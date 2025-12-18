Lý do Centrix City Đại Phúc hút người mua ở thực lẫn nhà đầu tư

Điều này lý giải vì sao thời gian qua dự án tại Centrix City Đại Phúc (Thái Nguyên) thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng.

Đô thị lõi trung tâm trở thành điểm đến của nhu cầu ở thật

Xu hướng ưu tiên an cư đang định hình lại hành vi mua nhà tại nhiều địa phương. Người dân quan tâm nhiều hơn đến những yếu tố gắn trực tiếp với đời sống hằng ngày như thời gian di chuyển, sự đầy đủ của tiện ích và mức độ an toàn của khu ở. Đây là chuẩn mực sống mà các khu dân cư cũ tại Đại Phúc - Hùng Sơn vẫn khó đáp ứng do hạ tầng phát triển lâu năm nhưng thiếu đồng bộ.

Từ thực tế đó, Centrix City Đại Phúc được định hướng ngay từ quy hoạch theo mô hình đô thị mới, với hệ thống hơn 20 tiện ích tích hợp và mật độ xanh lớn nhằm đáp ứng tiêu chuẩn sống hiện đại. Hệ thống giao thông nội khu rộng rãi lên tới 36m, vỉa hè thoáng mở và các không gian sinh hoạt chung được tổ chức hợp lý tạo nền tảng cho một khu đô thị có chất lượng sống cải thiện rõ rệt.

Một lợi thế của dự án là vị trí lõi trung tâm, nằm trong tam giác tiện ích gồm chợ trung tâm, UBND Đại Phúc và các cơ sở y tế. Khả năng tiếp cận nhanh các dịch vụ thiết yếu giúp cư dân thuận tiện hơn trong sinh hoạt, đồng thời tạo sự khác biệt so với các khu dân cư mới ở xa trung tâm đô thị.

Nhờ sự xuất hiện của dự án, cư dân khu vực có thêm lựa chọn phù hợp với nhu cầu sống mới, đồng thời góp phần nâng chất lượng đô thị tại Đại Phúc - Hùng Sơn.

Vị trí lõi trung tâm giúp Centrix City dễ dàng kết nối tiện ích và dịch vụ khu vực (Ảnh: Tân Thái Holdings).

Một trong những yếu tố tạo sức hút cho Centrix City Đại Phúc đến từ lợi thế nằm cạnh các khu đã có cư dân sinh sống ổn định. Nhịp sống đô thị hiện hữu trở thành nền tảng quan trọng để hình thành cộng đồng cư dân mới, giúp dự án sớm bắt nhịp với hoạt động sinh hoạt và thương mại của khu vực. Các dịch vụ xung quanh đã vận hành từ trước, cùng hệ thống cửa hàng, tiện ích phục vụ cư dân hoạt động đều đặn, tạo nên sự sôi động đặc trưng của một khu vực đô thị đang hoàn thiện.

Nhịp vận hành này có tác động đáng kể đến giá trị dự án. Khác với những khu đô thị mới còn phụ thuộc vào tiến độ hạ tầng hoặc cần thời gian để thu hút dân cư, Centrix City Đại Phúc hưởng lợi từ mô hình tăng trưởng dựa trên sức sống đô thị có sẵn: cư dân hiện hữu thúc đẩy thương mại, thương mại tạo không khí đô thị, và giá trị tài sản theo đó được củng cố. Đây là yếu tố thường được nhà đầu tư cân nhắc trong bối cảnh thị trường chú trọng sự an toàn của dòng vốn.

Tính thanh khoản của dự án cũng được hỗ trợ bởi sự hoàn thiện về hạ tầng và công tác vận hành. Các hoạt động cộng đồng như chuỗi ngày hội cư dân và sự kiện “Centrix Winterland” thu hút sự tham gia của cư dân nội khu lẫn người dân lân cận. Với các hoạt động check-in (chụp ảnh) cây thông cỡ lớn, mô phỏng đêm tuyết rơi, lễ hội mascot và chương trình nghệ thuật, sự kiện này giúp tăng tương tác cộng đồng và hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích, qua đó định hình diện mạo một khu đô thị có sức sống và tính kết nối rõ nét.

Nhờ đó, dự án thu hút hai nhóm khách hàng chủ lực: người mua để ở, ưu tiên môi trường sống đã định hình; và nhà đầu tư quan tâm đến biên độ tăng giá dựa trên sự phát triển thực tế của khu vực thay vì kỳ vọng dài hạn.

Độ hoàn thiện của khu vực cũng mang lại ưu thế nhất định cho dự án. Centrix City Đại Phúc nằm trong số ít sản phẩm hội tụ được ba yếu tố: quy hoạch mới, vị trí trung tâm và sự hiện diện của cộng đồng cư dân xung quanh. Sự kết hợp này tạo nên mức độ cạnh tranh cao hơn so với các dự án lân cận và giảm phụ thuộc vào yếu tố kỳ vọng của thị trường.

Sự kiện Giáng sinh thuộc chuỗi sự kiện Centrix Winterland tổ chức ngày 14/12 (Ảnh: Tân Thái Holdings).

Sự kiện Giáng sinh thuộc chuỗi sự kiện Centrix Winterland đã thu hút hàng nghìn người tham dự (Ảnh: Tân Thái Holdings).

Nhịp sống đô thị hiện hữu tạo nền tảng cho giá trị bất động sản tăng trưởng (Ảnh: Tân Thái Holdings).

Centrix City Đại Phúc: An cư hôm nay, tích lũy tài sản cho ngày mai

Centrix City Đại Phúc hiện là một trong những dự án hiếm hoi đáp ứng hai tiêu chí của người mua hiện nay: chất lượng sống và khả năng gia tăng giá trị. Dự án mang lại môi trường ở hoàn chỉnh với tiện ích đầy đủ, không gian xanh cải thiện và hạ tầng đồng bộ, đồng thời hình thành nền tảng thương mại - dịch vụ đang phát triển giúp giá trị tài sản duy trì đà tăng theo thời gian.

Nhờ vậy, Centrix City Đại Phúc trở thành lựa chọn phù hợp với những người muốn nâng cấp không gian sống ngay trong khu vực lõi trung tâm, đồng thời là phương án tích lũy tài sản cho giới đầu tư.

