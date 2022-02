Người dân khu dự án phố chợ Chiên Đàn gửi đơn cầu cứu Bộ Công an

Theo đơn thư của người dân gửi đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, nhiều hộ dân sống ở các thôn xung quanh dự án khu phố chợ Chiên Đàn cho hay từ đầu năm 2021, Công ty CP địa ốc Newland Quảng Nam tiến hành đổ đất san lấp cánh đồng ngay miệng cầu Ông Trang 1 và Ông Trang 2 để xây dựng dự án phân lô bán nền.

Dự án khu phố chợ Chiên Đàn được ngành chức năng tỉnh Quảng Nam phát hiện chưa đủ điều kiện nhưng đã mở bán rầm rộ ngay tại cổng dự án (Ảnh: CTV).

Dự án này có diện tích 9,8 ha, hoàn toàn là đất lúa, nằm trong cánh đồng đất lúa chủ lực của xã Tam Đàn. Cánh đồng này là vùng chứa lũ vào mùa mưa cho lưu vực cả huyện Phú Ninh.

Người dân cho rằng, dự án khu phố chợ Chiên Đàn hình thành như một con đập chắn ngang miệng 2 cầu Ông Trang 1 và Ông Trang 2. Do đó, mỗi khi mưa lớn là nước đổ về, không còn chỗ chứa nên dâng nước ngược lại gây ngập úng nhà cửa, ruộng vườn gây hư hỏng nhiều hoa màu, tài sản, con vật nuôi… của người dân khiến cuộc sống của họ thêm điêu đứng.

Cuối năm 2021, người dân phản đối vì cho rằng dự án gây ra tình trạng ngập cho khu vực xung quanh (Ảnh: CTV).

Từ tháng 4/2021 đến nay, người dân đã nhiều lần gửi đơn lên các cấp chính quyền tỉnh Quảng Nam. UBND tỉnh Quảng Nam đã 3 lần ra văn bản yêu cầu kiểm tra lại hồ sơ, đánh giá tác động môi trường, tháo dỡ tuyến đường vào dự án, xây dựng thêm cống thoát nước, mở rộng khẩu độ cống, hạ thấp cao trình cống…

Tuy nhiên, người dân cho hay, các hạng mục tỉnh yêu cầu vẫn chưa được thực hiện và hiện tượng ngập cục bộ vẫn không được giải quyết; trong khi đó, đất nền dự án được rao bán rầm rộ.

Sau khi nhận đơn, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển đơn về Công an tỉnh Quảng Nam. Xét thấy vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Quảng Nam nên Công an tỉnh đã chuyển cho UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 24/2, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch tỉnh - đã ký công văn yêu cầu các ngành chức năng của tỉnh và Công ty CP địa ốc Newland Quảng Nam giải quyết đơn cầu cứu của một số hộ dân ở thôn Đàn Long, Đàn Trung, Thạnh Hòa (xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam).

Trong đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan và Công ty CP địa ốc Newland Quảng Nam khẩn trương rà soát các kiến nghị của các hộ dân, kiểm tra hiện trường và làm việc với cộng đồng dân cư để giải quyết các nhu cầu chính đáng của người dân theo đúng quy định, đảm bảo hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân…