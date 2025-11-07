Masteri Era Landmark - nơi khởi nguyên cộng đồng Masteri thời đại mới tại Ocean Park 3

Những năm qua, Masteri Collection với “Sống phong cách Masteri” đã khẳng định uy tín, thương hiệu hàng đầu của nhà phát triển Masterise Homes trên bản đồ bất động sản cao cấp. Tại khu Đông Hà Nội, sự hiện diện của Masteri Collection nhanh chóng trở thành tâm điểm thị trường, thu hút cộng đồng cư dân trẻ, tinh tế và có phong cách sống quốc tế với 3 dự án: Masteri Waterfront, Masteri Lakeside và Masteri Trinity Square.

Hành trình ấy tiếp tục với sự ra mắt của Masteri Era Landmark, hứa hẹn kiến tạo một cộng đồng Masteri thời đại mới. Dự án là bước tiến mới về tầm vóc, quy mô, giá trị và chiều sâu cảm xúc - nơi con người, thiên nhiên và nhịp sống toàn cầu hòa quyện, hứa hẹn mở ra “vùng đất diệu kỳ” giữa đại đô thị Ocean Park 3.

Masteri Era Landmark - Dấu ấn quy mô và tầm vóc trong bộ sưu tập Masteri

Trên quỹ đất hơn 112.000m2, Masteri Era Landmark gồm ba phân khu riêng biệt, nơi mười tòa tháp vươn cao giữa sắc xanh thiên nhiên. Với mật độ xây dựng 12,7% - con số thấp nhất trong toàn bộ Masteri Collection - dự án khẳng định triết lý phát triển hài hòa giữa nhịp sống đô thị và không gian an lành. Tại đây, 85% diện tích (tương đương 7,5ha) được dành cho cảnh quan cây xanh, mặt nước, công viên và không gian công cộng.

Masteri Era Landmark là dấu ấn tiếp theo trong hành trình kiến tạo “Sống phong cách Masteri” của Masterise Homes tại phía Đông Hà Nội (Ảnh: CĐT).

Kiến tạo nên biểu tượng sống toàn cầu mới, Masteri Era Landmark mang đến bộ sưu tập 209 tiện ích - quy mô nhất trong bộ sưu tập Masteri, từ hành lang ánh sáng Sky Bridge lung linh giữa tầng không, đường dạo bộ Sky Walk yên bình đến những khu thể thao năng động, khu vui chơi chủ đề giàu sáng tạo, hồ bơi theo chuẩn resort, công viên BBQ ấm cúng...

Sự trọn vẹn ấy còn được bảo chứng bởi hệ sinh thái “all-in-one” (tất cả trong một) đẳng cấp của đại đô thị Ocean City. Trong vài bước chân, cư dân được tiếp cận vũ trụ giải trí Grand World sôi động, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Ocean City sầm uất, hệ thống giáo dục quốc tế Vinschool, Bệnh viện quốc tế Vinmec và Công viên giải trí Water Park.

Masteri Era Landmark mang đến bộ sưu tập 209 tiện ích quy mô lớn nhất trong các dự án của Masterise Homes (Ảnh: CĐT).

Khai mở phong cách sống hòa điệu toàn cầu

Lấy cảm hứng từ một miền đất diệu kỳ, Masteri Era Landmark mở ra một không gian sống tinh tế đậm chất riêng - nơi thiên nhiên, con người và cảm xúc giao hòa trong nhịp sống hiện đại giữa trung tâm Ocean Park 3. Mỗi đường nét kiến trúc đều phản chiếu tinh thần quốc tế đương đại, hòa cùng ánh sáng, gió, nước và mảng xanh để kiến tạo nên một chuẩn sống toàn cầu mới, tinh tế, duy mỹ và đầy cảm hứng.

Từ khát vọng kiến tạo đó, Masteri Era Landmark lan tỏa phong cách “Sống hòa điệu toàn cầu”, với sự hòa mình vào nhịp đập thiên nhiên - cộng đồng và dòng chảy hội nhập quốc tế. Triết lý ấy được Masterise Homes cụ thể hóa qua ba tầng giá trị: sống hòa điệu, sống biết ơn và sống thời đại.

Tại Masteri Era Landmark, cộng đồng tiên phong sống phong cách hòa điệu hình thành, bắt đầu từ sự kết nối giữa thiên nhiên, tiện ích, con người và cộng đồng đa thế hệ. Mỗi không gian được thiết kế dựa trên cảm hứng về “vùng đất diệu kỳ” - nơi cộng đồng cùng gắn kết với những niềm vui riêng để nuôi dưỡng những khoảnh khắc không đâu có được bên những người thân yêu.

Masteri Era Landmark lan tỏa phong cách “Sống hòa điệu toàn cầu” qua chuỗi tiện ích độc đáo (Ảnh: CĐT).

Trên nền tảng hòa điệu ấy, phong cách “Sống biết ơn” được thăng hoa. Như một lời tri ân mà mỗi chủ nhân trẻ gửi gắm tại Masteri Era Landmark dành cho cộng đồng đa thế hệ, mỗi trải nghiệm sống tại đây đều mang đậm dấu ấn của sự biết ơn đến những người thân yêu, nơi tổ hợp 209 tiện ích đáp ứng nhu cầu sống hứng khởi của từng thế hệ.

Và cuộc sống trở nên trọn vẹn, tròn đầy khi được bồi đắp bởi giá trị sâu sắc của phong cách “Sống thời đại”. Masteri Era Landmark sẽ là nơi hội tụ của một cộng đồng trẻ mang tư duy toàn cầu, dám ước mơ, hoài bão và vươn lên không ngừng để kiến tạo dấu ấn không chỉ cho riêng mình, mà cho cả thế hệ trong dòng chảy đương đại toàn cầu.

Các tiện ích trong Masteri Era Landmark được “đo ni đóng giày” cho cộng đồng Masteri thời đại mới (Ảnh: CĐT).

“Với Masteri Era Landmark, Masterise Homes không chỉ kiến tạo một dự án tầm vóc, mà còn mong muốn định hình một chuẩn mực sống của thời đại mới. Tầm nhìn của nhà phát triển là tạo nên một ‘miền đất diệu kỳ’, nơi thiên nhiên thuần khiết hòa quyện cùng hệ tiện ích đẳng cấp quốc tế, và mỗi trải nghiệm đều khơi nguồn cảm hứng. Đây cũng là tuyên ngôn về cộng đồng Masteri thời đại mới - giá trị mà Masteri Homes đã kiên định kiến tạo trong những năm qua”, đại diện nhà phát triển nhấn mạnh.

Nhân dịp mở bán phân khu The Spark, Masteri Era Landmark dành tặng khách hàng chính sách đặc quyền Early Bird tri ân 1% và hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 30 tháng. Áp dụng có điều kiện theo chính sách bán hàng hiện hành.

