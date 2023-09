Long An - Đối trọng phát triển kinh tế so với Bình Dương

Long An - Thủ phủ công nghiệp Tây Sài Gòn

Long An là cửa ngõ, nơi kết nối giữa TPHCM và 13 tỉnh miền Tây Nam Bộ; phía Đông có cảng biển ra cửa sông Soài Rạp, cách Biển Đông 15 km, phía Tây có các cửa khẩu sang Campuchia, một vị trí rất thuận lợi cho việc tiếp cận đầu tư vào các thị trường trong khu vực.

Long An hiện có 28 khu công nghiệp với khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư sản xuất, trong đó có 6 quốc gia đang đứng đầu danh sách về tổng vốn đầu tư (FDI) là Anh, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc và Hoa Kỳ.

Theo thống kê của batdongsan.com.vn, trong 8 tháng/2023, Long An nằm trong top 10 tỉnh thu hút FDI lớn nhất Việt Nam, đạt 588 triệu USD. Mới đây, tỉnh còn công bố 9 dự án được đầu tư với hơn 1,7 tỷ USD (từ 21 triệu USD - 720 triệu USD/dự án) với nhiều doanh nghiệp lớn tham gia. Theo đó, "Đức Hòa, Bến Lức với vị trí giáp TPHCM, chính là đô thị vệ tinh để xây dựng các khu công nghiệp (KCN) lớn. Các KCN lớn từ 600 - 1.000 ha, xung quanh TPHCM thì chỉ có Đức Hòa và Bến Lức còn quỹ đất để phát triển", ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Khu vực miền Nam batdongsan.com.vn chia sẻ.

Top 10 tỉnh thu hút FDI trong 8 tháng/2023. Tại phía Nam, Long An đạt 588 triệu USD, chỉ đứng sau TPHCM và cao hơn Bình Dương.

Lý giải điều này, theo ông Tuấn, Long An có tốc độ tăng trưởng ổn định trong những năm gần đây. Cụ thể, năm 2022, Long An là 1 trong 10 tỉnh có tốc độ thu hút PCI tốt nhất cả nước (PCI là Provincial Competitiveness Index: chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh); hiện cũng là tỉnh có tỷ suất nhập cư và tăng trưởng dân cư thành thị cao.

Từ năm 2009 - 2021, Long An có tỷ lệ tăng trưởng gần 2% dân số mỗi năm; và với gần 1,6 triệu dân thì có 1 triệu dân đang trong độ tuổi lao động, trong đó 71% số lượng dân đã được qua đào tạo cơ bản. Cứ 1.000 người ở Long An thì có 47 người nhập cư chuyển tới. Tỷ lệ nhập cư đứng thứ 7 cả nước, cao hơn cả Hà Nội chỉ có 43 người. Đây là cơ sở tốt để các doanh nghiệp đầu tư vào Long An vì có sẵn lao động.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Khu vực Miền Nam batdongsan.com.vn chia sẻ tại sự kiện do Thắng Lợi Group tổ chức ngày 19/9/2023.

Ngoài ra, theo ông Tuấn, Long An còn sở hữu 6 trục động lực lớn: trục động lực Đức Hòa (kết nối các KCN, đô thị Đức Hòa - Bến Lức - TPHCM); Mỹ Quý Tây - Lương Hòa - Bình Chánh (kết nối cửa khẩu Mỹ Quý Tây - TPHCM - Bến Lức); Quốc lộ 62 (kết nối TP Tân An - Khu kinh tế cửa khẩu Long An); Vành đai 3, Vành đai 4 (kết nối Long An - Đông Nam Bộ - sân bay Long Thành - Cảng); Quốc lộ 50B (kết nối TPHCM - Long An - Tiền Giang), đây là cửa ngõ của 13 tỉnh ĐBSCL); Quốc lộ N1 (Đây là trục trung chuyển không cần qua TPHCM, liên kết từ Tây Nguyên - ĐBSCL - sân bay quốc tế Long Thành - Bà Rịa Vũng Tàu và Long An).

Chỉ cần 2/6 trục động lực đi vào hoạt động sẽ giảm tải chi phí vận chuyển, thu hút dân, nhà đầu tư và kéo theo các dự án, bất động sản xung quanh phát triển.

The Diamond City - Đón đầu trục động lực và quy hoạch phát triển công nghiệp

The Diamond City có vị trí đặc biệt khi thuộc cả hai địa phận thành phố Đức Hòa và Bến Lức tương lai. Dự án nằm trong lõi bất động sản (BĐS) thành phố, giao điểm của 20 KCN và cụm KCN đang hoạt động và quy hoạch hoàn thành vào năm 2030, với tổng diện tích lên đến 6.512,7 ha: KCN Hựu Thạnh Idico, Phú An Thạnh, Đức Hòa 1, Thịnh Phát, Tân Đức, Hải Sơn... dự kiến thu hút hơn 100.000 chuyên gia, lao động trong các cụm KCN.

The Diamond City sở hữu vị trí đón đầu quy hoạch, mặt tiền DT824/DT830 giao Hựu Thạnh - Tân Bửu; cách Mỹ Quý Tây - Lương Hòa - Bình Chánh chỉ 5 phút di chuyển.

Đây là những trục động lực mới của Long An, cửa ngõ kết nối cửa khẩu Mỹ Quý Tây - vùng đô thị, công nghiệp, các tuyến vành đai 3 và 4, cao tốc trọng điểm. Điều này giúp rút ngắn khoảng cách di chuyển từ The Diamond City tới Đại Lộ Võ Văn Kiệt, TPHCM chỉ khoảng 15 phút.

The Diamond City đón đầu trục động lực mới Lương Hòa - Bình Chánh

Với 2 lợi thế trên, The Diamond City đang sở hữu nhiều lợi thế với nhu cầu khách hàng chọn mua sản phẩm theo các tuyến đường vành đai, cao tốc hay quy hoạch lên thành phố giáp với TPHCM, ông Trình Hữu Triết, Phó tổng giám đốc KDTT của Thắng Lợi Group, đơn vị đầu tư và phát triển dự án nhận định.

The Diamond City: Đón đầu trục động lực Lương Hòa - TPHCM (Bình Chánh)

Vị trí: Mặt tiền DT824/DT830, Xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa và Xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Hotline: 0943 75 66 88. Website: www.thediamondcity.vn