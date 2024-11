Nhà đầu tư bất động sản rục rịch quay lại thị trường Đà Nẵng

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm tại thị trường bất động sản Đà Nẵng tháng 9 tăng 27% so với cùng kỳ năm 2023, lượng tin đăng tăng tới 52% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, lượng tìm kiếm của người Hà Nội ngày càng chiếm tỷ trọng lớn và tăng 90% trong quý II so với quý liền trước. Chỉ số này phần nào chứng tỏ sự quan tâm của các nhà đầu tư ngoại tỉnh đến thị trường đầy tiềm năng, tạo đà cho chu kỳ phát triển bền vững thời gian tới.

Theo giới đầu tư, có nhiều yếu tố góp phần vào sự quan tâm của họ đối với thị trường bất động sản Đà Nẵng, trong đó, điểm đáng chú ý nhất là thành phố đang tập trung hoàn thành đề án thành lập khu thương mại tự do Đà Nẵng. Chủ trương này được kỳ vọng trở thành động lực mới để phát triển kinh tế, tác động quan trọng tới du lịch và đặc biệt là thúc đẩy thị trường bất động sản.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn, trong giai đoạn 2026 - 2030, khi Đà Nẵng triển khai thực hiện đầu tư nhiều công trình hạ tầng trọng điểm thì dự án bất động sản ra mắt, vận hành trong thời điểm này sẽ hưởng lợi lớn. Với tầm nhìn, định hướng du lịch bền vững đến năm 2045, các dự án sẽ tạo điểm nhấn trên các tuyến đường huyết mạch về du lịch biển, nổi bật là tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt.

Cung đường "tỷ đô" Võ Nguyên Giáp ven biển Mỹ Khê di sản là điểm đến của các dự án bất động sản hàng hiệu Đà Nẵng (Ảnh: batdongsan.com.vn).

Chuyên gia này cũng cho rằng, Đà Nẵng hội tụ đủ các yếu tố để trở thành điểm đến tiềm năng của bất động sản hàng hiệu. Trong bối cảnh bất động sản hạng sang tại TPHCM hay Hà Nội đã gần đến thời điểm "chốt lãi", việc dòng tiền đầu tư tìm đến thị trường còn rộng dư địa - giàu tiềm năng như Đà Nẵng là một xu hướng tất yếu.

Hiện tại, điểm mới của Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 mang lại ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi gián tiếp công nhận loại hình bất động sản du lịch có công năng hỗn hợp đáp ứng đủ điều kiện để kinh doanh, từ đó hứa hẹn đem lại tiềm năng cho thị trường căn hộ du lịch sôi động trở lại tại Đà Nẵng.

Ông Võ Thành Lâm, CEO Bất động sản Bản Việt (VCRE) - chủ đầu tư dự án bất động sản thương hiệu Nobu Danang ngay mặt tiền biển Mỹ Khê - cho rằng, nền kinh tế đang tăng trưởng và vị trí then chốt khiến Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

"Đây cũng là lực đẩy thiết yếu, bên cạnh việc áp dụng cơ chế đặc thù, để Đà Nẵng lấy lại vị thế cạnh tranh, kể cả với những thị trường lớn nhất. Chúng tôi cũng như các doanh nghiệp uy tín khác chắc chắn sẽ lựa chọn phát triển các dự án nghỉ dưỡng theo hướng chất lượng, khác biệt hơn ở chu kỳ mới", ông Lâm nhận định.

Những điểm khác biệt là việc hạn chế về số lượng, đầu tư bài bản, dịch vụ đẳng cấp thế giới, pháp lý rõ ràng. Việc Nobu Danang được cấp phép xây dựng cũng đã phần nào chứng tỏ vị thế của loại hình bất động sản du lịch hạng sang, sẵn sàng trở lại thị trường với phiên bản hoàn chỉnh nhất.

Sau khi được cấp phép xây dựng, công trường dự án Nobu Danang đã khẩn trương bắt đầu thi công (Ảnh: VCRE).

Nobu Danang còn ghi điểm bởi tầm nhìn 100% hướng biển, tập trung vào trải nghiệm đẳng cấp, khả năng khai thác hiệu quả, gia tăng lợi ích cho khách hàng. Đây là chiến lược khác biệt so với nhiều dự án căn hộ nghỉ dưỡng khác, thường có quy mô lớn, dàn trải, dẫn đến khó khăn trong quản lý, vận hành và duy trì giá thuê cao.

Ông Lâm cũng chia sẻ, quy mô phù hợp sẽ gia tăng giá trị vận hành, tối ưu công suất cho thuê, nhất là giữa một thị trường cạnh tranh như Đà Nẵng. Quy trình thiết kế, vận hành chuẩn mực ở từng căn hộ để duy trì mức giá cho thuê cao chính là mấu chốt, đồng nghĩa với mục tiêu gia tăng giá trị tài sản theo thời gian, kích hoạt giao dịch thị trường thứ cấp sôi động trong tương lai.

Dự án dự kiến hoàn thành năm 2027 để những khách hàng sở hữu Nobu Danang có trong tay một tài sản biểu tượng, đáng sống, đáng đầu tư ngay số 1 Võ Văn Kiệt, giao lộ Võ Nguyên Giáp.

Nobu Danang hứa hẹn chào đón thực khách với trải nghiệm ẩm thực đỉnh cao, dịch vụ đặc sắc (Ảnh: VCRE).

Việc đưa Nobu - thương hiệu bất động sản hạng sang toàn cầu về Việt Nam là bước đi táo bạo nhưng thể hiện tầm nhìn lâu dài của VCRE. Nobu Danang sẽ góp phần đa dạng hóa trải nghiệm du lịch nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng và thu hút dòng tiền đầu tư nghỉ dưỡng chảy về thị trường du lịch hàng đầu miền Trung này.

