Những cách làm mới căn nhà chỉ với chưa đến 100 USD

Chỉ với những thay đổi nhỏ cũng có thể đem lại sinh khí và năng lượng mới cho ngôi nhà (Ảnh: The Washington Post).

Dọn dẹp nhà 30 phút mỗi ngày

"Gần đây, chúng tôi chuyển đến một ngôi nhà nhỏ hơn và mỗi ngày tôi đều dành ra 30 phút để dọn dẹp nhà cửa", Marry Patton, một nhà thiết kế nội thất ở Houston (Mỹ) nói và cho rằng có ít đồ hơn sẽ tốt hơn. Vì vậy, những đồ không dùng đến, cô thường gom lại và mang đi cho.

Kiểm kê toàn bộ đồ đạc trong nhà

Patton cho rằng một khi dọn dẹp, bạn sẽ nhận thấy những gì bạn thực sự cần. Lời khuyên của nhà thiết kế này là hãy đi từng phòng và liệt kê những thứ bạn cần và lên danh sách những thứ cần sửa chữa. Nếu không bạn sẽ dễ bị kích thích và choáng ngợp khi đến các cửa hàng gia dụng và mang về những thứ không đâu vào đâu.

Bổ sung các món đồ nghệ thuật

Cheryl Luckett, nhà thiết kế và chủ sở hữu của Dwell by Cheryl ở Charlotte cho biết cô là một người cuồng phong cách vintage. "Nếu có 100 USD vào ngày thứ 7, tôi sẽ mua được nhiều thứ ở cửa hàng đồ cổ", cô nói. Những bức tranh cổ điển ở các cửa hàng đồ cổ này thường sẽ bao gồm cả khung, do đó sẽ tiết kiệm được kha khá so với mua một tác phẩm nghệ thuật mới.

Luckett cho rằng không cần phải sắm một bức tranh lớn. Một tác phẩm nhỏ cũng có thể tạo nên sự mới mẻ.

Sơn lại tường

"Sơn là một trong những lựa chọn để làm mới ngôi nhà của tôi", Luckett nói. Căn phòng sẽ mới mẻ hơn chỉ cần với một hộp sơn.

Ngoài ra, theo Luckett, bạn cũng nên sơn lại cửa. "Một cánh cửa màu đen cũng có tác dụng kỳ diệu trong việc nâng tầm ngôi nhà, miễn là căn phòng đó có đủ ánh sáng", cô nói và cho biết thường xuyên sơn đồ nội thất để tạo cho căn phòng một diện mạo mới.

Thêm cây cảnh

Patton khuyên rằng hãy chọn những loại cây rẻ tiền, chẳng hạn như cây lưỡi hổ và những cây chuyên dùng để trang trí trong nhà.

Thuê một nhà thiết kế nội thất trong 1 giờ

Mặc dù là một nhà thiết kế, Patton vẫn cảm thấy khó khăn khi đưa ra các quyết định cải tạo cho ngôi nhà của mình. Bởi đôi khi cũng nên tham khảo góc nhìn của người khác như thế nào. Nhiều nhà thiết kế đang đưa ra mức giá thiết kế theo giờ và họ sẽ nhận các cuộc tư vấn ngắn này để đưa ra lời khuyên cho không gian của bạn. Hoặc không bạn cũng có thể thuê một thợ trang trí nội thất để sắp xếp ngôi nhà của bạn hợp lý hơn.

Tạo một bức tường thư viện ảnh gia đình

Patton thường chọn những bức ảnh của gia đình, in màu đen trắng và treo chúng lên những khung ảnh mà cô mua được từ các trang thương mại điện tử như Overstock, Amazon… Về nơi tốt nhất để treo, Patton nói: "Tôi thích treo ảnh gia đình ở hành lang và chiếu nghỉ cầu thang, chứ không phải là những khu vực chính trong nhà".

Tạo các bức tường bằng gỗ bần

Trong nhà bếp hoặc phòng chơi của bọn trẻ, Patton thường gắn lên các bức tường gạch bằng bảng ghim gỗ bần. Đây là nơi mà Patton sẽ ghim các bức ảnh của gia đình, thiệp giáng sinh hoặc các bức vẽ của bọn trẻ. Những mảnh ghim này sẽ dễ dàng thay đổi khi tâm trạng của bạn bất ổn.

Thay đổi bóng đèn

Patton thích sử dụng bóng đèn có nhiệt độ cao. Cô cho rằng, các bóng đèn trong nhà nên có cùng một màu. Cô không thích sử dụng đèn Led bởi cô cảm thấy khó có được màu sắc phù hợp với bóng đèn led. Nhưng dù là bạn sử dụng đèn sợi đốt hay đèn led thì điều quan trọng là phải nhất quán. Patton khuyên nên sử dụng các công tác để điều chỉnh mức độ ánh sáng.