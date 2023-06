Người dân TPHCM sắp được mua 6.400 căn nhà ở xã hội

Theo thông tin từ Sở Xây dựng TPHCM, thành phố có 9 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai, bao gồm 5 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước, 4 dự án động thổ trong năm 2022. Tổng quy mô nguồn cung gần 6.400 căn hộ với diện tích 17,5ha.

Quy mô lớn nhất là dự án khu dân cư tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh do Công ty cổ phần Địa ốc Sông Đà An Nhân làm chủ đầu tư với 1.344 căn hộ. Một dự án lớn khác là nhà ở xã hội trong Khu dân cư Tân Thuận Tây, quận 7 do Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn làm chủ đầu tư, cung cấp ra thị trường 1.300 căn hộ.

Dự án lớn thứ 3 có 1.254 căn hộ nhà ở xã hội là khu nhà ở tại số 324 Lý Thường Kiệt, phường 14, Quận 10 do Công ty cổ phần Đức Mạnh làm chủ đầu tư.

Trong năm 2022, TPHCM đã khởi công, động thổ 4 dự án nhà ở xã hội trong Khu dân cư Nguyên Sơn (Bình Chánh), Khu dân cư Tân Thuận Tây (quận 7), Khu nhà ở xã hội phường Phú Hữu và phường Long Trường (TP Thủ Đức). Việc tổ chức lễ động thổ do các dự án này chưa hoàn tất thủ tục đầu tư xây dựng.

Đến nay, dự án nhà ở xã hội trong Khu dân cư Nguyên Sơn đã hoàn tất thủ tục đầu tư xây dựng. 3 dự án còn lại đang thực hiện thủ tục gia hạn tiến độ thực hiện dự án, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000.

Từ khi có Luật Nhà ở năm 2005 đến tháng 3/2022, TPHCM đã xây dựng hoàn thành 32 dự án nhà ở xã hội. Giai đoạn 2016-2020 phát triển mạnh mẽ nhất với 19 dự án được hoàn thành, xây dựng gần 15.000 căn hộ.

Sở Xây dựng cho biết đã tổng hợp 87 khu đất hoặc dự án có mục tiêu đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, thực hiện phân loại các nhóm dự án để tháo gỡ vướng mắc, hướng dẫn hoàn tất hồ sơ và thủ tục đầu tư. Trường hợp các sở, ngành không phối hợp giải quyết thì Sở có văn bản báo cáo UBND TP để chỉ đạo các đơn vị thực hiện.