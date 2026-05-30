Mẹo 30 giây đánh bay mùi hôi thùng rác ngày hè bằng nguyên liệu rẻ tiền

Nhiệt độ tăng cao khiến thức ăn thừa và rác hữu cơ phân hủy nhanh hơn bình thường. Chỉ cần bạn quên đổ rác một ngày, căn bếp đã có thể xuất hiện mùi hôi khó chịu, nhất là ở những gia đình thường xuyên nấu ăn hoặc dùng nhiều thực phẩm tươi sống.

Điều khiến nhiều người ám ảnh hơn cả là tình trạng nước rác rò rỉ, ruồi nhặng xuất hiện quanh thùng và dòi phát sinh ở đáy thùng chỉ sau vài ngày nắng nóng. Không chỉ gây mất vệ sinh, thùng rác có mùi còn dễ thu hút gián, kiến và côn trùng vào bếp. Đây cũng là khu vực vi khuẩn sinh sôi mạnh nếu không được xử lý đúng cách trong mùa hè.

Thùng rác trong bếp là nơi vi khuẩn sinh sôi với tốc độ chóng mặt (Ảnh: Woman & Home).

Nguyên liệu khử mùi hiệu quả lại nằm ngay trong bếp

Theo các chuyên gia lifestyle (phong cách sống) và chăm sóc nhà cửa, baking soda là một trong những cách khử mùi tự nhiên hiệu quả nhưng rất ít người tận dụng đúng cách.

Loại bột quen thuộc này thường được dùng để làm bánh hoặc vệ sinh đồ gia dụng. Tuy nhiên, công dụng đáng chú ý nhất của baking soda lại nằm ở khả năng hút ẩm và trung hòa mùi hôi khá mạnh.

Khác với các loại xịt phòng chỉ tạo hương thơm để che mùi tạm thời, baking soda giúp xử lý trực tiếp các phân tử gây mùi trong không khí. Vì thế, khu vực quanh thùng rác thường bớt hôi và dễ chịu hơn rõ rệt.

Mẹo 30 giây giúp thùng rác bớt mùi ngay tức thì

Cách thực hiện khá đơn giản. Trước khi lồng túi rác mới, hãy rắc khoảng 2 thìa baking soda xuống đáy thùng.

Bạn có thể dùng rây nhỏ để lớp bột phủ đều hơn ở phần đáy. Lớp baking soda này sẽ giúp hút ẩm, hạn chế nước rác đọng lại và giảm mùi hôi trong những ngày nhiệt độ cao.

Vào mùa nóng, nếu túi rác thường xuyên bị rỉ nước hoặc gia đình nấu ăn nhiều, nên thay lớp bột này thường xuyên hơn để duy trì hiệu quả khử mùi.

Baking soda giúp hấp thụ độ ẩm, hút mùi và giữ cho không gian quanh thùng rác luôn khô thoáng (Ảnh: The Kitchn).

Những thói quen nhỏ giúp căn bếp luôn sạch sẽ

Ngoài việc dùng baking soda, vị trí đặt thùng rác cũng ảnh hưởng khá nhiều đến mùi trong nhà. Các chuyên gia khuyên nên đặt thùng rác ở nơi thoáng khí, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp. Nhiệt độ cao sẽ khiến thực phẩm phân hủy nhanh hơn và mùi hôi lan ra mạnh hơn.

Vào những ngày nắng nóng, nên đổ rác mỗi ngày ngay cả khi túi chưa đầy. Việc để rác qua đêm quá lâu dễ khiến vi khuẩn phát triển nhanh và tạo môi trường cho ruồi nhặng xuất hiện.

Một mẹo khác được nhiều người áp dụng là lót vài lớp giấy báo cũ dưới đáy túi rác. Giấy sẽ giúp hút bớt nước từ thực phẩm, hạn chế tình trạng ẩm ướt - nguyên nhân khiến dòi và côn trùng phát sinh.

Bên cạnh đó, nắp và tay cầm thùng rác cũng nên được lau sạch thường xuyên bằng khăn khử khuẩn vì đây là những vị trí dễ bám vi khuẩn nhưng lại hay bị bỏ quên.

Chỉ với vài thói quen đơn giản, không gian bếp trong mùa nóng cũng có thể trở nên dễ chịu hơn rất nhiều (Ảnh: Binbombs).

Đừng quên vệ sinh sâu thùng rác mỗi tuần

Dù dùng túi rác hằng ngày, thùng rác vẫn cần được vệ sinh định kỳ để tránh mùi bám lâu trong nhựa.

Mỗi tuần một lần, bạn nên rửa sạch thùng bằng nước xịt áp lực hoặc dung dịch vệ sinh có tính kháng khuẩn. Sau khi rửa, hãy để thùng khô hoàn toàn trước khi sử dụng lại để hạn chế ẩm mốc và mùi khó chịu.

Một căn bếp sạch không chỉ đến từ bề mặt sáng bóng hay nội thất đẹp mắt, mà còn nằm ở những chi tiết nhỏ như cách giữ thùng rác luôn khô ráo và không ám mùi.