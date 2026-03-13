MIK Group và cách tiếp cận mới trong phát triển bất động sản hạng sang

Thị trường tái định nghĩa giá trị hạng sang

Theo The Wealth Report của Knight Frank, số lượng người siêu giàu trên toàn cầu đã tăng hơn 40% trong thập kỷ qua, đặc biệt tại các nền kinh tế tăng trưởng nhanh. Sự gia tăng này kéo theo nhu cầu ngày càng rõ rệt đối với những không gian sống có tiêu chuẩn cao hơn.

Để đáp ứng kỳ vọng đó, các dự án bất động sản hạng sang trên thế giới thường được kiến tạo theo những tiêu chí nghiêm ngặt: từ lựa chọn vị trí hiếm có, quy hoạch mật độ thấp đến hệ tiêu chuẩn thiết kế, thi công và vận hành được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo giá trị tài sản lâu dài.

Các dự án bất động sản hạng sang được phát triển theo tiêu chuẩn thiết kế và vận hành ngày càng khắt khe (Ảnh: MIK Group).

Một xu hướng khác là quốc tế hóa tiêu chuẩn phát triển dự án, khi nhiều dự án hạng sang được hình thành từ sự hợp tác giữa các đơn vị quy hoạch, thiết kế và quản lý xây dựng hàng đầu thế giới.

Xu hướng này cũng ngày càng rõ nét tại Việt Nam. Theo Knight Frank, năm 2025 Việt Nam ghi nhận hơn 5.400 cá nhân sở hữu tài sản trên 10 triệu USD, xếp thứ 6 tại Đông Nam Á và tiếp tục được dự báo gia tăng mạnh trong những năm tới. Điều này kéo theo nhu cầu ngày càng lớn đối với những không gian sống được quy hoạch bài bản, trải nghiệm sống hoàn thiện và giá trị tài sản bền vững.

Trong bối cảnh đó, khái niệm bất động sản hạng sang tại Việt Nam cũng đang dần được nhìn nhận theo những chuẩn mực phát triển cao hơn, đặc biệt ở các yếu tố quy hoạch tổng thể, chất lượng thiết kế và trải nghiệm sống dài hạn.

M Series - hệ tiêu chuẩn riêng cho bất động sản hạng sang

Chọn cho mình một bước đi thận trọng nhưng nhất quán, MIK Group từng bước khẳng định uy tín trên thị trường thông qua những dự án được đầu tư đồng bộ. Bước sang năm 2026, nhà phát triển này tiếp tục hoàn thiện định hướng đó khi xây dựng một hệ tiêu chí phát triển riêng cho phân khúc bất động sản hạng sang thông qua M Series.

Các dự án thuộc M Series được phát triển dựa trên những giá trị cốt lõi: dấu ấn quốc tế, vị trí biểu tượng và triết lý đề cao sự riêng tư cùng cộng đồng cư dân tinh hoa, góp phần định hình bản sắc riêng cho dòng sản phẩm hạng sang này.

Dấu ấn quốc tế được thể hiện ngay từ định hướng phát triển dự án. Thay vì chỉ tập trung vào quy mô hay sự sang trọng bề nổi, MIK Group chú trọng xây dựng hệ tiêu chuẩn phát triển đồng bộ cho toàn bộ quá trình hình thành dự án, đồng thời hợp tác với các đơn vị tư vấn và quản lý xây dựng hàng đầu thế giới nhằm đảm bảo sự nhất quán giữa tầm nhìn thiết kế và chất lượng thực thi.

Đơn cử như tại The Magnolia - dự án đại diện cho thế hệ tiếp theo của M Series chuẩn bị ra mắt trong thời gian tới, MIK Group hợp tác với những đối tác quốc tế như Benoy - tư vấn kiến trúc và quy hoạch tổng thể, Studio HBA - thiết kế nội thất khách sạn cao cấp và Turner International - quản lý xây dựng từng tham gia nhiều công trình biểu tượng toàn cầu. Sự tham gia của các đơn vị này cho thấy cách tiếp cận phát triển dự án bài bản và mang tính quốc tế hóa.

MIK Group bắt tay với những đối tác quốc tế hàng đầu nhằm phát triển các dự án một cách bài bản (Ảnh: MIK Group).

Song song với yếu tố quốc tế, các dự án M Series còn được định hình bởi giá trị độc bản từ những quỹ đất hiếm có với tiềm năng phát triển dài hạn. Trên các khu đất này, dự án được quy hoạch với mật độ hợp lý, đề cao sự riêng tư và tạo nên môi trường sống cân bằng - những tiêu chuẩn ngày càng phổ biến trong các khu nhà ở hạng sang trên thế giới.

Dự án The Matrix One do MIK Group phát triển và hoàn thành vào năm 2022 là minh chứng rõ nét cho định hướng này. Tọa lạc tại vị trí hiếm có ngay trung tâm Mỹ Đình - lõi phát triển năng động của phía Tây Hà Nội, dự án nhanh chóng trở thành biểu tượng mới của khu vực, đồng thời góp phần hình thành cộng đồng cư dân văn minh, tinh hoa.

Bên cạnh yếu tố vị trí và thiết kế, các dự án M Series còn hướng tới việc kiến tạo phong cách sống tinh hoa, nơi sự riêng tư, yên tĩnh và cảm giác cân bằng được đặt lên hàng đầu. Không gian sống được tổ chức theo hướng tinh giản và tinh tế, với hệ tiện nghi được chọn lọc nhằm phục vụ một phong cách sống chuẩn thương gia, nơi cư dân có thể tận hưởng sự riêng tư trọn vẹn nhưng vẫn duy trì những kết nối có chọn lọc với cộng đồng cùng phong cách sống.