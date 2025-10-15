Lý do khách hàng nên chọn mua nhà tại Van Phuc City

Tầm vóc của một đại đô thị

Van Phuc City sở hữu hồ Đại Nhật rộng đến 16ha, minh chứng cho tầm nhìn quy hoạch táo bạo của chủ đầu tư.

Van Phuc City quy mô 198ha với 3 mặt giáp sông (Ảnh: CĐT).

Trong khi phần lớn dự án khác chỉ đủ không gian cho một hồ bơi hay công viên nội khu nhỏ, thì Van Phuc City có cả The Long Park - công viên ven sông Sài Gòn dài tới 3,4km uốn lượn, nơi cư dân có thể dạo bộ, đạp xe hay ngắm hoàng hôn mỗi chiều.

60% diện tích tại Van Phuc City dành cho mảng xanh và mặt nước (Ảnh: CĐT).

Trên tổng diện tích 198ha, Van Phuc City được ví như một thành phố thu nhỏ với hơn 60% diện tích được dành cho mảng xanh, mặt nước và tiện ích cộng đồng.

Không chỉ về quy mô, mức độ hoàn thiện tiện ích của Van Phuc City cũng vượt trội. Van Phuc City sở hữu tất cả ngay trong lòng khu đô thị: Trường Quốc tế Emasi, Bệnh viện Quốc tế Vạn Phúc City, trung tâm thương mại tại Diamond Sky quy mô 30.000m2, bến du thuyền, phố thương mại, khu vui chơi trẻ em… Tất cả đều được quy hoạch bài bản và vận hành đồng bộ.

Sống ở Van Phuc City, cư dân sẽ được tận hưởng không gian “có một không hai” với quy mô lớn mang lại chất lượng sống vượt trội (Ảnh: CĐT).

Giá trị khác biệt - Khi đẳng cấp được đo bằng thời gian và tầm nhìn

Tại Van Phuc City, toàn bộ hạ tầng, cảnh quan và cộng đồng cư dân đã hình thành rõ nét, một đô thị sống động.

Với hơn 10.000 cư dân sinh sống, Van Phuc City không chỉ là nơi ở mà đã trở thành một cộng đồng thịnh vượng, nơi mỗi cư dân đều góp phần tạo nên giá trị văn minh và đẳng cấp riêng biệt. Khu đô thị cũng sở hữu hệ sinh thái phát triển bền vững, tạo nên giá trị kép: sống tinh hoa - đầu tư vững vàng.

Van Phuc City nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 13 (Ảnh: CĐT).

Từ vị trí chiến lược trên quốc lộ 13, trục kết nối trung tâm TPHCM, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Bình Dương (cũ), Van Phuc City không chỉ thuận tiện di chuyển mà còn nằm trong vùng phát triển năng động hàng đầu khu Đông TPHCM.

Hạ tầng đang được mở rộng, giao thương ngày càng sôi động, khiến giá trị bất động sản tại đây có tiềm năng không ngừng gia tăng theo thời gian.

Van Phuc City mang đến một phong cách sống đủ đầy và thịnh vượng, với lợi thế pháp lý giúp khách hàng yên tâm khi an cư và đầu tư.

Một khu đô thị quy mô, cảnh quan và môi trường trong lành tạo nên giá trị lâu bền cho cư dân. Ở Van Phuc City, mỗi ngôi nhà không chỉ là tài sản, mà là một không gian cao cấp, đồng bộ, xanh mát và phát triển bền vững theo thời gian.

