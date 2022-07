Masterise Group hỗ trợ xây dựng 400 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo

Các địa phương bao gồm: Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị, Yên Bái, Hà Giang, Kon Tum, Tuyên Quang, Tây Ninh, Quảng Bình. Lễ ký kết biên bản thỏa thuận tài trợ được diễn ra tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ Việt Nam) tại Hà Nội với sự chứng kiến của ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và đại diện Ban Thường trực, văn phòng UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng đại diện các đơn vị truyền thông.

Đại diện Masterise Group ký kết hợp tác đồng hành cùng UBTƯ MTTQ Việt Nam (Ảnh: Masterise Group).

Hưởng ứng lời kêu gọi của (UBTƯ MTTQ) Việt Nam và thấu hiểu sự quan trọng của một "tổ ấm" đến cuộc sống của người dân nói riêng và đảm bảo an sinh xã hội nói chung, Masterise Group đồng hành cùng chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết do UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức. Chương trình nhằm góp phần hoàn thiện nơi ở kiên cố giúp người dân nghèo an cư lạc nghiệp, yên tâm phát triển kinh tế để sớm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, đặc biệt là khi mùa mưa bão sắp đến.

Đại diện Masterise Group trao bảng tượng trưng số tiền hỗ trợ 20 tỷ đồng cho UBTƯ MTTQ Việt Nam (Ảnh: Masterise Group).

Theo kế hoạch, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị, Yên Bái là 4 địa điểm đầu tiên tiếp nhận 200 căn nhà Đại đoàn kết do Masterise Group tài trợ. Mỗi tỉnh sẽ có 50 hộ nghèo sớm chào đón ngôi nhà mới ấm áp và chắc chắn trong năm nay. Song song đó, Hà Giang, Kon Tum, Tuyên Quang, Tây Ninh, Quảng Bình mỗi tỉnh thành dự kiến thêm 40 hộ nghèo được hỗ trợ. Đây là các địa phương thuộc khu vực thường xuyên phải chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, thiên tai hay đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, trong đó nhiều người gặp hoàn cảnh éo le, bất hạnh, nhà ở xập xệ kéo dài.

Phát biểu trong buổi lễ ký kết biên bản thỏa thuận tài trợ, ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung Ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, khẳng định: "Sự đồng hành từ Tập đoàn Masterise Group trong công tác triển khai chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết năm 2022 đến những người dân nghèo hết sức có ý nghĩa, củng cố thêm nguồn lực giúp Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam và các địa phương từng bước xóa bỏ nhà ở tạm bợ cho người dân còn nhiều khó khăn. Chúng tôi sẽ nhanh chóng chỉ đạo việc thực hiện xây nhà cho hộ nghèo đúng đối tượng, đúng mục đích, đảm bảo thời gian triển khai nhanh, chất lượng để người nghèo sớm có nhà để ở, ổn định cuộc sống".

Ông Đỗ Văn Chiến (thứ 3 từ phải sang) trao thư cảm ơn cho đại diện Masterise Group (Ảnh: Masterise Group).

Ông Trần Quốc Hoài, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Pháp chế và Tuân Thủ Masterise Homes (thành viên của tập đoàn Masterise Group), chia sẻ: "Là một doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, Masterise Group luôn mong muốn góp sức vào công cuộc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam cùng các cơ quan ban ngành, những người dẫn đầu trong các công tác xã hội nhiều năm qua. Chúng tôi hy vọng thông qua những sự kiện ý nghĩa như chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết hôm nay sẽ giúp nhiều gia đình Việt Nam giảm gánh nặng cuộc sống, cha mẹ yên tâm làm việc, con trẻ vững bước đến trường. Từ đó, góp phần kiến tạo một Việt Nam phát triển bền vững trong tương lai".

Mùa mưa bão gần kề, những căn nhà Đại đoàn kết kiên cố sẽ trở thành động lực để các hộ nghèo thêm niềm tin về tương lai, vươn lên thoát nghèo và xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Theo dự kiến, quá trình triển khai sẽ hoàn thành vào tháng 12/2022 với tổng kinh phí là 20 tỷ đồng. Đây là hoạt động trọng tâm thuộc 3 mũi nhọn chiến lược "môi trường sống - giáo dục - cứu trợ nhân đạo" nằm trong chương trình dài hạn vì cộng đồng "Build a Better Future - Kiến tạo tương lai" của Masterise Group.

Thông tin chi tiết truy cập website: https://masterisehomes.com/trach-nhiem-xa-hoi