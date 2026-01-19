Masterise Homes ra mắt Masteri Cosmo Central - nơi nhịp đập đô thị cộng hưởng đa phương

Sống hiệu năng trong từng khoảnh khắc tại vị trí đa kết nối

Tọa lạc tại tâm điểm The Global City - khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế tại TPHCM, Masteri Cosmo Central sở hữu lợi thế kết nối hiếm có dành cho cộng đồng cư dân năng động.

Vị trí trung tâm khu đô thị, kết nối với các trục giao thông nội đô và liên vùng của Masteri Cosmo Central giúp cư dân chỉ mất 5-10 phút để di chuyển từ Thảo Điền, từ 15-20 phút di chuyển từ trung tâm phường Bến Thành, phường Sài Gòn, hoặc từ sân bay quốc tế Long Thành và Tân Sơn Nhất trong thời gian ngắn.

Masteri Cosmo Central - khu căn hộ cao cấp mới ra mắt tại The Global City, hưởng lợi thế kết nối của khu đô thị phức hợp theo chuẩn quốc tế (Ảnh: CĐT).

Tọa độ của dự án mở ra tầm nhìn khoáng đạt với lợi thế “nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ”, được ôm lấy bởi dòng chảy của kênh đào nhạc nước lớn bậc nhất Đông Nam Á, tiếp giáp các tuyến đường lớn nội khu trong đó có đường Liên Phường - “trục xương sống” của khu Đông, kết nối với nhiều trục giao thông trọng điểm của thành phố.

Masteri Cosmo Central được ví như “trung tâm của trung tâm” khi là tâm điểm của toàn bộ hệ tiện ích khu đô thị The Global City, cư dân dễ dàng tiếp cận các cơ sở hạ tầng như trường học, bệnh viện quốc tế, các khu vực cảnh quan, tiện ích...

Sống trọn vẹn từng nhịp cộng hưởng giữa TPHCM

Tại “trái tim” của khu đô thị phức hợp theo chuẩn quốc tế The Global City, Masteri Cosmo Central khơi mở không gian sống đa sắc màu cho cộng đồng cư dân.

Với quy mô 6 tòa tháp cao từ 19 - 29 tầng, Masteri Cosmo Central mở ra bộ sưu tập căn hộ đa dạng gồm căn thương mại 3 tầng, căn hộ 1-4 phòng ngủ, căn Duplex và Penthouse sang trọng, cùng tòa tháp văn phòng hiện đại, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu cá nhân hoá không gian sống và làm việc cho từng gia chủ.

Lấy cảm hứng từ ngôn ngữ thiết kế Terra Tropical cùng không gian sống nuôi dưỡng mọi kết nối của Masteri Collection, Masteri Cosmo Central mang tới những gắn kết tự nhiên giữa mỗi cá nhân trong cộng đồng.

Dự án có kiến trúc được xếp lớp theo nhiều tầng chuyển động cùng tầm nhìn khoáng đạt, giúp cư dân thu trọn tầm mắt đại cảnh đô thị sống động.

Thiết kế của Masteri Cosmo Central mang đậm tinh thần nhiệt đới hiện đại, tôn trọng ánh sáng và nuôi dưỡng cảm xúc (Ảnh: CĐT).

Dự án sở hữu một hệ tiện ích đa tầng mang tới trải nghiệm thăng hoa trong mọi khoảnh khắc làm việc - kết nối - phát triển.

Từ không gian làm việc chung giúp cư dân tối đa hiệu năng làm việc đến hồ bơi vô cực, kênh đào nhạc nước đa sắc màu, công viên bờ sông hay tọa độ mua sắm, giải trí tại dãy shophouse khối đế, tất cả đều hiện diện ngay nơi ngưỡng cửa, dành cho thế hệ yêu thích trải nghiệm.

Masteri Comso Central với tiện ích tối ưu hoá cuộc sống hiện đại, mang tới trải nghiệm sống và làm việc trong cùng một không gian (Ảnh: CĐT).

Bên cạnh đó, quy hoạch vị nhân sinh bài bản của The Global City mang đến nhịp sống cộng hưởng trọn vẹn cho cộng đồng cư dân Masteri Cosmo Central. Trong bán kính đi bộ 5 phút, cư dân dễ dàng tiếp cận mọi tiện ích, cuộc sống trở nên đa nhiệm và linh hoạt hơn cho từng thành viên.

Trong vài bước chân, gia chủ thỏa sức mua sắm tại Trung tâm thương mại 123.000m2 sầm uất, hòa mình vào không khí picnic năng động của công viên bờ sông hoặc dạo bước đến khu nhà phố thương mại SOHO, nơi hội tụ nhiều thương hiệu nhà hàng, cafe, thời trang hàng đầu cho những cư dân sành điệu.

Sống lan tỏa cảm hứng trong nhịp sống đô thị đa sắc màu

Không chỉ nuôi dưỡng phong cách sống kết nối, nhịp sống của Masteri Cosmo Central còn được khởi tạo và lan tỏa trong phong cách sống thành thị toàn cầu của khu đô thị The Global City.

Cư dân tại Masteri Cosmo Central sẽ được hòa mình vào không khí sôi động của các lễ hội âm nhạc quy mô hàng đầu Việt Nam, triển lãm quốc tế, lễ hội ẩm thực - văn hóa đa quốc gia... hòa cùng chất sống đa sắc màu cùng sự ghé thăm của hàng triệu du khách quốc tế mỗi năm.

Masteri Cosmo Central, nơi cư dân thành thị sống trọn vẹn từng nhịp cộng hưởng (Ảnh: CĐT).

Được phát triển bởi Masterise Homes và tiếp nối hành trình nâng tầm phong cách sống của Masteri Collection, Masteri Cosmo Central được xem là mảnh ghép màu sắc giữa lòng khu đô thị biểu tượng The Global City với cộng đồng cư dân đa bản sắc, nơi cộng hưởng hiệu năng và cùng nhau lan tỏa giá trị sống toàn cầu, mở ra một chương mới cho nhịp sống đô thị đầy cảm hứng giữa TPHCM đang chuyển mình mạnh mẽ.

