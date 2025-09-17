Masterise Homes nâng tầm giá trị cho Ocean Park 2 với hai dòng sản phẩm khác biệt

Sự kết hợp của bộ đôi giá trị này tiếp thêm nguồn sinh khí mới cho đại đô thị phía Đông Hà Nội với một cộng đồng cư dân đa phong cách cùng trải nghiệm xứng tầm.

LUMIÈRE SpringBay - khởi sinh giá trị sống đa trải nghiệm tại Ocean Park 2

Là dự án cao tầng đầu tiên tại Ocean Park 2, với những giá trị sống trải nghiệm thừa hưởng từ dòng sản phẩm LUMIÈRE series, LUMIÈRE SpringBay đánh dấu sự hiện diện của một chuẩn sống quốc tế với dấu ấn tiên phong tại khu vực.

Sở hữu vị trí "trái tim" của Ocean Park 2, dự án nổi bật với tầm nhìn hai mặt đắt giá: một mặt ôm trọn biển hồ Wonders Wave Park, mặt còn lại trực diện The Venice - tổ hợp vui chơi giải trí Grand World sôi động, nơi cư dân được chiêm ngưỡng pháo hoa mỗi cuối tuần bên gia đình và tận hưởng không khí lễ hội bốn mùa.

Không gian sống cân bằng tĩnh - động thu hút cộng đồng cư dân quốc tế tại LUMIÈRE SpringBay (Ảnh: CĐT).

Điểm nhấn khác biệt của LUMIÈRE SpringBay là không gian sống được kiến tạo theo triết lý cân bằng tĩnh - động. Trên tổng diện tích hơn 32.000m2, với mật độ xây dựng khoảng 20%, dự án dành phần lớn diện tích cho cảnh quan và tiện ích.

Hai phân khu Active Zone và Wellness Zone được thiết kế hài hoà, mang đến 48 tiện ích “vị nhân sinh” đặc quyền, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ thể chất đến tinh thần của cư dân.

Không chỉ dừng lại ở cảnh quan, LUMIÈRE SpringBay còn nâng tầm trải nghiệm sống với chuỗi tiện ích trong nhà với tiêu chuẩn quốc tế và thiết kế khác biệt như gym, game room, business lounge,...

Kết tinh từ chất lượng theo tiêu chuẩn phân khúc LUMIÈRE series và ngôn ngữ thiết kế hiện đại, duy mỹ, toàn bộ các căn hộ được bàn giao theo tiêu chuẩn quốc tế, sử dụng kính Low-E cao cấp, nội thất liền tường từ các thương hiệu hàng đầu thế giới.

LUMIÈRE SpringBay kiến tạo tổ ấm nơi cư dân “Sống khởi sắc riêng” với những giá trị khác biệt (Ảnh: CĐT).

Masteri Trinity Square - bộ ba phong cách tiếp thêm sức sống cho Ocean Park 2

Nếu LUMIÈRE SpringBay đại diện cho chất sống tinh anh thì Masteri Trinity Square lại là biểu tượng của năng lượng, sự kết nối và cân bằng.

Nằm trực diện công viên Empire Park, với vị trí trung tâm khu thương mại sầm uất của Ocean Park 2, Masteri Trinity Square là khu phức hợp cao tầng cộng đồng Masteri quy mô bậc nhất Ocean City.

Dự án có tổng diện tích gần 8,2ha với 9 tòa tháp cao 27 tầng với mật độ xây dựng khoảng 17,4%, được chia thành ba phân khu: Southern Square, Central Square và Northern Square, đại diện cho ba phong cách sống năng động - kết nối - cân bằng.

Lần đầu tiên, một khu phức hợp cao tầng sở hữu hệ sinh thái 110 tiện ích compound (khép kín) đa tầng quy mô lớn, theo chuẩn quốc tế, được bố trí hài hòa trong ba công viên nội khu: Active Park, Unity Park và Joy Park. Mỗi phân khu đều có tổ hợp tiện ích được “đo ni đóng giày” cho phong cách sống đặc trưng mà câu chuyện phân khu hướng tới.

Cụ thể, Southern Square truyền cảm hứng sống năng động với cụm sân thể thao liên hoàn (tennis, cầu lông, bóng rổ...) và bể bơi ngoài trời theo chuẩn quốc tế dài 50m.

Diện tích mặt nước lớn tại Northern Square mang đến phong cách sống cân bằng, đủ đầy (Ảnh: CĐT).

Central Square đề cao sự gắn kết cộng đồng, sở hữu quần thể tiện ích như quán cà phê ngoài trời, khu BBQ picnic, quảng trường và hồ bơi thư giãn mang triết lý thiết kế kết nối đa thế hệ và cộng đồng, tạo không gian để cư dân gặp gỡ, sẻ chia.

Trong khi đó, Northern Square hướng tới lối sống cân bằng, gần gũi thiên nhiên, điểm xuyết khoảng xanh mát mắt bên mặt nước êm đềm của bể bơi ngoài trời rộng lớn với phong cách resort của những khu nghỉ dưỡng quốc tế.

Không chỉ nổi bật với tiện ích, bộ sưu tập căn hộ của Masteri Trinity Square cũng được thiết kế linh hoạt, đa dạng diện tích, phù hợp từ người độc thân, gia đình trẻ đến gia đình đa thế hệ. Căn hộ được bàn giao theo tiêu chuẩn cao cấp, tối ưu hóa công năng và ánh sáng, mang đến trải nghiệm sống tiện nghi, giàu cảm hứng.

Hai mảnh ghép tạo sức bật cho Ocean Park 2, Ocean City

Masterise Homes, với mong muốn kiến tạo cộng đồng văn minh, đa dạng, đáp ứng xu hướng thị trường đề cao trải nghiệm sống và giá trị bền vững đã mang những sản phẩm chiến lược tại đây.

Việc đồng thời triển khai LUMIÈRE SpringBay và Masteri Trinity Square cho thấy tầm nhìn dài hạn: tạo lập một hệ sinh thái cư dân đa sắc màu trong lòng Ocean City, nơi hội tụ cả giá trị sống duy mỹ, cao cấp lẫn tinh thần trẻ trung, hiện đại.

Dự kiến trong hai năm tới, khi hai dự án hoàn thành và đi vào vận hành, khu đô thị sẽ đón hơn 10.000 cư dân về sinh sống. Một cộng đồng Masterise Homes với đầy đủ sắc thái, từ cư dân quốc tế, doanh nhân, chuyên gia cho đến các gia đình trẻ đầy phong cách với tư duy toàn cầu sẽ dần hình thành tại Ocean Park 2.