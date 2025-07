Lợi thế của Phát Đạt khi TPHCM mở rộng: Động lực tăng trưởng mới

Quỹ đất 500ha trong siêu đô thị mới

Theo tính toán sơ bộ, Phát Đạt đang sở hữu và phát triển quỹ đất hơn 500ha tại nhiều khu vực từ trung tâm TPHCM đến các vùng trọng điểm của Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Quy mô này đưa Phát Đạt vào nhóm doanh nghiệp có quỹ đất lớn hàng đầu tại toàn địa bàn TPHCM hiện nay. Đây được đánh giá là lợi thế và là tiền đề giúp Phát Đạt có thể bứt phá mạnh mẽ trong tương lai gần.

Với việc sáp nhập địa giới hành chính, TPHCM đang tiến tới hình thành một siêu đô thị có quy mô dân số và kinh tế hàng đầu châu Á. Đi kèm đó sẽ là nhu cầu khổng lồ về nhà ở, bất động sản thương mại và dịch vụ, mở ra khả năng khai thác giá trị đất đai với biên độ tăng giá mạnh mẽ.

Dự án La Pura tại phường Bình Hòa gồm 4.966 sản phẩm do Phát Đạt làm đơn vị phát triển (Ảnh: La Pura).

Làn sóng tích hợp không gian phát triển đó mang theo nhiều cơ hội chiến lược, nhất là với các doanh nghiệp sở hữu quỹ đất lớn, đã sớm chuẩn bị cho mình “địa lợi” như Phát Đạt.

Minh chứng thực tế là dự án La Pura do Phát Đạt làm đơn vị phát triển đang có sức hấp dẫn cao ngay khi sức mua vừa bắt đầu phục hồi. Các dự án do doanh nghiệp này làm chủ đầu tư và phát triển như Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và 2, Dự án căn hộ cao cấp Serenity Phước Hải, Khu phức hợp nghỉ dưỡng Côn Đảo… đều đang được thị trường dõi theo chờ đợi. Trong đó, Thuận An 1 đã đủ điều kiện mở bán và được kỳ vọng sẽ sớm chính thức ra mắt.

Mặt sau của dự án La Pura - tiêu biểu cho tiêu chí hàng đầu của Phát Đạt là “địa thế đẹp” khi phát triển quỹ đất (Ảnh: La Pura).

Cùng với một số dự án đắc địa khác đang và sắp mở bán tại Quy Nhơn và Đà Nẵng, Phát Đạt dự kiến thu về trên 40.000 tỷ đồng trong kế hoạch 5 năm đến, hướng tới mức lợi nhuận tích lũy lên đến khoảng 8.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, quỹ đất cho nhiều dự án khác của Phát Đạt cũng đang được đẩy mạnh hoàn tất pháp lý để sẵn sàng triển khai giai đoạn mới.

Dự án Thuận An 1&2 tại phường Thuận An có 5.970 sản phẩm (Ảnh: La Pura).

Không chỉ là lợi thế về mặt vị trí, việc chiếm lĩnh địa lợi còn là một đòn bẩy tài chính rõ rệt. Với việc sở hữu hàng trăm hecta đất đã hoàn thiện pháp lý trong vùng quy hoạch mở rộng, Phát Đạt có thể dễ dàng sử dụng tài sản để huy động vốn, hợp tác phát triển hoặc chuyển nhượng để tạo dòng tiền nhanh.

Mở rộng hướng phát triển sang Đồng Nai

Không dừng lại với lợi thế tại TPHCM, Phát Đạt đã tiếp tục mở rộng hiện diện sang Đồng Nai, khu vực "chân kiềng thứ ba" bên cạnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, trong tam giác phát triển vệ tinh bao quanh TPHCM. Với tiềm năng kinh tế mạnh, tốc độ đô thị hóa cao, hệ thống cao tốc và sân bay quốc tế Long Thành đang dần hoàn thiện, Đồng Nai không chỉ là vùng giãn dân mà còn là điểm đến mới của các dòng vốn công nghiệp và thương mại.

Dự án Serenity Phước Hải tại xã Phước Hải có 3.010 sản phẩm (Ảnh: La Pura).

Việc đầu tư sớm vào Đồng Nai không chỉ giúp Phát Đạt bảo đảm nguồn cung sản phẩm trong tương lai, giảm thiểu tình trạng phụ thuộc vào giới hạn thị trường mà còn tạo ra sự liền mạch trong chuỗi phát triển các đô thị vệ tinh có kết nối hạ tầng đồng bộ. Với lợi thế về quỹ đất, định vị sản phẩm và năng lực triển khai nhanh, Phát Đạt đang xây dựng một hệ sinh thái gồm các dự án liên kết vùng. Đây là hướng đi phù hợp với xu hướng giãn dân ra khỏi các trung tâm đô thị đông đúc, tỷ lệ tăng trưởng dân số cơ học cao và nhu cầu nâng cấp chất lượng phát triển đô thị.

Từ “thiên thời”, “địa lợi” để xây dựng “nhân hòa”

Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2025-2030, Hội đồng quản trị của Phát Đạt đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái đô thị bền vững gắn với hạ tầng giao thông và tiện ích hoàn chỉnh. Mô hình sản phẩm mới của Phát Đạt được định hướng theo triết lý “human-centric”, lấy chất lượng cuộc sống của con người làm giá trị trung tâm để phát triển bất động sản. Đây là bước chuyển mình để doanh nghiệp này từ phát triển dự án sang phát triển khu đô thị tích hợp.

Khu phức hợp nghỉ dưỡng Côn Đảo tại đặc khu Côn Đảo với 1.450 sản phẩm (Ảnh: La Pura).

Như vậy, Phát Đạt không chỉ hướng tới tăng trưởng đột phá về quy mô kinh doanh và hiệu quả tài chính. Chiến lược đầu tư bài bản hiện nay cho thấy Phát Đạt hướng tới một tương lai mang tính toàn diện hơn, bao hàm mục tiêu nâng cấp giá trị tài sản, phát triển bền vững và bảo vệ thương hiệu lâu dài.