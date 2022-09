Nhà đầu tư liên tiếp xin rút lui khỏi các dự án bất động sản nghìn tỷ đồng

Xin rút lui vì… người đầu cơ gom đất đón đầu dự án

Mới đây, UBND tỉnh Thái Nguyên có quyết định thu hồi, chấm dứt hiệu lực chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc (xã Tân Thái, huyện Đại Từ). Dự án do Công ty cổ phần Flamingo Holding Group đề xuất thực hiện với tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng.

Tại quyết định thu hồi trên, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động dự án theo quy định của pháp luật...

Đặc biệt, UBND huyện Đại Từ được giao việc thực hiện công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch của dự án theo quy định; tham mưu, đề xuất phương án lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhằm phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Phối cảnh dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc (Ảnh: Flamingo).

Phản hồi thông tin trên, phía Flamingo Holding Group cho biết doanh nghiệp này đã gửi văn bản xin chấm dứt hoạt động đầu tư dự án này và được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận ngày 30/8.

Vào giữa tháng 7, doanh nghiệp này đã có báo cáo gửi tỉnh, nêu một số tồn tại, khó khăn là nguyên nhân xác định việc triển khai dự án không khả thi. Các tồn tại, khó khăn như kết quả giải phóng mặt bằng rất thấp không thể thực hiện thủ tục giao đất thực hiện dự án; việc mục tiêu của dự án không gắn với nhu cầu tái định cư của người dân địa phương cũng rất khó khăn trong việc triển khai các thủ tục tiếp theo của dự án…

Đáng chú ý, theo báo cáo của doanh nghiệp, thực trạng vướng mắc giải phóng mặt bằng là do tại dự án xuất hiện một số cá nhân không cư trú tại địa phương thực hiện mua gom đất của người dân để đầu cơ, xây dựng trái phép trên các thửa đất nông nghiệp. Nhà đầu tư mong muốn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng của các cá nhân này nhưng không đạt được kết quả do yêu cầu đơn giá đền bù bất hợp lý (có trường hợp yêu cầu đền bù cao hơn 5 đến 10 lần so với phương án….

Xin rút lui rồi lại tham gia đấu thầu lại

Ngoài trường hợp "ông lớn" Flamingo Holding Group xin rút lui khỏi dự án 2.500 tỷ đồng kể trên, vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định thu hồi gần 240ha gồm đất và đất mặt nước đã cho thuê từ năm 2019 đối với dự án Quần thể sân golf, khách sạn 5 sao, khu nghỉ dưỡng cao cấp (dự án Monbay Vân Đồn) tại khu vực Ao Tiên, huyện Vân Đồn, do Công ty TNHH HDMon Vân Đồn làm chủ đầu tư.

Lý do thu hồi là HDMon Vân Đồn đã có văn bản thông báo chấm dứt hoạt động đầu tư vào tháng 2 năm nay. UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quyết định để thu hồi, hủy bỏ Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và thực hiện theo kiến nghị của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh.

Quyết định thu hồi trên còn để triển khai lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện dự án Monbay Vân Đồn tương tác hoạt động du lịch tại khu vực Ao Tiên.

Phối cảnh dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng - giải trí cao cấp, sân golf và khu dân cư Monbay Vân Đồn (Ảnh: UAC).

Liên quan tới dự án Monbay Vân Đồn, hồi tháng 6, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Đầu tư tỉnh Quảng Ninh thông báo phát hành hồ sơ mời thầu chọn nhà đầu tư thực hiện dự án này.

Tháng 4 trước đó, Ban Quản lý khu kinh tế Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) đã có quyết định phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án Monbay Vân Đồn. Trong đó, 2 nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ là Công ty cổ phần Đầu tư HDMon Vân Đồn và liên danh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Vạn Phát Hưng - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Xuân Đỉnh.

Tương tự, tháng 7 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký quyết định thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 3439 ngày 24/12/2020 về việc thông báo và hướng dẫn nhà đầu tư nộp hồ sơ trình chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh đối với trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm.

Lý do có quyết định thu hồi trên là do liên doanh nhà đầu tư đã có văn bản xin rút hồ sơ thẩm định quyết định chủ trương đầu tư và đề nghị hủy kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Tháng 8 vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý đề xuất thực hiện thủ tục đầu tư dự án khu đô thị ven vịnh Cam Ranh. Dự án có quy mô sử dụng đất hơn 1.250 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 26.680 tỷ đồng.

Được biết, nếu dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh mới này được Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đơn vị chức năng tỉnh Khánh Hòa sẽ tham mưu UBND tỉnh thực hiện thủ tục công bố danh mục dự án này và tiến hành các thủ tục để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án mới theo đúng quy định trên cơ sở công khai, minh bạch, công bằng nhằm đảm bảo lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực thực hiện dự án này một cách hiệu quả.