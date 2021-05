Newstarland phân phối độc quyền giai đoạn 2 dãy Shophouse Gateway Sun Grand City New An Thoi

Dân trí Tiếp đà thành công từ giai đoạn 1 - Newstarland tiếp tục được được chủ đầu tư Sun Group tín nhiệm trở thành đại lý phân phối độc quyền giai đoạn 2 của dãy Shophouse Gateway Sun Grand City New An Thoi.

Newstarland - đại lý phân phối độc quyền dãy Shophouse Gateway Sun Grand City New An Thoi giai đoạn 2

Với 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối Bất động sản, Newstarland sở hữu lực lượng bán hàng hùng hậu cùng với đội ngũ marketing luôn sát cánh cùng kinh doanh đã mang về kết quả bán hàng xuất sắc ở bất cứ thị trường nào.

Năm 2020 bất chấp những tác động không nhỏ của Covid-19, Newstarland đã khẳng định được vị thế vững chắc của mình với những thành tích kinh doanh ấn tượng tại các sản phẩm bất động sản do Sun Group đầu tư. Cũng trong năm 2020, Newstarland đã được chủ đầu tư Sun Group tin tưởng và trở thành đại lý phân phối độc quyền dãy nhà phố thương mại được đánh giá là có giá trị thương mại vượt trội tại thành phố Phú Quốc - Shophouse Gateway Sun Grand City New An Thoi giai đoạn 1. Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, chỉ với 2 tháng triển khai độc quyền, Newstarland đã tạo ra doanh thu ấn tượng, liên tiếp là đại lý xuất sắc với nhiều giao dịch nhất hệ thống đại lý Sun Group tại Nam Phú Quốc.

Newstarland tiếp tục là đại lý phân phối độc quyền Shophouse Gateway giai đoạn 2

Bằng vào kết quả kinh doanh xuất sắc đó, Newstarland vinh dự được chủ đầu tư Sun Group vinh danh tại 2 trên 3 hạng mục đại lý đã đạt được thành tích xuất sắc trong năm 2020 gồm: Bằng khen Hoa hướng dương dành cho đại lý có kết quả bán hàng xuất sắc; giải thưởng Bản lĩnh dẫn đầu cho đại lý có kết quả bán hàng xuất sắc nhất. Chính vì vậy, tháng 4/2021 Newstarland tiếp tục được chủ đầu tư Sun Group tín nhiệm và một lần nữa trở thành đại lý phân phối độc quyền dãy Shophouse Gateway giai đoạn 2. Đây chính là cột mốc đánh dấu cho sự hợp tác bền vững cho cả hai bên, đồng thời là cơ hội để Newstarland tiếp tục tạo ra những thành tích mới trên hành trình mang siêu phẩm Shophouse hội tụ 3 chức năng và 5 giá trị hàng đầu thành phố Phú Quốc đến quý khách hàng.

Shophouse Gateway Sun Grand City New An Thoi - bảo bối sinh lời hiếm có Nam đảo Phú Quốc

Là dòng sản phẩm shophouse sở hữu lâu dài thuộc khu đô thị kiểu mẫu Sun Grand City New An Thới, Shophouse Gateway có vị trí nằm trên trục đường đẹp nhất và có tính nhận diện thương hiệu mạnh nhất tại thành phố Phú Quốc - Đại Lộ Gateway (đường 975). Đây là con đường huyết mạch kết nối xuyên suốt toàn bộ hệ sinh thái du lịch của Phú Quốc với 4 làn xe ô tô hiện đại, kết nối trực tiếp đến Sân bay Phú Quốc và là cửa ngõ dẫn vào 50 công trình Du lịch - Nghỉ dưỡng - Giải trí tỷ đô của tập đoàn Sun Group. Shophouse Gateway không chỉ là "điểm đón đầu" dòng khách du lịch cao cấp đến từ các khu nghỉ dưỡng hạng sang mà còn thừa hưởng lưu lượng giao thông nhộn nhịp đến từ 2 khu dân cư đông đúc nhất Phú Quốc là Dương Đông và An Thới.

Nằm trong 6% quỹ đất đô thị ở khan hiếm của thành phố Phú Quốc, Shophouse Gateway được đánh giá là sản phẩm đa chức năng; chức năng để ở, chức năng kinh doanh, chức năng nghỉ dưỡng và sở hữu tới 5 giá trị; giá trị an cư viên mãn - giá trị kinh doanh vượt trội - giá trị gia tăng không ngừng nghỉ - giá trị cộng hưởng - giá trị sở hữu.

Dãy Shophouse Gateway mang phong cách thiết kế đậm chất Địa Trung Hải và được thiết kế thông minh tối ưu diện tích với tổng diện tích sàn sử dụng lớn: từ 450m2 - 670m2 thiết kế 5 tầng giúp tối ưu công năng sử dụng có thể kinh doanh: nhà hàng, ngân hàng, cà phê, showroom, lưu trú hoặc làm văn phòng công ty và để ở

Shophouse Gateway sầm uất tại cửa ngõ Sun Grand City New An Thoi

Bên cạnh đó, với những ai yêu thích cảnh sắc thiên nhiên Phú Quốc, shophouse Gateway sẽ là lựa chọn hàng đầu cho một "second home" hoàn hảo đặc biệt dành cho các gia đình, vừa tận hưởng nghỉ dưỡng, vừa là nguồn thu nhập thụ động ổn định hằng năm.

Với giai đoạn 2 mở bán, dự án hiện đang triển khai với nhiều chính sách ưu đãi đặc biệt hấp dẫn. Là đơn vị phân phối độc quyền giai đoạn 2, Newstarland tin tưởng sẽ góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho dự án nghỉ dưỡng sôi động, sầm uất hàng đầu Phú Quốc. Newstarland cam kết mang đến cho khách hàng những giá trị cốt lõi một cách chân thực nhất.

Newstarland - Đơn vị phân phối độc quyền Shophouse Gateway - Dự án Sun Grand City New An Thoi.

