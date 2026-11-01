Chốt phương án xử lý sai phạm ở HH Linh Đàm: Ai phải di dời, ai được ở lại?

Chốt cơ chế phá dỡ hoặc cho tồn tại 12 dự án của Mường Thanh

HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số công trình, dự án trên địa bàn gồm 12 dự án, công trình của Tập đoàn Mường Thanh, trong đó có chung cư HH Linh Đàm.

Trước đó, trình bày tờ trình, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội, cho biết 12 dự án vi phạm quy mô lớn kéo dài nhiều năm, số căn hộ phê duyệt ban đầu là 6.759 căn, số căn hộ xây dựng thực tế 24.943 căn, số căn hộ vi phạm là 18.184 căn.

12 dự án do các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư được xác định có vi phạm (Ảnh: CTV).

Theo ông Tuấn, nếu áp dụng khung pháp luật thông thường sẽ không thể giải quyết được, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và quyền lợi người dân mua nhà tại các dự án.

Lãnh đạo Hà Nội nhấn mạnh có 7 nguyên tắc áp dụng của nghị quyết đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân; không làm thay đổi bản chất vi phạm; chủ đầu tư phải chịu mọi chi phí khắc phục; người mua nhà không có lỗi không phải chịu thiệt hại.

Theo ông Tuấn, Điều 4 dự thảo nghị quyết quy định rà soát, phân nhóm công trình, hạng mục công trình và tiêu chí xác định, quy định gồm 2 nhóm.

Nhóm 1 (tồn tại có điều kiện): Đã hoàn thành xây dựng, đảm bảo an toàn chịu lực, đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu đáp ứng hoặc bổ sung được, đảm bảo khoảng cách theo quy chuẩn tại thời điểm xây dựng công trình và không vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Nhóm 2 (buộc phá dỡ): Không đáp ứng tiêu chí tại nhóm 1, không đảm bảo an toàn chịu lực, không khắc phục phòng cháy chữa cháy và vi phạm chỉ giới.

Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội, trình bày tờ trình (Ảnh: Xuân Hải).

Điều 5 và Điều 6 dự thảo nghị quyết quy định về việc di dời cư dân và phá dỡ công trình. Theo đó, di dời người dân ra khỏi khu vực buộc phá dỡ hoặc khối đế vi phạm; chủ đầu tư lập phương án phá dỡ an toàn trong 30 ngày, nếu không thực hiện sẽ bị cưỡng chế.

Về cơ chế, chính sách đặc thù, ông Tuấn cho hay dự thảo nghị quyết quy định trường hợp phải di dời, theo đó người dân được nhận tiền bồi thường trong 90 ngày, được thoả thuận mua căn hộ, nhà ở thuộc dự án của chủ đầu tư hoặc trường hợp thuộc đối tượng mua nhà ở xã hội thì được ưu tiên mua nhà ở xã hội của chủ đầu tư không qua bốc thăm.

Trường hợp không phải di dời, người dân được tiếp tục thực hiện hợp đồng, không phải nộp phí khắc phục hậu quả thay chủ đầu tư, được cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Dự thảo nghị quyết quy định chủ đầu tư phải hoàn thành biện pháp khắc phục để được cập nhật quy hoạch, giao đất và cấp giấy chứng nhận.

Đề xuất cho thuê nhà, đất dôi dư tối đa 5 năm trong thời gian chờ thủ tục

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Chính phủ bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 15/10, cả nước còn 11.909 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành xử lý, khai thác. Trong đó, 14 cơ sở chưa có phương án xử lý, còn 11.895 cơ sở đã có phương án nhưng chưa được đưa vào sử dụng.

Quá trình triển khai tại một số địa phương vẫn gặp vướng mắc do phải hoàn thiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch, mục đích sử dụng đất, đo đạc diện tích hoặc xác định giá đất.

Khu vực trung tâm tỉnh Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk), nơi có nhiều cơ sở nhà, đất công nằm ở vị trí đắc địa nhưng rơi vào tình trạng đóng cửa im lìm (Ảnh: Trung Thi).

Để tháo gỡ, Bộ Tài chính đề xuất cho phép tổ chức phát triển quỹ đất được cho thuê nhà, đất dôi dư đã tiếp nhận từ ngày 1/3/2025 trong thời gian chưa hoàn tất thủ tục giao đất, cho thuê đất. Việc cho thuê phải có đề nghị của tổ chức phát triển quỹ đất và được chủ tịch UBND cấp tỉnh đồng ý, với thời hạn tối đa 5 năm.

Đối với nhà, đất dôi dư do UBND cấp xã tiếp nhận, dự thảo đề xuất chủ tịch UBND cấp xã giao đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực kinh tế trực thuộc thực hiện việc cho thuê, cũng với thời hạn tối đa 5 năm.

Trường hợp Nhà nước thực hiện kế hoạch sử dụng đất trong thời gian thuê, hợp đồng phải chấm dứt trước hạn.

Nữ tướng mới của MIK Group từng đầu quân công ty tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Ngày 27/10, MIK Group công bố quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Minh Thúy giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của tập đoàn, thay ông Nguyễn Trường Sơn.

Sau thay đổi nhân sự, ông Nguyễn Trường Sơn tiếp tục đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị MIK Group, đồng thời giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản MIK Home.

Tân Tổng giám đốc MIK Group Trần Thị Minh Thúy (Ảnh: MIK).

Tân tổng giám đốc MIK Group sinh năm 1974, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, quản trị doanh nghiệp và bất động sản. Bà tốt nghiệp Đại học Tài chính và có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Nam California (Mỹ).

Trước khi gia nhập MIK Group, bà Thúy từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại các doanh nghiệp bất động sản lớn.

Gần nhất, bà giữ chức chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần Virex, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Alphanam. Trước đó, bà từng đảm nhiệm cương vị tổng giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản T&T Homes và nhiều vị trí quản lý, điều hành tại Công ty cổ phần Vinhomes.

Loạt dự án trọng điểm ở TPHCM sắp có thêm nguồn tiền để xây dựng

Thông tin từ Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC), ngày 30/10, tại Kỳ họp thứ sáu, HĐND TPHCM khóa XI đã thông qua Nghị quyết quy định việc phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Nghị quyết cụ thể hóa cơ chế huy động vốn theo Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16, tạo cơ sở để TPHCM tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn phục vụ các dự án hạ tầng trọng điểm. Cơ chế này cũng mở thêm kênh kết nối nhu cầu vốn của thành phố với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế thông qua VIFC-HCMC.

Nhu cầu vốn đầu tư của TPHCM trong những năm tới rất lớn. Giai đoạn 2026-2030, nhu cầu đầu tư công cấp thành phố ước khoảng 3,1 triệu tỷ đồng, trong khi nguồn vốn ngân sách dự kiến chỉ đáp ứng khoảng 31%. Thành phố hiện có gần 100 công trình, dự án giao thông và hạ tầng kỹ thuật trọng điểm với tổng mức đầu tư gần 1,5 triệu tỷ đồng.

Công trường Vành đai 2 TPHCM đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Ngọc Tân).

Bên cạnh đó, TPHCM có danh mục 90 dự án kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) giai đoạn 2026-2031, với tổng mức đầu tư hơn 1,27 triệu tỷ đồng. Việc mở thêm kênh huy động vốn qua trái phiếu được kỳ vọng bổ sung nguồn lực cho quá trình triển khai các dự án này.