Masteri Park Place: Mở ra nhịp sống trọn vẹn từng ngày

Giữa guồng quay hối hả của đô thị, con người ngày càng đối mặt với áp lực về thời gian, công việc và môi trường sống. Sự ồn ào, khói bụi và nhịp sống gấp gáp khiến nhu cầu sở hữu một không gian riêng tư, yên tĩnh để trở về, thư giãn và cân bằng cảm xúc trở thành một phần thiết yếu của chất lượng sống.

Masteri Park Place mang đến lời giải cho nhu cầu đó, một nơi để chậm lại, tận hưởng và sống trọn vẹn hơn mỗi ngày. Lấy cảm hứng từ tinh thần "sống trọn từng khoảnh khắc", xu hướng thiết kế bất động sản tiên phong đang dịch chuyển mạnh mẽ sang việc kiến tạo những không gian có khả năng khơi gợi và nuôi dưỡng nguồn năng lượng tích cực.

Phong cách này tập trung nhiều vào việc tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên, mở rộng tầm nhìn và kết nối sâu sắc với thiên nhiên để đánh thức mọi giác quan, biến mỗi giây phút trôi qua tại tổ ấm đều trở thành những khoảnh khắc tận hưởng ý nghĩa và đáng giá.

Tọa lạc tại trái tim khu đô thị The Global City (TP Thủ Đức, TPHCM), Masteri Park Place là nơi giao thoa với sông nước tĩnh tại, nơi thiên nhiên giao hòa cùng sức sống phồn hoa của đô thị và tinh thần sống trọn từng khoảnh khắc được tôn vinh trọn vẹn.

Phối cảnh phân khu Masteri Park Place (Ảnh: Masterise Homes).

Masteri Park Place định hình lối sống hiện đại cho thế hệ trẻ năng động. Các căn hộ sở hữu tầm nhìn rộng mở, đón trọn ánh sáng tự nhiên giúp cư dân khởi động ngày mới trong trạng thái tinh thần sảng khoái.

Mỗi không gian sống tại đây là kết tinh của sự kiến tạo chỉn chu và tâm huyết, nơi từng chi tiết nhỏ nhất - từ đường nét kiến trúc đến cách bài trí - đều được chăm chút tỉ mỉ nhằm nâng tầm trải nghiệm thường nhật.

Tại Masteri Park Place, ngôn ngữ thiết kế nội thất hiện đại không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn là chất xúc tác đánh thức mọi giác quan. Nhờ đó, cư dân có thể tận hưởng không gian sống ngay trong căn nhà của mình.

Chuẩn sống nghỉ dưỡng tại đây được thiết lập bởi hệ sinh thái với hơn 30 tiện ích nội khu đặc quyền như hồ bơi vô cực, khu vui chơi, công viên ven sông; kết hợp hoàn hảo cùng tổ hợp dịch vụ - giải trí tầm cỡ quốc tế của khu đô thị phức hợp The Global City ngay dưới chân nhà.

Bên cạnh Masteri Park Place, Vinhomes Central Park cũng là một dự án nổi bật trên thị trường TPHCM với ngôn ngữ thiết kế khơi gợi cảm hứng tích cực.

Lợi thế vị trí, thiết kế Masteri Park Place

Phân khu Masteri Park Place nằm ở trên trục đường giao thông huyết mạch khu Đông TPHCM như: Cao tốc Long Thành - Dầu Giây, đường Mai Chí Thọ, đường Đỗ Xuân Hợp. Dự án nằm ở vị trí hưởng lợi trực tiếp nhờ loạt hạ tầng hoàn thiện cuối năm 2025 là đường Liên Phường, nút giao An Phú và Vành Đai 3, giúp rút ngắn khoảng cách di chuyển đến các vùng xung quanh.

Masteri Park Place toạ lạc tại khu vực trung tâm The Global City, sở hữu hai mặt giáp sông Rạch Chiếc và kênh đào nhạc nước hàng đầu Đông Nam Á, kế cận tòa tháp văn phòng hạng A và trung tâm thương mại 123.000m2.

Tất cả căn hộ tại Masteri Park Place đều sở hữu mặt bằng vuông vắn, giúp tối ưu hóa diện tích sử dụng. Điểm nhấn nằm ở hệ thống kính cách nhiệt được thiết kế tràn viền từ sàn đến trần tại cả ban công và phòng ngủ, mở ra không gian sống khoáng đạt.