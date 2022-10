Nhà đầu tư bất động sản vẫn tìm cơ hội trong rủi ro

Tìm cơ hội trong rủi ro

Thị trường bất động sản nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung đang ngày càng gắn chặt với sự biến động của kinh tế thế giới. Tình hình kinh tế suy thoái, căng thẳng địa chính trị, lạm phát… đặc biệt ở các nước đối tác thương mại lớn của Việt Nam như Mỹ, EU và Trung Quốc, đang ảnh hưởng đến các hoạt động thương mại trong nước. Không dừng ở đó, ảnh hưởng tăng lãi suất và chính sách hạn chế cho vay đã ảnh hưởng rõ rệt đến thị trường bất động sản, bắt đầu từ tháng 9/2022.

Tuy nhiên, các yếu tố như tốc độ tăng trưởng GDP tốt (tăng 8,83%, cao nhất của 9 tháng giai đoạn 2011-2022); Việt Nam nổi lên như một trung tâm sản xuất công nghiệp mới, sự phục hồi mạnh từ mở cửa các hoạt động du lịch quốc tế và đặc biệt là xuất khẩu từ khu vực FDI… sẽ là những "điểm sáng" về mặt kinh tế. Các chuyên gia đánh giá, những thông tin tích cực này góp phần tạo nên sự ổn định của thị trường bất động sản tại một số địa phương có sự phát triển tốt về kinh tế, du lịch, hạ tầng.

Một sản phẩm bất động sản tốt phải đáp ứng được nhiều tiêu chí khắt khe (Ảnh minh họa).

"Chúng tôi đang chứng kiến sự thận trọng hơn của khách mua ở và nhà đầu tư. Khác với trước đây, chỉ những thị trường thực sự tiềm năng mới tạo được sự quan tâm tốt từ họ. Như tại Quảng Ninh, trong quý II/2022, các giao dịch căn hộ với tầm vốn trên một tỷ vẫn đang hút khách", ông Lưu Quang Tiến - đại diện Weland, đơn vị phát triển kinh doanh bất động sản hàng đầu Việt Nam - cho biết.

"Điểm khác biệt đầu tiên so với thị trường đầu tư đã quen thuộc như Đà Nẵng, Phú Quốc, Phan Thiết…. là giá bất động sản Quảng Ninh vẫn còn mềm, ở quanh mức 35 triệu đồng/m2, trong khi các yếu tố như hạ tầng, du lịch và kinh tế rất phát triển" ông Tiến cho biết.

Giai đoạn 2016-2021, Quảng Ninh đã dành hơn 125.000 tỷ đồng để phát triển kết cấu hạ tầng, tạo sự bứt phá về giao thông và phát triển đô thị. Các dự án lớn như Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, cao tốc Hạ Long - Hải Phòng - Hà Nội, cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đi vào hoạt động đang tạo ra xung lực mạnh mẽ cho địa phương, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản và du lịch.

Không dừng ở đó, sau 2 năm chịu ảnh hưởng bởi dịch, 8 tháng đầu năm 2022, du lịch Quảng Ninh ghi nhận 8,2 triệu lượt khách, tăng 218% so với cùng kỳ. Trong đó Hạ Long "hút" một lượng lớn du khách về. Con số này cho thấy dư địa về bất động sản du lịch, nhà ở tại Hạ Long rất lớn.

Dự án giá cạnh tranh được lòng người mua

"Dù lựa chọn Quảng Ninh là điểm đến dòng tiền song khẩu vị của các nhà đầu tư trở nên khắt khe. Họ đánh giá sản phẩm dựa trên yếu tố như vị trí, tiện ích, chất lượng, tiến độ và thương hiệu của chủ đầu tư. Trên thực tế, chỉ một vài dự án căn hộ đang mở bán tại thành phố Hạ Long thu hút được quan tâm. Điển hình như khu căn hộ The Dragon Castle Hạ Long kể từ khi xuất hiện đã trở thành một điểm sáng trên thị trường khi nhanh chóng tiêu thụ phần lớn giỏ hàng", ông Tiến nói thêm.

The Dragon Castle Hạ Long bao gồm 1.288 căn hộ 1-3 phòng ngủ sở hữu 2 - 3 mặt thoáng. Bên cạnh vị trí đắc địa tại số 1 Cái Lân, liền kề cầu Bãi Cháy và trung tâm thương mại Nhật Bản lớn tại Quảng Ninh, The Dragon Castle Hạ Long còn được đầu tư chỉn chu về thiết kế kiến trúc với định hướng trở thành một tổ hợp căn hộ - thương mại dịch vụ cao cấp. Nội khu dự án tích hợp hệ thống tiện ích cao cấp nâng tầm trải nghiệm sống của cư dân. Nổi bật là hồ bơi trên tầng thượng với tầm nhìn toàn cảnh vịnh Cửa Lục, phòng tập gym, sân chơi nước cho trẻ em, khu thể thao, khu thương mại với đầy đủ tiện ích từ siêu thị, nhà hàng, phòng khám, nhà trẻ, gym và spa, khu vực thư giãn, sân tập dưỡng sinh, cầu kính trên không…

Cầu kính trên không là tiện ích độc đáo của The Dragon Castle Hạ Long (Ảnh phối cảnh dự án).

Ngay cả hệ thống thang máy của khu căn hộ cũng được trang bị hệ thống lọc không khí. Mỗi căn hộ đều gắn chuông cửa thông minh, máy đo chất lượng không khí, hệ thống kiểm soát chất lượng nước nhằm nâng cao chất lượng sống và đảm bảo an ninh cho cư dân.

Vị trí nép mình giữa vùng đất mang vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của núi và biển đã giúp The Dragon Castle Hạ Long được sự đánh giá cao từ người mua. Điểm làm dự án thêm nổi bật chính là sự chú trọng đến một lối sống thoải mái, thư thái song hành với tiêu chuẩn an toàn tối đa cho cư dân. Đây cũng là yếu tố khiến nhiều khách hàng đầu tư đánh giá cao tiềm năng khai thác cho thuê của căn hộ The Dragon Castle Hạ Long nhắm đến các chuyên gia làm việc tại Quảng Ninh hoặc cho thuê dạng homestay.

The Dragon Castle Hạ Long được đầu tư và phát triển bởi N.H.O, đơn vị đã phát triển hơn 30.000 sản phẩm trải dài Việt Nam. Trong bối cảnh giá bất động sản đang tăng và sự phát triển nhanh chóng của thành phố Hạ Long, với mức giá chỉ từ 1,2 tỷ đồng/căn và chính sách thanh toán nhiều ưu đãi, giúp người mua linh hoạt thu xếp tài chính, The Dragon Castle Hạ Long đang chinh phục nhiều khách hàng.

Khách hàng mua căn hộ tại The Dragon Castle Hạ Long trong tháng 10 sẽ nhận ngay quà tặng iPhone 14 hoặc xe máy Air Blade, miễn phí dịch vụ quản lý một năm đầu.

Dự án The Dragon Castle Hạ Long

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tổ chức Nhà Quốc gia Quảng Ninh (N.H.O)

Đơn vị phát triển kinh doanh: Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Bất động sản Weland

Đại lý phân phối: Vhomes, Mai Việt Land, QNG Land, Shomes, SRT, T-land, Luxy Home, VHS, Four Home, Liên Minh Nhật Minh Land & Happyland, Legend Land, Newlife Land, Địa Ốc Á Đông.

