Nhà phố Phước Đông New City mở bán giai đoạn 2

Khách hàng và nhà đầu tư quy tụ về tham dự lễ mở bán giai đoạn 2 hôm 17/8. Khu vực đón tiếp nhiều người ngay từ sáng sớm, thể hiện sức hút của dự án.

Khách hàng tham dự lễ mở bán nhà phố Khu đô thị Phước Đông New City giai đoạn 2. Sức quan tâm từ đợt 1 vẫn tiếp nối khi phần lớn số lượng căn nhà phố trong giai đoạn 2 đã được khách hàng đăng ký.

Khách hàng tham quan các dãy nhà phố đã hoàn thiện. Tại mỗi khu vực, không khó để bắt gặp cảnh từng nhóm khách hàng, nhà đầu tư, chăm chú xem xét, đánh giá tiềm năng sinh lời của dự án.

Khu nhà mẫu giới thiệu 3 dòng sản phẩm chủ lực: Lumi (1 trệt 1 lửng), Solis (1 trệt 1 lầu) và Solaris (1 trệt 2 lầu). Khách tham quan được trải nghiệm thiết kế, không gian và công năng từng mẫu.

Phòng khách sang trọng tại căn Solis, mẫu nhà 1 trệt 1 lầu với diện tích khoảng 100m², thiết kế hai tầng tách biệt tối ưu công năng, phù hợp cho gia đình 3-4 người.

Không gian bên trong thoáng đãng tại tầng 1 của căn Solis, được thiết kế hiện đại, bố trí gọn gàng, với ban công mở hướng ra ngoài.

Toàn cảnh khu đất đang được triển khai cho giai đoạn tiếp theo của Khu đô thị Phước Đông New City. Với lợi thế nằm trong Khu công nghiệp Phước Đông và được quy hoạch đồng bộ, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư tại khu vực trong thời gian tới.

Trường mầm non nằm trong Khu công nghiệp Phước Đông. Đây là nơi làm việc và sinh sống của hơn 80.000 kỹ sư, chuyên gia và công nhân. Điều này tạo nên lợi thế cho Phước Đông New City, giúp hưởng trọn hệ thống tiện ích nội khu như trường học, bệnh viện, công viên…

Nhiều phần quà giá trị như vàng SJC, tivi Samsung 55 inch, quạt hơi nước, nồi chiên không dầu,... được chuẩn bị, trao tận tay khách tham dự vừa thể hiện sự tri ân, vừa tạo không khí hào hứng, gắn kết tại sự kiện.

Tập thể Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Minh Phú (Minh Phú Land) có mặt tại lễ mở bán. Dự án được đầu tư bởi Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG và phân phối bởi Minh Phú Land.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Minh Phú (MinhPhuLand)

Địa chỉ: Số 5, đường Số 1, KDC CityLand, phường Hạnh Thông, TPHCM

Văn phòng đại diện: Khu đô thị Phước Đông New City, Xã Hưng Thuận, Tỉnh Tây Ninh

Website: https://phuocdongnewcity.vn