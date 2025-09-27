Nghệ thuật và phong cách sống tinh hoa tại Marriott Residences, Grand Marina Saigon

Tại đây, 12 không gian sống tinh hoa theo tiêu chuẩn Marriott toàn cầu được chuyển hóa thành điểm thưởng lãm nghệ thuật đương đại, quy tụ tranh quý và vật phẩm xa hoa từ các thương hiệu hàng đầu thế giới. Những tác phẩm của Hom Nguyen, Cyril Kongo và dòng tranh Sài Gòn - Gia Định nhân dấu mốc 100 năm mỹ thuật truyền tải tinh thần phóng khoáng, hiện đại - mỗi căn hộ không chỉ là nơi để sống mà còn là một tuyên ngôn nghệ thuật, bản sắc cá nhân và vị thế di sản.

Không gian sống hàng hiệu mang chiều sâu nghệ thuật (Ảnh: BTC).

Đồng hành cùng Masterise Homes, những tên tuổi hàng đầu thế giới trong nghệ thuật phong cách sống như Franck Muller, BVLGARI, Canali, S.T. Dupont… đã mang đến những bộ sưu tập tinh tuyển nhất, lần đầu tiên hiện diện trong sự kiện của một dự án bất động sản hàng hiệu tầm vóc quốc tế tại Việt Nam.

Di sản tiếp nối di sản bên bờ sông Sài Gòn

Grand Marina, Saigon tọa lạc tại Ba Son - di tích lịch sử quốc gia đã chứng kiến nhiều chuyến hải trình và sự đổi thay của thành phố năng động bậc nhất Việt Nam. Trên nền ký ức ấy, Grand Marina, Saigon được kiến tạo như một “di sản thời đại mới”, nơi tinh hoa quá khứ hào hùng của dân tộc được tiếp nối trong hình hài một biểu tượng sống mang tầm vóc quốc tế.

Chính tinh thần ấy đã khơi nguồn cảm hứng cho concept (ý tưởng) “The House of Modern Legacy”, nơi 12 căn hộ hàng hiệu thực tế thuộc bộ sưu tập Marriott Residences phiên bản đặc biệt được chuyển hóa thành 12 “lát cắt” di sản đương đại. Mỗi không gian sống là một chương kể được giám tuyển bởi nhà nghiên cứu nghệ thuật Ngô Kim Khôi, vừa mang tính biểu tượng, vừa thấm đẫm giá trị văn hóa và thẩm mỹ.

Nhà nghiên cứu nghệ thuật Ngô Kim Khôi (Ảnh: BTC).

“Mỗi căn hộ Marriott Residences là một dấu ấn trải nghiệm tinh tế. Tôi muốn từng tác phẩm nghệ thuật, từng vật phẩm hàng hiệu - từ hương thơm, đồng hồ cho đến những chai rượu quý - đều được đặt để có dụng ý. Mục đích là tái hiện dòng chảy di sản - từ Ba Son đến Sài Gòn đương đại. Đó là cách tôi trao cho mỗi không gian một linh hồn, một chất sống tinh hoa vượt thời gian”, ông chia sẻ, nhấn mạnh triết lý rằng một không gian sống chỉ thực sự trở thành tác phẩm khi được trao cho linh hồn.

Mười hai không gian - Ba trụ cột nghệ thuật

Bước vào hành trình trải nghiệm The House of Modern Legacy, khách mời sẽ khám phá 12 không gian căn hộ được giám tuyển theo 3 trụ cột nghệ thuật qua dòng chảy: quá khứ - hiện tại - tương lai.

Bốn căn hộ thuộc chủ đề “Đối thoại với thời gian” (The Dialogue of Time) tái hiện ký ức Sài Gòn qua tranh từ Saigon Antique, sách cổ và hiện vật quý. Tại đây, không gian như một bộ sưu tập nghệ thuật kinh điển sống động, với tranh của nhóm họa sĩ thuộc trường phái Mỹ thuật Gia Định: Duy Liêm, Nguyễn Trí Minh, Đào Mùi, Đỗ Xuân Doãn, Lê Chánh …

Tầm nhìn hướng sông Sài Gòn và cầu Ba Son của từng căn hộ Marriott Residences góp phần tôn vinh vẻ đẹp của các tác phẩm nghệ thuật (Ảnh: BTC).

Tiếp nối hành trình, khách tham quan tiếp tục bước vào 2 căn hộ thuộc chủ đề “Nhịp đập đương đại” (The Pulse of Now) - không gian sống tôn vinh những dấu ấn đương thời, nơi tinh thần sống hôm nay trở thành tuyên ngôn của sáng tạo và bản lĩnh cá nhân.

Ngược lại, không gian sống dành cho quý bà (Lady House) tôn vinh nét thanh lịch, tinh tế, để mỗi chi tiết đều gợi nhắc vẻ đẹp và khí chất đương đại của người phụ nữ với nước hoa và bộ sưu tập Art of Living từ thương hiệu BLVGARI trứ danh.

Tác phẩm của họa sĩ Hom Nguyễn tỏa sáng trong không gian căn hộ Marriott Residences (Ảnh: BTC).

Là chặng cuối của hành trình trải nghiệm, cánh cửa của 6 căn hộ thuộc chủ đề “Kiệt tác toàn cầu” (The Global Masterpiece) mở ra tầm nhìn khoáng đạt hướng về bán đảo Thủ Thiêm và dòng sông Sài Gòn, biểu tượng cho một tương lai đang thành hình, nuôi dưỡng khát vọng vươn tầm thế giới và tinh thần thời đại mới của TPHCM.

Hiếm có một sự kiện bất động sản hàng hiệu nào tại Việt Nam quy tụ nhiều thương hiệu hàng đầu thế giới như the House Of Modern Legacy. Tại đây, thương hiệu Franck Muller góp mặt bằng những cỗ máy thời gian được gọi là “Master of Complications”.

“Đồng hành cùng Masterise Homes cho phép chúng tôi kể câu chuyện tuyệt tác thời gian đó trong một không gian sống hàng hiệu của dự án - nơi nghệ thuật và phong cách hòa quyện,” đại diện thương hiệu khẳng định.

Tiếp nối tinh thần đó, S.T. Dupont mang đến tinh hoa thủ công Pháp. Canali tái hiện chuẩn mực suit Ý thanh lịch, trong khi BVLGARI Allegra dẫn lối hành trình mùi hương, góp phần hoàn thiện không gian sống mang đậm bản sắc cá nhân và đẳng cấp thượng lưu.

Cột mốc mới cho bất động sản Việt Nam và Đông Nam Á

Đại diện Masterise Homes nhìn nhận: “Một BST đặc biệt xứng đáng đi cùng những trải nghiệm đặc biệt. Chúng tôi mong muốn đưa khách hàng đến gần hơn với phong cách sống hàng hiệu mang đậm bản sắc và chiều sâu văn hóa, ngay tại không gian sống thực tế được hoàn thiện chuẩn Marriott.

Không đơn thuần là tham quan căn hộ, đây là hành trình khám phá nghệ thuật, di sản và phong cách sống hàng hiệu được cá nhân hóa. Qua đó, khách hàng sẽ cảm nhận rõ nét giá trị độc bản từ vị trí - không gian sống - dịch vụ và những đặc quyền mà dự án mang lại, cũng như hình dung một cách chân thực nhất về chuẩn sống hàng hiệu mà họ sẽ được tận hưởng trong tương lai tại Grand Marina, Saigon”.

Mỗi căn hộ Marriott Residences đều sở hữu tầm view rộng mở (Ảnh: BTC).

Sự kiện cũng là một phần trong hành trình hiện thực hóa phong cách sống hàng hiệu theo chuẩn quốc tế tại Việt Nam của Masterise Homes, thông qua hợp tác chiến lược với Marriott International, cùng các đối tác và thương hiệu hàng đầu thế giới.

Với chiều sâu giám tuyển, số lượng lớn các tác phẩm nghệ thuật giá trị và các thương hiệu xa xỉ danh tiếng, “The House Of Modern Legacy” được đánh giá là một trong những sự kiện bất động sản hàng hiệu - nghệ thuật - phong cách sống quy mô bậc nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, và hiếm có trong khu vực Đông Nam Á.

Mười hai căn hộ, mười hai câu chuyện, mười hai trải nghiệm độc bản. Từ quá khứ đến hiện tại, từ nghệ thuật đến phong cách sống chuẩn Marriott, Masterise Homes đã làm được điều khác biệt: biến căn hộ hàng hiệu thành tác phẩm nghệ thuật.

The House Of Modern Legacy diễn ra ngày 27/9 - 5/10 tại Grand Marina, Saigon (Số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TPHCM), chỉ dành cho khách hàng đăng ký trước qua hotline 0828 159 159.