Mở bán dự án Phú Mỹ Hưng Harmonie đợt 2

Giỏ hàng mở bán đợt 2 này chủ yếu thuộc tòa nhà tòa Ivies (A1) và một phần Olivie (A4). Sự kiện được xem là một trong những tâm điểm đầu tư được săn đón hiện nay, đặc biệt là với nhóm khách hàng trẻ đang tìm kiếm một không gian sống đẳng cấp nhưng sở hữu mức giá dễ tiếp cận.

Trong bối cảnh thị trường đang có sự sàng lọc khắt khe, Phú Mỹ Hưng Harmonie vẫn giữ vững sức hút nhờ vào giá trị cốt lõi của chủ đầu tư tập trung tối đa vào trải nghiệm sống hiện đại và tính minh bạch pháp lý.

Phú Mỹ Hưng Harmonie gồm 5 tòa tháp cao 32-34 tầng, đã mở bán đợt 1 tòa A2 (Camellia) và A3 (Lavender) (Ảnh: CĐT).

Harmonie trở thành dự án "dễ sở hữu nhất" của Phú Mỹ Hưng trong một thập kỷ qua chính là chính sách bán hàng đánh trúng tâm lý tích sản của thế hệ trẻ. Với nhóm khách hàng có thu nhập ổn định nhưng tích lũy ban đầu chưa nhiều, chủ đầu tư đã thiết kế một lộ trình thanh toán "siêu giãn" lên đến 29 tháng.

Cụ thể, khách hàng thanh toán 20% ký hợp đồng mua bán, 30% tiếp theo được chia nhỏ thành nhiều kỳ, mỗi kỳ từ 3% đến 4% trong khoảng thời gian gần 2,5 năm; vào thời điểm nhận nhà, khách hàng sẽ thanh toán 45% giá trị hợp đồng, 5% còn lại tiến hành theo quy định thực hiện hồ sơ xin cấp sổ.

Lịch thanh toán này giúp người mua nhẹ gánh - không cần dồn toàn bộ dòng tiền vào tích lũy thanh toán ban đầu; ngược lại, khách hàng có thêm thời gian chuẩn bị nguồn lực tài chính hoặc sắp xếp các khoản vay ngân hàng.

Hiện tại, chủ đầu tư đã hợp tác cùng các ngân hàng uy tín như Vietcombank, BIDV, VIB và Standard Chartered mang đến giải pháp hỗ trợ vay lên đến 70% giá trị hợp đồng mua bán với chương trình lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc cho đến khi nhận bàn giao nhà vào quý IV/2028.

Phú Mỹ Hưng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các ngân hàng trong sự kiện khai trương Trung tâm Nhà mẫu tại Bình Dương (cũ) (Ảnh: CĐT).

Dự án Harmonie nằm trên quỹ đất khoảng 2ha, gồm 5 tòa tháp chung cư cao 32–34 tầng với khoảng 1.490 căn hộ (và 23 căn thương mại dịch vụ). Thay vì bố trí công trình dày đặc, thiết kế hướng tâm (radial layout) đẩy các tòa tháp về sát rìa lô đất, mở ra một “thung lũng xanh” ngay trung tâm dự án.

Do vậy, diện tích dành cho không gian mở, công viên và mặt nước khá lớn. Mô hình này vừa giúp mỗi tòa cao ốc có tầm nhìn thoáng rộng, vừa tạo các hành lang gió tự nhiên xuyên suốt khu đất, giúp giảm cảm giác ngột ngạt. Các tòa tháp cũng được xoay trục thông minh, bố trí theo hình L, hình Z và hình sao để hạn chế hướng nắng trực tiếp và đón gió mát, tối ưu hóa chiếu sáng, thông gió tự nhiên.

Dự án được thiết kế để không chỉ mang lại vẻ đẹp thẩm mỹ mà còn kiến tạo một không gian sống cân bằng, với các tòa nhà gồm tòa Ivies (A1), Camellia (A2), Lavender (A3), Olivie (A4) và Peony (A5).

Phối cảnh tổng thể “Lõi xanh trung tâm” đầy đủ tiện ích dành riêng cho cư dân Phú Mỹ Hưng Harmonie (Ảnh: CĐT).

Khả năng di chuyển và kết nối là ưu thế nổi bật của Harmonie. Dự án tọa lạc ngay sát trục giao thông chính Võ Văn Kiệt - Mỹ Phước Tân Vạn và nhiều tuyến giao thông quan trọng. Cụ thể, trong khoảng cách lý tưởng, từ Harmnie đến Ga Metro Bình Dương chỉ hơn 4 km, Quốc lộ 13 là 1,5km, đường vành đai 4 gần 9km, và kết nối với Vành đai 3 qua cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn.

Từ vị trí này, cư dân dễ dàng tiếp cận các khu công nghiệp lớn (VSIP I, VSIP II) và các trung tâm sản xuất - công nghệ lân cận chỉ trong vài phút - nơi tập trung hàng nghìn chuyên gia quốc tế và lao động trình độ cao.

Phú Mỹ Hưng Harmonie giữ vững sức hút nhờ vào giá trị cốt lõi của chủ đầu tư là tập trung tối đa vào trải nghiệm sống hiện đại và tính minh bạch pháp lý.

Giá trị của dự án còn được cộng hưởng mạnh mẽ từ quy hoạch Khu đô thị Khoa học và Công nghệ 100ha liền kề. Sự hình thành của trung tâm công nghệ này chính là “đòn bẩy” quan trọng giúp gia tăng giá trị bất động sản bền vững và mở ra cơ hội khai thác cho thuê với tỷ suất sinh lời hấp dẫn.

Khách hàng bỏ thăm mua sản phẩm Harmonie đợt 1 (Ảnh: CĐT).

Đại diện chủ đầu tư cho biết, sau giai đoạn mở bán đợt 2, doanh nghiệp sẽ tiếp tục chuẩn bị kế hoạch kinh doanh cho các giai đoạn tiếp theo của dự án.