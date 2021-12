Năm 2022, BĐS gắn với du lịch nghỉ dưỡng tiếp tục sôi động bất chấp Covid

Theo ông Nguyễn Văn Đính - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, trong năm 2021, khủng hoảng ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động khai thác du lịch. Tuy nhiên, theo số liệu của Hiệp hội, trong năm 2021, cả thị trường vẫn đưa ra hơn một vạn sản phẩm bất động sản du lịch nghỉ dưỡng với tỷ lệ hấp thụ 36%.

Cũng theo ông Đính, đầu tư bất động sản (BĐS) du lịch là đầu tư cho tương lai. Các tổ chức quốc tế đánh giá cao BĐS du lịch với tỷ suất lợi nhuận kinh doanh loại hình này ở Việt Nam là 35%. Đây cũng là điều các nhà đầu tư hướng đến.

"Thời điểm nào cũng vậy, kể cả bây giờ hay năm 2022, đại dịch vẫn có thể xảy ra. Nhưng sự phát triển của kinh tế du lịch, BĐS du lịch nghỉ dưỡng vẫn tiếp tục diễn ra sôi động, ở nhiều vùng trên cả nước", ông Đính nói và khẳng định thêm, thời điểm này hoặc năm 2022 vẫn có thể đầu tư nhưng đầu tư vào dự án nào, chủ đầu tư nào mới là điều quan trọng.

Lấy ví dụ về thị trường BĐS du lịch tại Phú Quốc , Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng, vài năm trước Phú Quốc có tình trạng "sốt" đất, biến đổi đất rừng đất đồi, đất canh tác… phát triển ồ ạt, chưa có định hướng. Dù đã được ngăn chặn, nhưng đâu đó vẫn có bất động sản chưa phù hợp với quy hoạch.

Vì thế, ông Đính đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư là đừng tham lam các BĐS không rõ pháp lí. Nên hướng tới dự án có cấp phép, của chủ đầu tư có chất lượng, có uy tín. Bởi BĐS Phú Quốc cũng không có quỹ đất lớn để phát triển BĐS và quy hoạch đã được định hình.

"Các nhà đầu tư cần chú ý những dự án có phát triển kinh tế, khả năng sinh lợi tốt. Có nhiều dự án có dịch vụ tiện tích chất lượng. Bởi nhu cầu, đòi hỏi của khách du lịch đối với chất lượng phục vụ càng ngày càng khắt khe. Những dự án nào càng đáp ứng được điều đó thì khả năng sinh lợi càng cao vì sẽ thu hút được nhiều khách", ông Đính nhận định.

Mua để kinh doanh cho thuê, ông Đính tư vấn, nên chọn các sản phẩm shophouse, nhà phố ở khu vực được đầu tư phát triển nhiều công trình có sức hút lớn để thu hút du khách. "Như ở Phú Quốc, tôi đánh giá cao mô hình hệ sinh thái của Sun Group, ở đó vừa lý tưởng để ở, nghỉ dưỡng hay để đầu tư, kinh doanh, cho thuê… Tôi nghĩ các nhà đầu tư bây giờ rất thông thái, và sẽ biết chọn mặt gửi vàng ở các dự án được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín", chuyên gia này nhận định.

Đồng tình với ông Đính, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, PGS.TS Trần Đình Thiên đánh giá cao sự tham gia của các tập đoàn lớn như Sun Group, Vingroup khi đầu tư vào Phú Quốc để kéo những "đại bàng" đến nâng tầm hòn đảo. Đây cũng là động lực tạo ra nội lực cho Phú Quốc.

Cũng theo chuyên gia này, các tập đoàn lớn đóng vai trò tiên phong như Sun Group ở Đà Nẵng, Vingroup ở Nha Trang hay nhiều tập đoàn hùng mạnh kéo ra sang Quảng Ninh. Các tập đoàn đã tạo ra cảm hứng phát triển mạnh, tiên phong và đặt điểm đến lên đẳng cấp cao, xứng đáng cuộc đua tầm cỡ thế giới.

"Ở Phú Quốc, các tập đoàn lớn đã tạo ra những công trình khiến Việt Nam tự hào. Điển hình như cách Sun Group thực hiện, khi tập đoàn đã tạo ra một cuộc chơi ý nghĩa ở Đà Nẵng. Tập đoàn đã khai mở Đà Nẵng thành địa chỉ du lịch toàn cầu, quốc tế mang đẳng cấp cao", ông Thiên nói và lấy ví dụ, InterContinental Danang mấy năm liền giữ vị trí hạng nhất về khách sạn hay có lễ hội pháo hoa quốc tế đặc sắc, quy tụ nhiều đơn vị đến tham gia.

PGS.TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh, Phú Quốc có quy mô diện tích như Singapore nhưng quỹ đất ở Singapore đã hết, trong khi Phú Quốc còn nhiều dư địa, thế nên, các nhà đầu tư nên nhìn thấy cơ hội. "Trong quy hoạch Phú Quốc không chỉ có du lịch và nghỉ dưỡng, Phú Quốc còn là đô thị có cuộc sống hiện đại, ở đây còn nhiều thứ phải làm trong tương lai, trong đó có dịch vụ, thương mại, dịch vụ sống như trường học, dân cư, tài chính… Xa hơn nữa, những nhà đầu tư đổi mới sáng tạo có thể chọn Phú Quốc làm căn cứ khi môi trường ở đây đẹp, tuyệt vời và mang lại đẳng cấp cao nhất", vị chuyên gia nói.

Hiện nay tại Phú Quốc, các khu định hướng phát triển thương mại, thu hút khách thuê liên quan đến F&B xuất hiện rất nhiều. Đầu tiên là "Thị trấn Địa Trung Hải" ở khu vực Cáp treo hòn Thơm. Các shophouse tại đây được quy hoạch bài bản với vị trí đẹp sát biển, trên đồi của dự án Sun Grand City Hillside Residence hay Sun Premier Village Primavera. Khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn đầu tư hoặc thuê lại các BĐS thương mại tại đó để làm nhà hàng, hoặc mô hình kinh doanh hotel kết hợp nhà hàng…

Nếu chưa muốn đầu tư bất động sản, mà chỉ phát triển ẩm thực, nhà hàng thì Sun Property (Thành viên Tập đoàn Sun Group) có phân phối mặt bằng tại sát ghềnh đá nằm ngay vị trí đường lên của cây cầu Hôn.

Nhà đầu tư muốn tiếp cận các dự án ở khu dân cư thì có thể tìm tới khu đô thị kiểu mẫu Sun Grand City New An Thoi. Dự án này đang phân phối các shophouse thương mại dịch vụ 5 tầng. Các căn shophouse có thể làm nhà hàng tại tầng 1-2, tầng 3-4-5 phát triển theo mô hình Airbnb.

Theo Tổng Giám đốc Sun Property (Thành viên Tập đoàn Sun Group) Nguyễn Ngọc Thúy Linh, dự án Sun Grand City New An Thoi đã bàn giao tháng 3, trong gần 900 căn shophouse đã bán có hơn 100 khách về thực hiện kinh doanh tại khu vực này, bao gồm ngân hàng, tiệm thuốc, quán cà phê, nhà hàng ăn sáng và mini hotel.

Cũng theo bà Linh, Phú Quốc quốc đang được định hướng trở thành vùng đất với 12 tháng đều là mùa lễ hội sẽ mang tới cơ hội đầu tư rất lớn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hơn nữa, với sự vào cuộc của Sun Group, Phú Quốc không còn chỉ được biết tới biệt thự nghỉ dưỡng, mà đã có căn hộ nghỉ dưỡng tại Sun Grand City Hillside Residence. Những căn hộ này phù hợp với lứa tuổi 35 đến trên 40. Các khách hàng này có thể ra đây sinh sống và làm việc cùng gia đình.

Bên cạnh đó, bà Thúy Linh chia sẻ, Sun Group vẫn đang tiếp tục bồi đắp các công trình mới trong hệ sinh thái Nam Phú Quốc như Cầu Hôn, Show Vortex, mới đây đã giới thiệu mô hình BĐS wellness với dự án Sun Tropical Village. Đồng thời tập đoàn cũng đang nghiên cứu để có thể đem đến mở ra các mô hình du lịch mới tại Phú Quốc, . Theo đó, tập đoàn sẽ có thể xây dựng chẳng hạn như các bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc mô hình du lịch liên quan tới làm đẹp được ưa chuộng trên thế giới…

"Đồng thời, chúng tôi cũng muốn đầu tư về giáo dục. Không chỉ, mở ra những ngôi trường thông thường mà là các ngôi trường quốc tế. Thay vì đi học bán trú ở những nơi ồn ào, ngột ngạt thì có thể học ở nơi 12 tháng trong năm có nắng vàng, không khí tuyệt vời. Tôi tin là các Các phụ huynh có thể yên tâm đưa con ra đây Phú Quốc học tập", bà Linh chia sẻ.

Phú Quốc đang hứa hẹn trở thành một "Singapore mới của châu Á". Năm 2021 tiếp tục đánh dấu sự ghi nhận của quốc tế đối với hòn đảo thiên đường. Phú Quốc đã lọt top 100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới do tạp chí Time bình chọn, và vào top 15 hòn đảo tốt nhất thế giới để nghỉ hưu, do The International Living bình chọn.

Tính đến đầu năm 2021, thành phố Phú Quốc có 326 dự án đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 354.700 tỷ đồng; trong đó có những tập đoàn kinh tế lớn được ví như "đại bàng" quốc tịch Việt như Sun Group, Vingroup…

Trước đó, năm 2020, Tripadvisor công bố danh sách điểm đến mới nổi được du khách bình chọn nhiều nhất, trong đó Phú Quốc ở vị trí thứ 7. Đảo Ngọc ngày càng trở thành sự lựa chọn hàng đầu của du khách trong và ngoài nước.