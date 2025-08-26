Nam Long ADC kiến tạo chuẩn mực bền vững cho “nhà ở vừa túi tiền” EHome

Giải mã mô hình tài chính đằng sau thương hiệu EHome

Giữa bối cảnh đa số chủ đầu tư theo đuổi phân khúc cao cấp, thị trường tồn tại khoảng trống lớn về nhà ở vừa túi tiền - chiếm tới 80% tổng cầu hiện nay. Nam Long ADC thuộc số ít doanh nghiệp đi ngược dòng, kiên định phát triển gần 13.000 nhà ở vừa túi tiền (EHome) và nhà ở xã hội (EHomeS).

Dự án EHome Southgate được Nam Long ADC phát triển tại Bến Lức (Ảnh: Nam Long ADC).

Ông Steven Chu cho hay, biên lợi nhuận thấp khiến phân khúc nhà ở vừa túi tiền kém hấp dẫn đối với dòng vốn ngắn hạn. Song tại Nam Long ADC, doanh nghiệp tập trung vào hiệu quả tổng thể của khoản đầu tư toàn dự án, thay vì chú trọng vào lợi nhuận từng căn hộ.

Thực tế cho thấy, nếu khai thác đúng chiến lược, nhà ở vừa túi tiền có thể đạt hiệu suất tổng thể cao, nhờ bỏ vốn ít hơn và vòng quay vốn nhanh hơn. Đây là lý do Nam Long ADC tiếp tục giới thiệu dự án thứ 6 - An Zen Residences với 887 căn tại Hải Phòng, đồng thời hé lộ kế hoạch mở rộng ra các thành phố phía Bắc.

EHome phù hợp với cấu trúc tài chính lành mạnh và vận hành kỷ luật của Nam Long ADC, nên dự án luôn tuân thủ mốc tiến độ bàn giao. Sản phẩm cũng ít chịu ảnh hưởng bởi chu kỳ đầu cơ, đảm bảo định hướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Hé lộ mô hình tạo lợi thế cạnh tranh dựa trên 3 trụ cột chiến lược

Theo ông Steven Chu, EHome phát triển dựa trên ba trụ cột chiến lược: tối ưu quy mô và chuẩn hóa mô hình, quyết định dựa trên dữ liệu và nhu cầu thực, tầm nhìn kiên định và dài hạn.

Nam Long ADC tập trung phát triển dự án quy mô lớn để tối ưu hiệu suất đầu tư, áp dụng bộ triết lý 3E: economy - kinh tế, efficiency - hiệu quả và ecology - sinh thái. Doanh nghiệp chuẩn hóa thiết kế, kiểm soát chi phí, hoàn thiện chuỗi cung ứng nhằm tạo ra sản phẩm nhiều giá trị sống cho cư dân.

Mô hình nhà ở vừa túi tiền EHome “Bắc tiến” với dự án An Zen Residences tại Hải Phòng (Ảnh: Nam Long ADC).

Mọi quyết định đều dựa trên nghiên cứu ở nhiều quốc gia phát triển mạnh về bất động sản, điều chỉnh phù hợp với thực tế địa phương, đặc biệt là việc xác định mức giá. Nam Long ADC học hỏi kinh nghiệm phát triển nhà ở vừa túi tiền từ các thị trường tương đồng như Thái Lan (phân khúc bán chạy dưới 90.000 USD) hay Philippines (phân khúc chủ yếu dưới 73.000 USD).

Gần 2 thập kỷ phát triển vững vàng với chiến lược khác biệt, ông Steven Chu khẳng định nhu cầu nhà ở vừa túi tiền ngày càng tăng cao, đủ để Nam Long ADC theo đuổi phân khúc này hàng chục năm tới. Gần nhất, doanh nghiệp đã công bố kế hoạch xây thêm 60.000 căn EHome và EHomeS đến 2030.

Cân bằng trách nhiệm xã hội và hiệu quả kinh doanh để thành công bền vững

“Bên cạnh câu chuyện kinh doanh, phân khúc nhà ở vừa túi tiền và dễ sở hữu trong tầm tay - EHome còn gắn liền với giá trị xã hội, nhu cầu an cư lạc nghiệp và phục vụ cho số đông người Việt”, ông Steven Chu chia sẻ.

Ông Steven Chu nhấn mạnh, Nam Long ADC tuân thủ quy định pháp lý trước khi mở bán. Mọi thủ tục được hoàn tất minh bạch, rõ ràng, nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và cam kết bàn giao sổ cho cư dân trong vòng một năm kể từ khi nhận nhà.

Nam Long ADC kiên định với lựa chọn phát triển nhà ở vừa túi tiền, dù thị trường nhiều biến động. 6 dự án EHome, trong đó có 5 dự án đã bàn giao là bảo chứng cho định hướng “phát triển bất động sản phục vụ đúng nhu cầu xã hội” chính là chiến lược kinh doanh khả thi và hiệu quả của doanh nghiệp.

Thông tin dự án:

Tên dự án: An Zen Residences

Địa chỉ: Đường Trang Quan, phường An Hải, TP Hải Phòng

Hotline: 0901 455 600