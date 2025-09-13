Nhà đầu tư bỏ chục tỷ đồng mua nhà liền kề nhưng cả năm không có khách thuê

Cách đây một năm, anh Nguyễn Cường (phường Từ Liêm, Hà Nội) chi 22 tỷ đồng, trong đó có 7 tỷ đồng tiền vay ngân hàng, để mua một căn nhà liền kề có diện tích 70m2 tại khu đô thị ở phường Hà Đông (Hà Nội), tương đương gần 315 triệu đồng/m2. Căn nhà này khi ấy chỉ được xây thô, sau đó anh bỏ thêm 500 triệu đồng để hoàn thiện.

Khi đó, anh Cường tính toán, sau khi mua sẽ cho thuê lại với giá 20 triệu đồng/tháng để lấy tiền trả ngân hàng. Tuy nhiên, từ đó đến nay căn nhà của anh vẫn chưa có khách thuê, nguyên nhân là do cả khu này chưa có nhiều người về ở. "Dù một năm qua chưa có khách thuê nhưng mỗi tháng tôi vẫn đang phải chi trả hơn 60 triệu đồng cả gốc và lãi ngân hàng", anh than thở.

Anh cho biết thêm, nếu bán căn nhà đi ngay lúc này cũng chỉ bằng giá lúc mua vào và rất khó tìm người mua. Như vậy, nếu có bán được anh sẽ phải chấp nhận lỗ phần tiền lãi suất vay trong một năm qua.

Một khu đô thị tại Hà Nội (Ảnh minh họa: Tâm Nguyên).

Tương tự, anh Quang Tuấn (phường Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, tháng 10/2024, anh chi gần 14 tỷ đồng để mua một căn nhà liền kề có diện tích 80m2 tại một khu đô thị ở xã Hoài Đức. Vì căn liền kề nằm trong khu đô thị sát đường Quốc lộ 32 nên anh kỳ vọng chỉ một thời gian sau sẽ có nhiều người về ở, việc cho thuê cũng dễ dàng.

Tuy nhiên, trong gần một năm qua căn liền kề của anh Tuấn vẫn chưa có khách thuê. Anh đã liên hệ với nhiều môi giới để tìm khách nhưng chỉ được trả khoảng 9-10 triệu đồng/tháng. “Nếu đồng ý cho thuê, mỗi năm tôi chỉ thu được khoảng 110-120 triệu đồng/năm, thấp hơn khoản lãi gửi tiền vào ngân hàng. Trong khi giá nhà từ năm ngoái tới nay không tăng”, anh Quang Tuấn cho hay.

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, hiện nay ở Hà Nội, nhiều căn nhà liền kề, biệt thự vắng người ở, giá cho thuê ở các khu vực này chỉ từ 9 đến 13 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, giá mua bán của những căn nhà này đang khoảng 15-40 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ những khu đô thị đã có dân cư về ở mới có thể cho thuê.

Anh Nguyễn Sơn - trưởng phòng kinh doanh cho thuê tại một công ty bất động sản tại Hà Nội - cho biết rất nhiều căn liền kề, biệt thự tại các dự án thuộc phường Hà Đông, xã Hoài Đức,... có giá bán 20-40 tỷ đồng nhưng giá cho thuê chỉ dao động 9-15 triệu đồng/tháng đối với nhà thô. Đối với những căn đã được hoàn thiện, tiền thuê sẽ cao hơn khoảng 3-4 triệu đồng/tháng.

Theo anh Sơn, đa phần những căn liền kề, biệt thự tại các khu đô thị được các chủ cửa hàng online thuê để làm kho hàng, vì có lợi thế đường rộng, thoáng dễ dàng vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, tình hình cho thuê nhà cũng khá ảm đạm, nhiều người đã trả lại mặt bằng.

Bà Hoàng Nguyệt Minh - Giám đốc Cấp cao, Bộ phận cho thuê thương mại, Savills Hà Nội - cho biết, thực trạng ế khách thuê đến từ việc đa phần các shophouse mở tại các khu vực đô thị chưa thể đáp ứng được số dân về ở. Dân số khu vực đó chưa đủ sẽ dẫn đến việc rất nhiều mặt bằng shophouse tại các khu đô thị bị bỏ trống hoặc thậm chí là giá thuê rất là thấp nhưng vẫn không có khách.

Do đó, theo chuyên gia này, trong giai đoạn ban đầu, chủ đầu tư nên cân nhắc hỗ trợ miễn phí tiền thuê, thậm chí là miễn giảm phí thuê trong 1-2 năm đầu để thu hút người thuê trong khi chờ đợi người dân về ở đông hơn tại các khu đô thị.

Ông Lê Đình Chung - chuyên gia bất động sản - cho rằng, việc cho thuê nhà liền kề, shophouse tại khu đô thị phụ thuộc vào dân cư. Hiện nay có nhiều khu đô thị vẫn vắng người về ở, người thuê chỉ dùng để đặt kho hàng, nhưng khó kinh doanh.

Cũng theo ông Chung, mô hình kinh doanh hiện nay đã thay đổi so với trước kia, chủ cơ sở kinh doanh không còn phụ thuộc vào mặt bằng mà đẩy bán qua các kênh trực tuyến. Do đó, những người mua shophouse, liền kề khó tìm người thuê. Hi vọng của họ chỉ là trông chờ giá nhà lên, hoặc cầm cự lâu dài đợi cư dân về ở nhiều, khi đó việc bán hoặc cho thuê sẽ dễ dàng hơn.