chương khác của chính mình, nơi công việc, thiên nhiên và tận hưởng không còn tách rời.

Vinhomes Green Paradise sở hữu bộ đôi sân golf đôi 18 hố được thiết kế bởi Tiger Woods và Robert Trent Jones (Ảnh: Vinhomes).

Phong cách sống trở thành tuyên ngôn

Trong lịch sử, các vùng đất thịnh vượng đều bắt đầu từ giấc mơ táo bạo của một thế hệ dám nghĩ khác. Kangnam, Marina Bay, Dubai Marina… đều từng là vùng đất ngủ quên trước khi trở thành biểu tượng.

Vịnh Ngọc cũng đang đứng trước khoảnh khắc ấy, khi một thế hệ khách hàng, nhà đầu tư mới chọn Cần Giờ như nơi khởi đầu của tương lai.

Theo quy hoạch, Vịnh Ngọc có diện tích gần 587ha, nằm trong tổng thể Vinhomes Green Paradise rộng 2.870ha - siêu đô thị ESG++ tiên phong tại Việt Nam.

Nhà hát Blue Waves là công trình nghệ thuật rộng 7ha do Gensler tư vấn thiết kế, kỳ vọng trở thành biểu tượng văn hoá mới của miền Nam (Ảnh: Vinhomes).

Bên trong Vịnh Ngọc là hệ sinh thái tiện ích mang lại chất sống toàn cầu: bệnh viện quốc tế Vinmec 5 sao hợp tác cùng hệ thống y tế số 1 Hoa Kỳ Cleveland Clinic, resort 6 sao Ritz Carlton, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, cầu Wealth Bridge nối sang khu tài chính Mũi Danh Vọng với tòa tháp 108 tầng và hàng loạt công viên, quảng trường, khu wellness trị liệu tái tạo năng lượng.

Mọi yếu tố tại Vịnh Ngọc cùng kiến tạo một triết lý sống mới, nơi mỗi căn biệt thự vừa là tài sản và cũng là tuyên ngôn thẩm mỹ, lựa chọn của tầm nhìn.

Những chủ nhân tương lai của Vịnh Ngọc không tìm kiếm sự phô trương, mà tìm kiếm sự xa xỉ thầm lặng ngay trong nhịp sống điều độ, được tận hưởng môi trường sống trong lành không khói bụi, với cảm giác đủ gần để không phải vội vã bước ra phố thật sớm nhằm tránh kẹt xe và đủ xa để đêm về được nghe sóng biển vỗ ngoài hiên.

“Cần Giờ hôm nay, với tôi, là hình ảnh của Singapore nhiều năm trước nhưng với bản đồ quy hoạch bài bản hơn. Khi hạ tầng hoàn thiện và đi vào hoạt động, giá trị của Cần Giờ sẽ không còn được tính bằng mét vuông, mà bằng tầm vóc của giấc mơ nơi này đại diện”, anh Khanh nhận định.