Long Bien Central mở bán, định hình chuẩn sống nghỉ dưỡng giữa lòng Hà Nội

Nghệ thuật đô thị mang dấu ấn quốc tế

Tọa lạc tại trung tâm phường Việt Hưng, nơi cơ sở hạ tầng hoàn thiện đồng bộ và tốc độ đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, Long Bien Central sở hữu lợi thế kết nối toàn diện.

Dự án nằm gần các tuyến vành đai 2, vành đai 3, Quốc lộ 1, Quốc lộ 5, tuyến Metro số 1, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, và trục cầu Trần Hưng Đạo theo quy hoạch. Nhờ đó, cư dân dễ dàng tiếp cận các trung tâm thương mại lớn như AEON Mall, sân golf Long Biên, hệ thống trường học - bệnh viện quốc tế, đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển đến Hồ Gươm và sân bay Nội Bài.

Cầu Trần Hưng Đạo đang lên kế hoạch xây dựng, khi đi vào sử dụng, sẽ tạo thêm nhiều tiện lợi trong kết nối đến Long Bien Central. Khu vực này cũng đang từng bước hình thành các cụm đô thị hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng đến vai trò trung tâm dịch vụ, thương mại và kết nối vùng trong tương lai.

Cầu Trần Hưng Đạo dự kiến khởi công vào đại lễ 2/9 (Ảnh: UBND TP Hà Nội).

Bên cạnh lợi thế vị trí tại khu vực phát triển năng động của Hà Nội, Long Bien Central ghi dấu bằng ngôn ngữ kiến trúc mang tầm quốc tế. Dự án được tư vấn thiết kế bởi studioMilou - thương hiệu kiến trúc quốc tế nổi bật với các công trình văn hóa biểu tượng như Bảo tàng Quốc gia Singapore, Tòa thị chính Niort (Pháp) hay Bảo tàng Di tích Hoàng thành Thăng Long (Việt Nam).

Tại Long Bien Central, studioMilou áp dụng triết lý thiết kế hiện đại, đề cao tính bền vững và sự kết nối giữa con người với thiên nhiên. Kiến trúc tổng thể hài hòa giữa ánh sáng, gió tự nhiên và không gian xanh - định hình phong cách sống mang cảm hứng quốc tế, xứng tầm thế hệ cư dân đề cao chiều sâu trải nghiệm và giá trị sống lâu dài.

Các căn hộ tại đây được “chế tác” kỹ lưỡng và tiện nghi, đảm bảo khả năng đón sáng tự nhiên, lưu thông gió, tối ưu tầm nhìn và khả năng cách âm, cách nhiệt ưu việt. Hệ nội thất sử dụng các thương hiệu châu Âu như Franke, Geberit, HansGrohe, Blum, Häfele,… thể hiện sự sang trọng và đồng bộ về chất lượng, tiện nghi và chuẩn mực thẩm mỹ. Mỗi chi tiết được chăm chút đều góp phần định vị Long Bien Central theo tiêu chuẩn kiến trúc đô thị hiện đại tại các thành phố quốc tế.

Phong cách sống sang xứng tầm cư dân ưu tú

Với hơn 40 tiện ích và dịch vụ nội khu cao cấp, Long Bien Central kiến tạo hệ sinh thái hiện đại, nơi cư dân tận hưởng trọn vẹn chuẩn sống nghỉ dưỡng giữa lòng Thủ đô. Dự án sở hữu chuỗi tiện ích nổi bật như bể bơi bốn mùa, sky lounge, rooftop BBQ, khu gym - spa, khu vui chơi trẻ em, cảnh quan xanh và vườn nhiệt đới gần 10.000m². Từ tầng hầm đến tầng mái, các tiện ích được sắp xếp hợp lý, nơi cư dân có thể nghỉ dưỡng, kết nối và tái tạo năng lượng theo phong cách sống resort.

Bể bơi 4 mùa thiết kế theo chuẩn resort tại dự án.

Tỷ lệ 441 chỗ đỗ ô tô cùng 10 thang máy cao cấp cho 422 căn hộ là điểm nhấn cho thấy mức độ đầu tư bài bản của Long Bien Central, vượt chuẩn thị trường hiện nay. Cùng với đó là hệ thống sảnh đón khách thiết kế sang trọng, an ninh đa lớp và dịch vụ vận hành theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp, góp phần hoàn thiện không gian sống riêng tư và chuẩn mực dành cho cộng đồng cư dân ưu tú.

Dự án được phát triển bởi Taseco Land - doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản cao cấp và hạng sang với pháp lý, chất lượng và tiến độ thi công minh bạch. Chủ đầu tư cho biết Long Bien Central sẽ được mở bán vào lúc 9h, chủ nhật, ngày 10/8 tại Almaz Center (Long Biên, Hà Nội).

Trong khuôn khổ sự kiện, khách tham dự sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng nhiều phần quà giá trị như TV Samsung khung tranh 75 inch, iPhone 16, máy lọc không khí cùng nhiều chính sách bán hàng ưu việt.

Với vị trí đắc địa, chất lượng bàn giao vượt trội, Long Bien Central không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, mà còn là sản phẩm tích sản dài hạn dành cho nhóm khách hàng hướng tới giá trị sống bền vững.