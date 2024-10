Lợi thế giúp phân khu The London hút khách ở thực, nhà đầu tư

Không chỉ mang tới nơi an cư tinh tế, sang trọng theo phong cách quý tộc Anh, phân khu căn hộ cao cấp này còn sở hữu những giá trị trong tương lai.

Vị trí đắc địa

Nằm tại vị trí cửa ngõ của Vinhomes Ocean Park 1 và tiếp giáp trục đường Lý Thánh Tông, The London vào tầm ngắm của nhiều khách hàng và nhà đầu tư ngay từ những ngày đầu ra mắt. Phân khu này hưởng lợi lớn từ giá trị của quận Gia Lâm tương lai, với yếu tố kinh tế - văn hóa - xã hội đang phát triển từng ngày.

The London còn kế cận các tuyến giao thông quan trọng, như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, quốc lộ 5, vành đai 3, nút giao Cổ Linh… giúp cư dân dễ dàng kết nối với nội đô Hà Nội và các trung tâm kinh tế lớn của miền Bắc.

Yếu tố tạo nên địa thế đắt giá này còn đến từ đặc quyền "1 bước tới ga Metro", khi The London nằm kế cận quảng trường metro số 8. Kết hợp với các phương tiện xanh của VinBus và Xanh SM, phân khu kiến tạo cuộc sống xanh - văn minh - hiện đại cho các cư dân.

Vị trí đắc địa hướng tới tương lai của The London giúp phân khu hấp dẫn giới đầu tư.

Cùng với hạ tầng giao thông hiện đại, kết nối đồng bộ, giá trị tương lai của The London còn đến từ vị trí kế cận hệ thống giáo dục của Vinhomes Ocean Park 1. Chỉ với vài phút đi bộ từ The London, cư dân đến ngay Brighton College - ngôi trường quốc tế thuộc thương hiệu gần 200 năm tuổi của Vương quốc Anh.

Ngoài ra, cư dân cũng có nhiều lựa chọn khác với chất lượng giáo dục chuẩn quốc tế, như Trường Liên cấp Vinschool, Đại học VinUni, Trường Quốc tế Dewey… The London còn nằm cạnh nhiều khu đất được quy hoạch xây trường học.

The London chỉ cách ngôi trường danh giá Brighton College vài bước chân.

Chất Anh lịch lãm tạo chuẩn sống vượt trội

Yêu thích phong cách kiến trúc và chất sống thanh lịch của nước Anh thông qua phim ảnh, chị Thanh Hiền (Đống Đa, Hà Nội) tìm đến The London ngay sau khi phân khu này mở bán. Những đặc quyền mà phân khu chuẩn Anh này mang tới đã vượt xa kỳ vọng, khiến chị Hiền quyết định trở thành cư dân mới của Ocean City.

"Tại đây, tôi tìm thấy nét văn hóa mà mình yêu thích, từ bữa trà chiều tại chòi nghỉ nhìn ra vườn hồng đặc trưng của xứ sở sương mù, cho đến công trình biểu tượng đậm chất quý tộc Anh như quảng trường hoàng gia, sân chơi trẻ em có tháp Big Ben điểm nhấn", chị Thanh Hiền nói.

Đặc quyền sống chất của The London còn đến từ hệ sinh thái tiện ích cao cấp được thiết kế đa dạng từ trong nội tòa đến nội khu, mang tới cho cư dân không gian sống đẳng cấp, với mọi nhu cầu đều được đáp ứng.

The London có 4 mặt thoáng, gồm hướng đường Lý Thánh Tông và đường sắt đô thị metro số 8; hướng nhìn quảng trường ga Metro số 8; hướng nhìn khu trường học kế cận và hướng về khu thấp tầng hiện hữu.

Tầm nhìn, tiện ích đặc quyền giúp The London thu hút nhiều khách hàng mua ở thực.

Sức hút của The London còn đến từ chất sống của Vinhomes Ocean Park 1 và Ocean City. Tại đây, trải nghiệm sống - nghỉ dưỡng - ăn chơi kéo dài suốt 365 ngày trong năm, thông qua hệ sinh thái tiện ích "all-in-one" và biển hồ nước mặn Crystal Lagoon, hồ Ngọc Trai, VinWonders Wave Park, VinWonders Water Park, Grand World, Little Hong Kong…

Những "kỳ quan" của Ocean City khiến nhiều khách hàng khao khát được trở thành cư dân sau khi có cơ hội trải nghiệm.

"Sau khi nghe tin tôi chuyển khẩu về đây, nhiều bạn bè đến tham quan và trải nghiệm một ngày tại Ocean City. Nhiều người đã lựa chọn đầu tư để sớm tận hưởng chất sống vừa sôi động, vừa độc đáo của The London", chị Thanh Hiền chia sẻ.

Nhu cầu về "nước Anh thu nhỏ" dự báo càng sôi động trong các tháng cuối năm khi mong muốn mua nhà luôn tăng cao. Điều đó cũng được khẳng định bằng kỷ lục đã được lập nên tại những mảnh ghép khác của The Metropolitan, như The Zurich hay The Beverly.