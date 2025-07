Nam An Khánh: Dự án hậu M&A mang triết lý “làm bất động sản trách nhiệm” của SJ Group

Dự án được định hướng phát triển bền vững, đề cao yếu tố con người, thiên nhiên và trách nhiệm với từng mét vuông đất.

Mở đầu sự kiện, ông Trần Như Trung - Tổng giám đốc SJ Group kiêm Tổng giám đốc Infinity Group - cho biết, quá trình nghiên cứu phát triển Nam An Khánh là một hành trình nghiêm túc, tỉ mỉ và cẩn trọng. Theo ông, SJ Group đã học hỏi nhiều bài học thực tiễn từ các mô hình thành công, đặc biệt là Nam Sài Gòn - một hình mẫu truyền cảm hứng cho cách tư duy bền vững, dài hạn trong quy hoạch đô thị - do kiến trúc sư John Lund Kriken từng tham gia phát triển. Bên cạnh đó là hai công trình lý luận quan trọng của ông Kriken: “City Building: Nine Planning Principles for the 21st Century” và “Building Saigon South: Sustainable Lessons for a Livable Future”.

“Từ những triết lý đó, chúng tôi chọn con đường phát triển có trách nhiệm - trách nhiệm trên từng mét vuông đất”, ông Trung nhấn mạnh. Ông cho rằng, đầu tư bất động sản không nên bắt đầu bằng câu hỏi: mình sẽ lấy được gì, mà là mình sẽ để lại được gì cho cộng đồng, cho vùng đất đó, và cho thế hệ mai sau?

Ông Trần Như Trung - Tổng giám đốc SJ Group, Tổng giám đốc Infinity Group.

Với cách tiếp cận đó, Nam An Khánh không chỉ là một khu đô thị mới mà còn là lời cam kết của SJ Group đối với hành trình làm bất động sản một cách tử tế - nơi mỗi công trình không chỉ mang hình khối kiến trúc, mà còn chứa đựng tinh thần phụng sự, tôn trọng bản sắc địa phương và hướng đến phát triển bền vững.

Dưới góc nhìn quy hoạch, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Nguyễn Văn Đông - đại diện SJ Group - cho biết, Nam An Khánh tọa lạc tại vị trí trung tâm trong định hướng phát triển đô thị theo Quy hoạch chung Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn 2065. Vị trí giao điểm giữa Đại lộ Thăng Long, vành đai 4, vành đai 3.5, trục cảnh quan Hồ Tây - Ba Vì và tuyến Metro số 5 đưa Nam An Khánh trở thành hạt nhân của vùng phát triển phía Tây Hà Nội, kết nối linh hoạt với trung tâm hiện hữu của Thủ đô, sân bay Nội Bài, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Vườn quốc gia Ba Vì.

Lộ trình phát triển dự án cũng được SJ Group công bố cụ thể: năm 2025, hoàn thiện tuyến giao thông sinh thái Ecopath; năm 2026, bàn giao các sản phẩm thấp tầng Vista Serena và Palma cùng tổ hợp Onsen, vườn Nhật; đến 2030, hoàn thành các cụm cao tầng và công trình hạ tầng xã hội, dịch vụ. Toàn bộ dự án dự kiến sẽ hoàn thiện vào năm 2032.

Ông Nguyễn Trần Dũng - Phó tổng giám đốc thường trực của SJ Group - công bố lộ trình xây dựng của dự án Nam An Khánh.

Ông Nguyễn Trần Dũng - Phó tổng giám đốc thường trực SJ Group - cho biết, từng cột mốc phát triển của Nam An Khánh đều được xác lập dựa trên khả năng thực thi thật, không đánh đổi tiến độ lấy chất lượng. Đó cũng là cách thể hiện trách nhiệm với thị trường và các bên liên quan.

Tại sự kiện, SJ Group đã tiến hành ký kết hợp tác với 5 đơn vị phân phối bất động sản hàng đầu gồm Cen Land, Newstarland, Tân Long Land, G-Empire và V-Land. Đồng thời, 5 ngân hàng lớn bao gồm Viet A Bank, Vietcombank, BIDV, MB và TP Bank cũng tham gia ký kết hợp tác, mở ra hành lang tài chính bền vững cho khách hàng và nhà đầu tư.

SJ Group bắt tay với 5 đơn vị phân phối bất động sản hàng đầu.

SJ Group ký kết hợp tác chiến lược với 5 ngân hàng, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình phát triển dự án Nam An Khánh.

Đại diện Cen Land nhận định, Nam An Khánh là dự án khiến họ cảm thấy yên tâm và tin tưởng, bởi mọi bước đi của chủ đầu tư đều thể hiện rõ sự nghiêm túc và trách nhiệm trong việc kiến tạo một khu đô thị đúng nghĩa.

Đại diện Việt Á Bank cũng chia sẻ quan điểm tương tự, cam kết đồng hành tài chính bền vững cùng SJ Group và người mua nhà, thông qua các gói tín dụng linh hoạt, lãi suất cạnh tranh.

Buổi công bố của SJ Group tạo dấu ấn bằng sự mộc mạc, chỉn chu và tinh thần đối thoại cởi mở. Cách truyền tải rõ ràng, chân thành đã gợi mở hình ảnh một chủ đầu tư nghiêm túc, cam kết lâu dài và thực sự suy tư về tương lai đô thị.

Chia sẻ từ các đối tác và khách mời đều cho thấy sự tin tưởng dành cho cách làm việc và trách nhiệm của SJ Group - một doanh nghiệp theo đuổi những giá trị bền vững thay vì chỉ tập trung vào lợi nhuận ngắn hạn.

Triết lý “làm bất động sản trách nhiệm và tử tế” - như ông Trần Như Trung khẳng định - đang dần định hình bản sắc riêng của doanh nghiệp này trong bối cảnh ngành bất động sản cần nhiều hơn những điểm tựa niềm tin.