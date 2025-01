Nhiều địa phương sẽ có những khu công nghiệp mới hàng trăm hecta

Gần đây, nhiều địa phương trên cả nước được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu công nghiệp mới với diện tích vài trăm hecta.

Tại Nghệ An, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án WHA Industrial Zone 2 - Nghệ An thuộc Khu công nghiệp Nam Cấm D. Nhà đầu tư là Công ty cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An.

Dự án được thực hiện tại xã Nghi Hưng, xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc với diện tích hơn 183ha. Vốn đầu tư là 1.200 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 216 tỷ đồng.

Ngành bất động sản khu công nghiệp được đánh giá nhiều triển vọng (Ảnh: Đức Tuấn).

Tại TP Cần Thơ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 2). Nhà đầu tư dự án là Công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ.

Diện tích khu công nghiệp này hơn 540ha. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Vĩnh Trinh và xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ. Dự án có vốn đầu tư 7.850 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư hơn 1.178 tỷ đồng.

Tại TP Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Ninh, diện tích hơn 400ha. Địa điểm thực hiện tại xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang với tiến độ thực hiện không quá 42 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.

UBND TP Đà Nẵng được giao thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư, chỉ đạo Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan liên quan xác định tổng mức đầu tư dự án.

Tại tỉnh Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng ký quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phú Xuân, huyện Cư M'gar. Nhà đầu tư là Công ty cổ phần DPV Đắk Lắk.

Dự án được thực hiện tại xã Ea Drơng, huyện Cư M'gar với diện tích hơn 313ha. Về vốn đầu tư, UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh yêu cầu nhà đầu tư rà soát, tính toán và xác định chính xác tổng vốn đầu tư của dự án.

Tiến độ thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày được nhà nước bàn giao đất. UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh hướng dẫn nhà đầu tư quy định cụ thể tiến độ thực hiện dự án.

Thị trường bất động sản khu công nghiệp được giới phân tích đánh giá khả quan, nhiều triển vọng trong năm 2025-2026. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là động lực mạnh mẽ dẫn dắt ngành này. Việt Nam cũng đang xây dựng lộ trình phát triển để vươn lên trong chuỗi giá trị ngành bán dẫn toàn cầu, nhằm đảm bảo vị thế thu hút vốn FDI.

Các vấn đề pháp lý liên quan đến khu công nghiệp cũng được quy định cụ thể như Quyết định 227 của Thủ tướng điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp của 63 tỉnh/thành tạo thêm dư địa phê duyệt quỹ đất; Quy hoạch sử dụng đất của nhiều tỉnh/thành phố cũng nhanh chóng được hoàn thiện. Nút thắt về pháp lý đang dần nới lỏng sẽ tạo tiền đề cho nguồn cung mới được phê duyệt trong 2 năm tới.