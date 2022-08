Lý do nhiều gia đình chọn mua căn hộ The Beverly Solari cho con học đại học

Tâm điểm hơn 20 trường đại học

Theo tính toán của ông Hoàng Văn Thành (chủ nhân căn hộ tại phân khu The Oasis thuộc dự án The Beverly Solari, Vinhomes Grand Park, TP Thủ Đức, TPHCM), từ The Beverly Solari đến các trường đại học tại TP Thủ Đức bình quân chỉ khoảng 10-15 phút, tối đa là 30 phút di chuyển.

The Beverly Solari ở ngay tâm mạch giáo dục TP Thủ Đức.

Hiện TP Thủ Đức cũng là khu vực có số lượng đại học nhiều nhất thành phố với hơn 20 trường danh tiếng như Bách Khoa, Quốc tế, Khoa học - Xã hội - Nhân văn, Khoa học Tự nhiên, Kinh tế - Luật, Thể dục Thể thao, An Ninh, Cảnh sát, Luật, Ngân Hàng, Trường Fulbright Việt Nam. Trong tương lai, TP Thủ Đức còn hướng tới đào tạo nhân lực trình độ cao, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất làm việc tại khu công nghệ cao 1 và 2, mang đến nhiều lựa chọn và tính toán dài hơi cho phụ huynh, học sinh.

Hệ sinh thái đa trải nghiệm mang phong cách bờ Tây nước Mỹ độc đáo

Ông Phan Ngọc - Giám đốc một sàn giao dịch bất động sản tại quận 1 cho biết, tại sàn của ông, có tới 65% khách hàng mua căn hộ The Beverly Solari là gia đình có con sẽ vào đại học trong 1-5 năm tới. Khách hàng trẻ phần lớn ưa thích phong cách Mỹ phóng khoáng, đẳng cấp.

Chất Mỹ bờ Tây được tái hiện tại The Beverly Solari (Ảnh phối cảnh).

Với phong cách sống đậm chất bờ Tây nước Mỹ, mỗi căn hộ sẽ mang tới trải nghiệm sống khác biệt, tự do theo chất riêng, được thế hệ cư dân hiện đại ưa thích. Hơn 60 tiện ích đa dạng như bộ 3 hồ bơi ngoài trời độc đáo, đồi Beverly, vườn cọ nhiệt đới Honolulu, hàng chà là, vườn San Marino, thác nước tầng… giúp cư dân tái tạo năng lượng sau những giờ phút học tập, làm việc căng thẳng. Quảng trường Golden Eagle, đại lộ mua sắm Rodeo ngay tại nội khu dự án cũng phục vụ mọi nhu cầu giải trí - mua sắm của các thành viên.

Thuận tiện với hệ sinh thái "all in one" cao cấp hiếm có

Cư dân The Beverly Solari còn được tận hưởng hệ sinh thái "all in one" tiện lợi cho cuộc sống. Ở đó, mọi nhu cầu đều được đáp ứng mà không phải đi đâu xa. Đó là hệ thống giáo dục cao cấp Vinschool, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec quy mô lớn, cùng trung tâm thương mại Vincom Mega Mall sầm uất, xe buýt điện VinBus giúp việc di chuyển, kết nối nội - ngoại khu dễ dàng.

Tiện ích "all in one" ngay dưới thềm nhà (Ảnh phối cảnh).

Nhằm mang đến cuộc sống nghỉ dưỡng độc đáo ngay giữa lòng TP Thủ Đức, đại công viên 36ha mang tới chuỗi tiện ích "khổng lồ" cho cư dân với 15 công viên chủ đề, hơn 150 sân tập thể thao ngoài trời, hơn 100 điểm nướng BBQ, 60 sân chơi trẻ em và hơn 1.000 máy tập gym ngoài trời…

"Hệ sinh thái sống có chiều sâu, đa tầng, phát triển bền vững chính là điểm khác biệt của Vinhomes Grand Park. Việc này cũng làm nên hấp lực vượt trội của The Beverly Solari với nhiều phụ huynh", đại diện một sàn giao dịch bất động sản nhận định.

Hệ sinh thái đầy đủ cho tương lai lâu dài, trọn vẹn (Ảnh phối cảnh).

Ông Hải Đăng (quận Phú Nhuận) mới mua căn hộ 2 phòng ngủ tại phân khu The Sunset lý giải: "Tương lai trước mắt, con cái đi học, đi làm, vui chơi giải trí tại đây đều thuận tiện. Xa hơn khi các con có gia đình riêng, đây cũng là môi trường lý tưởng cho nhiều thế hệ sau trưởng thành".

"Của để dành" cho tương lai

Hầu hết những khách hàng mua căn hộ tại The Beverly Solari đều cho rằng, bên cạnh lý do làm nơi an cư cho con cái, đây còn là "của để dành" được tính toán cẩn thận.

"Của để dành" The Beverly Solari hứa hẹn tiềm năng gia tăng giá trị (Ảnh phối cảnh).

"Trước bối cảnh lạm phát, thị trường đầy biến động thì bất động sản vẫn là kênh đầu tư được nhiều người ưu tiên lựa chọn. Cùng với đó, quỹ đất hiện ngày càng hạn hẹp, các vị trí kề cận khu vực trung tâm như Vinhomes Grand Park không còn nhiều. The Beverly Solari là một trong những lựa chọn tiềm năng", ông Ngọc - một nhà đầu tư bất động sản lâu năm cho hay.

Cũng theo nhà đầu tư này, thị trường bất động sản có thể có những xáo trộn tạm thời, tuy nhiên về lâu dài, giá bất động sản sẽ có xu hướng đi lên chứ hiếm khi giảm. "Nếu để 5-10 năm sau, ngôi nhà là của để dành hiện tại đã tăng giá gấp nhiều lần. Vì vậy, xây chắc tương lai cho con ngay từ bây giờ cũng là mục tiêu của nhiều phụ huynh", ông Ngọc kết luận.