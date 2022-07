Nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn "choáng ngợp" với điểm mua sắm mới ở Hồ Tràm

Ấn tượng với một Hồ Tràm "thay da đổi thịt"

Là người có niềm đam mê bất tận với các vùng biển, đặc biệt biển châu Á cũng như biển của Việt Nam, nhà thiết kế (NTK) Adrian Anh Tuấn thường dành thời gian nghỉ dưỡng cho các chuyến du lịch biển, đặc biệt là khu vực Hồ Tràm vì nơi này sở hữu những bãi biển nguyên sơ xinh đẹp kề cận thảm thực vật xanh mướt trong rừng nguyên sinh Bình Châu - Phước Bửu.

"Khi nhớ biển quá mà không có nhiều thời gian thì mình có thể đến với Hồ Tràm. Nơi này phía trước là biển, phía sau là núi và rừng nguyên sinh vô cùng đặc biệt", NTK chia sẻ (Ảnh: NovaWorld Ho Tram).

Theo kết quả đánh giá từ Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn (ICED) thuộc Đại học Quốc gia TPHCM, các thông số về chất lượng không khí, chỉ số bụi mịn, nước biển ven bờ, chất lượng nước ngầm và nước khoáng, chất lượng đất,… tại Hồ Tràm, nhất là khu vực Đô thị Du lịch NovaWorld Ho Tram đều tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần của con người, hứa hẹn mang đến cho các tín đồ du lịch những kỳ nghỉ dưỡng tuyệt hảo.

NTK Adrian Anh Tuấn hào hứng kể rằng, mỗi khi đến Hồ Tràm, anh thường dành thời gian tận hưởng bầu không khí trong lành đặc trưng, thưởng thức một ly cà phê và chầm chậm ngắm biển. Anh cũng cho rằng, Hồ Tràm có lợi thế rất gần TPHCM và chỉ mất khoảng 2 tiếng lái xe. Đến khi Sân bay quốc tế Long Thành hoàn thành, Hồ Tràm sẽ thu hút hàng triệu lượt du khách trong nước cũng như quốc tế ghé thăm.

Thưởng thức ly Latte của Saigon Casa Ho Tram là cách Adrian Anh Tuan bắt đầu ngày mới khi đến Hồ Tràm (Ảnh: NovaWorld Ho Tram).

Trong chuyến du lịch Hồ Tràm lần này, NTK Adrian Anh Tuấn có dịp đến với Đô thị du lịch NovaWorld Ho Tram. Dù không có quá nhiều thời gian để khám phá hết tất cả mọi điểm vui chơi nhưng anh choáng ngợp với sự đầu tư bài bản và chỉn chu của một tổ hợp du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí hàng đầu nơi đây.

Một trong những điểm mà NTK Adrian Anh Tuấn cảm thấy thú vị là trải nghiệm nghỉ dưỡng tại biệt thự Habana Island. Anh ấn tượng với thiết kế được lấy cảm hứng từ tinh thần kiến trúc vừa cổ kính vừa lãng mạn, mang đậm dấu ấn vùng Caribbean, đồng thời cũng đánh giá cao vị trí đắt giá của những căn biệt thự khi sở hữu tầm nhìn trước mặt là bãi biển dài thoai thoải, sau lưng là dòng sông Ray uốn lượn và những cánh rừng nguyên sinh ngút ngàn.

NovaWorld Ho Tram mở ra tiềm năng du lịch mua sắm

Nhà thiết kế đánh giá cao trải nghiệm mua sắm tại con đường ven biển mở 42 m ngay phân kỳ The Tropicana, NovaWorld Ho Tram (Ảnh: NovaWorld Ho Tram).

Bên cạnh biệt thự hai "mặt tiền" biển và sông, những dãy shophouse sầm uất và nhiều tiện ích trên các phân kỳ khác nhau ở NovaWorld Ho Tram cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của NTK Adrian Anh Tuấn. Anh cho rằng, với sự đầu tư chỉn chu như thế này, những dãy shophouse của NovaWorld Ho Tram sẽ thu hút đông đảo khách du lịch đến đây trải nghiệm vui chơi, ăn uống, mua sắm.

Hiện tại loại hình du lịch mua sắm tại Hồ Tràm chưa được phát triển mạnh mẽ. Do đó, khi hệ sinh thái tiện ích nổi trội từ NovaGroup đổ bộ về với đa dạng các thương hiệu mua sắm như Lady Boutique, Lazy & Comfy, Koski, Xuân Thu, Mega Sports, Sun & Sea,… cũng như các thương hiệu ẩm thực nhà hàng Mây, The Shark, Au Lac do Brazil, Don Chicken... đã tạo nên sự sôi động và tăng trải nghiệm mua sắm cho khu vực này. Bên cạnh đó, sự góp mặt của chuỗi khách sạn cao cấp với các thương hiệu MGallery, Grand Mercure, Movenpick… trong thời gian tới sẽ càng nâng tầm trải nghiệm nghỉ dưỡng, mua sắm, giải trí cho NovaWorld Ho Tram.

Không gian xanh mát, chan hòa cùng thiên nhiên ở NovaWorld Ho Tram thu hút Adrian Anh Tuấn (Ảnh: NovaWorld Ho Tram).

"Một đô thị du lịch nghỉ dưỡng vừa có thiên nhiên rừng biển giao hòa, vừa đa dạng hệ tiện ích đẳng cấp đáp ứng đa dạng nhu cầu vui chơi, ăn uống, mua sắm của mọi thành viên trong gia đình vừa có rất nhiều điểm check-in. NovaWorld Ho Tram xứng đáng là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một căn second home hay một chốn du lịch nghỉ dưỡng cuối tuần", nhà thiết kế chia sẻ thêm.

Trước sự phát triển toàn diện này, trong tương lai gần NovaWorld Ho Tram sẽ trở thành tọa độ hàng đầu trong khu vực, đem lại nhiều sự hứng khởi cho khách du lịch cũng như các nhà đầu tư.

Diện mạo mới của NovaWorld Ho Tram đã chinh phục NTK Adrian Anh Tuấn như thế nào?