Loạt tiện ích mới ra mắt nâng tầm điểm đến an cư, đầu tư tại phía Đông Thủ đô

Chất lượng sống đã tốt, nay còn tốt hơn

Toạ lạc tại cửa ngõ phía Đông Hà Nội, Ocean City nổi bật với hạ tầng đồng bộ, cảnh quan tuyệt mỹ, tiện ích đẳng cấp, chất sống - nghỉ dưỡng biển cao cấp hiếm có và dịch vụ quản lý vận hành hàng đầu Việt Nam.

Sau hơn 5 năm vận hành, Ocean City vẫn liên tục được bổ sung một loạt tiện ích mới, tiếp tục nâng tầm chuẩn sống cư dân. Đây là điều rất ít thấy ở các dự án bất động sản đã đi vào hoạt động ổn định.

Ngày 22/8, Vincom Mega Mall Ocean City - một trong những trung tâm thương mại lớn nhất miền Bắc với quy mô lên tới 70.000m2 ra mắt, mang đến những trải nghiệm đặc sắc và hấp dẫn.

Vincom Mega Mall Ocean City đem đến những trải nghiệm thú vị cho cư dân và du khách.

Theo đó, cư dân và du khách tận hưởng thiên đường ẩm thực bất tận với chuỗi nhà hàng, cà phê đến từ những thương hiệu danh tiếng trong và ngoài nước; “cháy” hết mình trong những khu giải trí với hàng chục trò chơi độc đáo; thỏa sức mua sắm không giới hạn với hơn 150 thương hiệu bán lẻ uy tín.

Bên cạnh đó, cư dân cũng được trải nghiệm dịch vụ chăm sóc sức khoẻ đỉnh cao tại Aquafield Ocean City - tổ hợp spa xông hơi cao cấp gần 4.000m2 với 10 phòng xông hơi chuyên biệt, giúp tái tạo năng lượng toàn diện.

Lần đầu tiên, cư dân và du khách được đắm mình trong một “thánh đường nghệ thuật” ngay trong lòng trung tâm thương mại. Nhà hát VinPalace có sức chứa lên đến 1.600 chỗ ngồi, hệ thống sân khấu tích hợp công nghệ tối tân và âm thanh đa chiều theo chuẩn quốc tế. Cùng với đó là hệ thống trung tâm hội nghị đẳng cấp, đáp ứng tối đa nhu cầu tổ chức các loại hình sự kiện.

Song hành với những tiện ích thời thượng trong Vincom Mega Mall Ocean City, cư dân còn được thụ hưởng 3 công viên nội khu mới ra mắt với hơn 100 tiện ích, mở ra không gian xanh đa trải nghiệm.

Trong đó, Athletic Park - công viên Năng động, là thiên đường thể thao với 8 sân tennis tiêu chuẩn, 1 sân thi đấu 200 chỗ ngồi không mái che cùng sân gym, sân yoga, sân vui chơi, hồ cảnh quan và những khu vườn được thiết kế tinh tế như vườn cờ, vườn trà, vườn xích đu…

Bộ ba công viên nội khu mới vừa mở rộng không gian xanh, vừa cung cấp những tiện ích cao cấp cho cư dân Ocean City.

Harmony Park được gọi là công viên Sum vầy khi nơi đây như một thế giới của những vườn nướng BBQ thiết kế đa dạng chủ đề, từ BBQ phong cách Lounge, BBQ cộng đồng, BBQ Check-in, BBQ mái gỗ cho tới BBQ mái che dạng lá, BBQ cắm trại Glamping.

Trong khi đó, Elite Park - công viên Tinh hoa, lại đem đến trải nghiệm đẳng cấp khi sở hữu sân tập golf rộng gần 1ha, cùng đủ đầy tiện ích đính kèm như sân tập gạt bóng, nhà loker, bể bơi, chòi nghỉ…

Xen lẫn giữa các tiện ích vui chơi, thể thao là thảm thực vật đa dạng như sấu, xoài, chà là, cọ, lộc vừng… tạo nên những khoảnh khắc thư giãn, cân bằng, tái tạo năng lượng quý giá cho cư dân và du khách.

Ocean City thăng hạng trên bản đồ an cư, đầu tư toàn cầu

Với các tiện ích mới, Ocean City tiếp tục khẳng định vị thế và đẳng cấp của đại đô thị ở - nghỉ dưỡng - điểm đến quốc tế. Dự án vượt trội so với phần còn lại của thị trường nhờ quy mô ấn tượng, trên 1.200ha, cùng hệ thống tiện ích “all-in-one” đồ sộ.

Ocean City sở hữu không gian sống xanh sinh thái hiếm có tại phía Đông Hà Nội, đáp ứng các tiêu chuẩn an cư toàn cầu.

Sau 5 năm đi vào vận hành, Ocean City đã thu hút hơn 90.000 cư dân về an cư. Trong số đó, có một lượng lớn người nước ngoài bị hấp dẫn bởi tiện ích cao cấp tiêu chuẩn quốc tế, sự tiện lợi trong di chuyển kết nối giữa đại đô thị với trung tâm Thủ đô và các tỉnh, thành kinh tế trọng điểm phía Bắc. Hiện tại, Ocean City sở hữu cộng đồng đông đúc người Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ…

Ocean City được xem là minh chứng rõ nét cho xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ của dòng chảy an cư, đầu tư toàn cầu hướng về Việt Nam những năm gần đây. Một báo cáo mới đây của hãng tư vấn bất động sản cao cấp Knight Frank (Anh) đã xếp Việt Nam vào nhóm những quốc gia mang lại chất lượng cuộc sống tốt cho giới thượng lưu toàn cầu.

Tương tự, Savills Việt Nam đánh giá, Việt Nam hội tụ nhiều yếu tố hấp dẫn giới siêu giàu quốc tế, từ vị trí chiến lược tại Đông Nam Á, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, cảnh quan tự nhiên hấp dẫn đến môi trường sống đang cải thiện đáng kể. Cùng với đó là tiềm năng đầu tư bất động sản còn nhiều dư địa.

Phân khúc bất động sản gắn thương hiệu cao cấp tại Việt Nam đã tăng trưởng tới 210%, khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam như một trung tâm dành cho giới siêu giàu và nhà đầu tư quốc tế, theo Savills.

Trong bối cảnh Việt Nam đang trở thành trung tâm của lối sống xa xỉ, Ocean City được nhìn nhận là lựa chọn an cư, đầu tư lý tưởng của giới thượng lưu toàn cầu. Ngược lại, khi cư dân và du khách càng gia tăng, cơ hội đầu tư, kinh doanh càng rộng mở, giá trị bất động sản cũng càng tăng trưởng mạnh mẽ, mang lại sự thịnh vượng bền vững cho các chủ sở hữu.