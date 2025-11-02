Nhà luôn ngăn nắp nhờ quy tắc một lần chạm

Bạn đã bao giờ tự hỏi trong một ngày mình phải nhặt bao nhiêu món đồ và cất chúng về đúng vị trí? Một quyển sách, một chiếc nồi vừa rửa, giấy tờ trên bàn… tất cả đều dễ dàng tạo nên một mớ lộn xộn nếu không được sắp xếp ngay lập tức.

Thói quen xấu là nguyên nhân chính khiến nhà cửa bừa bộn. Quy tắc “một lần chạm” ra đời để giải quyết vấn đề này: mỗi khi chạm vào một món đồ, hãy cất nó về đúng nơi. Nghe đơn giản, nhưng tác dụng lại rất đáng kể.

Quy tắc “một lần chạm” là gì?

Dọn dẹp theo nguyên tắc này nghĩa là sau khi chạm vào một vật, bạn hoàn tất việc xử lý nó ngay lập tức, thay vì để đồ vật nằm lộn xộn.

Khái niệm này xuất phát từ môi trường doanh nghiệp, nơi được dùng để nâng cao hiệu suất lao động. Ann Gomez - nhà tư vấn năng suất - là người đặt nền móng cho ý tưởng này.

“Chạm một lần nghĩa là không để món đồ ở lại vị trí tạm thời, mà cất ngay vào đúng chỗ. Cách này vừa tiết kiệm thời gian, vừa hạn chế bừa bộn tích tụ trong nhà”, Di Ter Avest, chuyên gia tổ chức lối sống, giải thích.

Tuy nhiên, quy tắc trên không biến căn phòng tự động gọn gàng. Muốn đạt hiệu quả tối đa, bạn cần kết hợp thêm một số phương pháp khác.

Áp dụng quy tắc "một lần chạm", mỗi món đồ bạn dùng sẽ trở về đúng chỗ ngay, giúp nhà luôn gọn gàng, giảm lộn xộn và tiết kiệm thời gian dọn dẹp (Ảnh: Good Housekeeping).

Kết hợp với dụng cụ sắp xếp

Quy tắc “một lần chạm” chỉ phát huy hiệu quả khi mỗi vật có chỗ để riêng. Thùng lưu trữ, ngăn kéo hay kệ, hộp đựng là những công cụ không thể thiếu.

“Không có hệ thống sắp xếp phù hợp, bạn sẽ gặp khó khăn khi áp dụng quy tắc này”, Di nhấn mạnh.

Ví dụ, thay vì để hóa đơn rải rác trên bàn bếp, hãy để vào túi hồ sơ trên kệ. Chìa khóa nên treo trên móc gần cửa ra vào. Xác định nguyên nhân gây lộn xộn, rồi chọn giải pháp hợp lý.

Đừng áp dụng máy móc

Một số người thất vọng khi không thấy kết quả ngay lập tức. Quy tắc “một lần chạm” giúp thay đổi thói quen với đồ dùng hàng ngày, nhưng không phải lúc nào cũng áp dụng cho mọi tình huống.

Chẳng hạn, nếu bạn tìm thấy vài cây bút và cất chúng vào hộp, khi dọn dẹp sau đó bạn sẽ phải “chạm” vào chúng lần nữa để tìm nơi thích hợp hơn. Trong trường hợp này, kết hợp với quy tắc loại bỏ đồ đạc định kỳ sẽ hiệu quả hơn.

“Đừng máy móc áp dụng “một lần chạm cho mọi món đồ, nếu không nó sẽ trở thành trở ngại thay vì trợ thủ,” Di cảnh báo.

Cho phép ngoại lệ

Một số vật ít dùng hoặc cần dùng khẩn cấp như thuốc, dụng cụ y tế không nên áp dụng cứng nhắc quy tắc này.

“Xem xét đồ đạc trước khi sắp xếp là bước quan trọng. Khi đưa vật vào vị trí phù hợp, bạn có thể phải chạm nhiều lần. Điều đó hoàn toàn bình thường”, Ben Soreff - chuyên gia tổ chức tại House to Home Organising - chia sẻ.

Điều quan trọng là luyện tập tạo thói quen, không phải tìm kiếm sự hoàn hảo. “Thói quen này sẽ giúp bạn duy trì ngôi nhà gọn gàng lâu dài”, Ben nhấn mạnh.

Một thói quen nhỏ nhưng tạo khác biệt lớn, giúp bạn kiểm soát nhà cửa mà không phải tốn công sức quá nhiều. Hãy bắt đầu từ những món đồ đơn giản, luyện tập đều đặn, và bạn sẽ thấy ngôi nhà luôn gọn gàng như ý.