Lý do nhà đầu tư quan tâm Shantira Beach Resort & Spa

Nhà đầu tư tìm siêu phẩm nghỉ dưỡng

Du lịch khởi sắc đã thúc đẩy bất động sản nghỉ dưỡng "trở lại đường đua" và nhanh chóng tăng tốc. Báo cáo thị trường của DKRA vừa công bố cho thấy, trong quý I/2022, phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng gây chú ý khi nguồn cung mới đạt 1.020 căn, tỷ lệ tiêu thụ đạt gần 60%, tăng nhiều lần so với quý trước đó.

Các thị trường quen thuộc như Đà Nẵng, Quảng Nam, Vũng Tàu, Phú Quốc… đón hàng triệu lượt khách trong mùa du lịch đang là tâm điểm để các nhà đầu tư tìm sản phẩm nghỉ dưỡng.

Nằm trong khu vực đắc địa, thuộc quỹ đất cuối cùng tại mặt biển An Bàng (Quảng Nam), Shantira Beach Resort & Spa khiến một bộ phận giới đầu tư chạy đua sở hữu.

Shantira Beach Resort & Spa trải dài trên dải đất đặc biệt với hơn 1,5ha mặt hướng thẳng biển An Bàng. Trong khi, bãi biển này có chiều dài chỉ khoảng 3km, vốn hấp dẫn du khách nhờ dải cát trắng mịn màng, làn nước biển trong xanh, hàng dương trải dài tuyệt đẹp. Bãi biển An Bàng từng lọt top 50 bãi biển đẹp nhất thế giới, top 100 bãi biển tốt nhất hành tinh do CNN bình chọn.

Biển An Bàng - Top 50 bãi biển hoang sơ đẹp nhất hành tinh.

Shantira Beach Resort & Spa còn sở hữu vị trí đắt giá, là gạch nối của cung đường du Đà Nẵng - Hội An. Cụ thể, dự án tọa lạc ngay mặt tiền đường Lạc Long Quân, kết nối trực tiếp vào tuyến đường ven biển Phạm Văn Đồng đắt giá nhất TP Đà Nẵng. Đây là nơi thuận tiện đón hàng triệu du khách muốn vui chơi, giải trí ở cả 2 điểm đến mang tầm cỡ quốc tế là Đà Nẵng và Hội An.

Bên cạnh đó, Shantira Resort & Spa còn sở hữu khả năng liên kết đa dạng từ giải trí, vui chơi, khám phá văn hóa. Cụ thể, từ dự án du khách chỉ mất khoảng 5 phút di chuyển đến phổ cổ Hội An, 25 phút đến làng mỹ nghệ Non Nước và Ngũ Hành Sơn; 40 phút đến sân bay quốc tế Đà Nẵng, 1 giờ đến Thánh địa Mỹ Sơn… Xung quanh dự án là đầy đủ những tiện ích giải trí đa dạng như sân golf, casino, rạp chiếu phim ...

Đồng thời, dự án còn nằm trên cung đường di sản miền Trung trải dài từ Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam, đây là cung đường du lịch không thể bỏ qua thu hút hàng chục triệu du khách quốc tế đến khám phá, nghỉ ngơi mỗi năm.

Siêu phẩm dành riêng cho chủ nhân tinh hoa

Có tổng diện tích 6,8ha với hơn 1,5ha mặt biển An Bàng, Shantira Beach Resort & Spa được quy hoạch hoàn hảo gồm 2 mảnh ghép: Phân khu căn hộ Shantira LegaSky Suite và chuỗi biệt thự Shantira LegaSea Villas.

Trong đó, trái tim tinh hoa của dự án - Shantira Lega Sea Villas với 69 căn biệt thự được thiết kế tuyệt đẹp, dành riêng cho từng chủ nhân tận hưởng cuộc sống, kỳ nghỉ một bước chạm đến đại dương đặc biệt.

Shantira Lega Sea Villas được thiết kế tinh tế, cuốn hút và mang màu sắc tươi mới của biển cả với điểm nhấn là những khoảng mở giao hòa thiên nhiên, cùng tầm nhìn hướng ra đại dương, mang tới những phút giây thư giãn thượng hạng từ ban công hướng biển với cảnh sắc, không gian tuyệt mỹ.

Hướng đến những trải nghiệm đặc biệt, tinh tế vật liệu được sử dụng tại đây cũng tận dụng tối đa chất liệu tự nhiên, truyền thống như gốm sứ, vải dệt với hoa văn độc đáo, tinh xảo. Nội thất được tuyển lựa tỉ mỉ, mang đậm giá trị truyền thống, toát lên tinh thần Hội An cổ. Bên cạnh đó, đan xen cùng chất liệu có gam màu sáng, hiện đại giúp các căn biệt thự lấy trọn ánh sáng tự nhiên, cho không gian riêng tư, đẳng cấp khác biệt.

Chủ đầu tư cho biết, 100% các biệt thự LegaSea đều là biệt thự đơn lập, sở hữu diện tích các phòng ngủ lớn theo chuẩn 5 sao, kết hợp cùng hệ nội thất cao cấp và được chọn lọc tỉ mỉ, mang cảm hứng pha trộn giữa biển và di sản Hội An mở ra không gian nghỉ dưỡng sang trọng, độc đáo, được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Hình ảnh thực tế biệt thự Shantira LegaSea Villas.

Trong khi đó, lấy cảm hứng từ những con thuyền vươn mình ra biển lớn, phân khu căn hộ Shantira LegaSky Suite với tầm view đặc sắc và tất cả các căn hộ đều hướng biển mang đến cuộc sống ngập tràn khí chất nghỉ dưỡng tự do, biển khơi tươi mới.

Tất cả những chủ nhân tinh hoa, du khách khi đến đây còn được làm chủ không gian nghỉ dưỡng hiện đại, đủ đầy với hơn 15 tiện ích chuẩn 5 sao đỉnh cao như: Câu lạc bộ biển, sân chơi trẻ em, câu lạc bộ trẻ em, sân tennis, nhà hàng Fine Dining với đầu bếp 5 sao, quầy bar, phòng gym với trang thiết bị hiện đại, bể bơi người lớn, trẻ em và bể Jacuzzi…

Bể bơi vô cực tại Clubhouse Shantira.

Dự án được phát triển bởi chủ đầu tư Tập đoàn Royal Capital Group với kinh nghiệm và tiềm lực vững mạnh 21 năm tại thị trường Hội An. Cụ thể, Royal Capital Group đã và đang đầu tư vốn vào các dự án thuộc chuỗi khách sạn siêu nghỉ dưỡng mang tầm quốc tế như MGallery by Sofitel, Royal Riverside Hội An, khách sạn River Suite Hội An,… sở hữu một lượng khách hàng quen thuộc đến với Đà Nẵng - Quảng Nam trong các năm.

Bên cạnh đó, toàn bộ Shantira Resort & Spa được vận hành bởi đơn vị Wyndham Hotels & Resorts. Đây là tập đoàn quản lý khách sạn chuyên nghiệp đang giữ vai trò vận hành hơn 9.300 khách sạn và khu nghỉ dưỡng ở 90 quốc gia trải dài khắp 6 châu lục sẽ là bệ phóng để các sản phẩm nghỉ dưỡng tại Shantira Resort & Spa lấp đầy khách quanh năm, mang lại nguồn thu ổn định cho nhà đầu tư.