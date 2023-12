Loạt dự án bất động sản của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên, được biết đến nhiều với thương hiệu cà phê phố núi và dàn siêu xe đắt tiền. Tuy nhiên, ông còn "lấn sân" sang làm bất động sản.

Trong đó, loạt dự án điển hình được biết đến như Thành phố cà phê; Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend - Lộc An; Trang trại và phát triển chăn nuôi gia súc kết hợp Du lịch sinh thái (xã Krông Á, huyện M'Đrắk); Khu du lịch thác Dray Sáp Thượng và thác Dray Nur (Krông Ana); Nhà khách Trung Nguyên (phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột)…

Tuy nhiên nhiều năm qua, một số dự án còn chậm tiến độ, xây dựng đang dang dở, có dự án đã giao đất nhưng lại chưa thực hiện bồi thường và gần đây một số dự án của Tập đoàn Trung Nguyên bị đưa vào diện xem xét, thu hồi.

Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend - Lộc An

Với diện tích hơn 1,5ha, Dự án Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend - Lộc An, huyện Bảo Lâm được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 10/2017. Dự kiến đến hết quý III/2019, Trung Nguyên phải hoàn thành dự án và đưa vào sử dụng.

Mục tiêu của dự án là xây dựng không gian thưởng lãm và trưng bày để kinh doanh sản phẩm cà phê Trung Nguyên, bên cạnh đó là kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư từng kết luận dự án này là một trong 14 dự án của tỉnh Lâm Đồng chậm tiến độ thực hiện so với quyết định chủ trương đầu tư, do đó đề nghị thu hồi, chấm dứt hoạt động dự án.

Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend chưa được hoàn thiện (Ảnh: An Khang).

Từ năm 2022, tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định chấm dứt hoạt động của dự án vì chậm đưa đất vào sử dụng vi phạm quy định của Luật Đất đai 2013, chậm tiến độ đầu tư dự án vi phạm Luật Đầu tư năm 2014 và Luật Đầu tư năm 2020.

Tháng 5/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì xem xét nội dung đề nghị thu hồi, quản lý đất tại dự án này.

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng có văn bản phúc đáp liên quan đến đề nghị của Công ty cổ phần Cà phê Trung Nguyên về việc được tiếp tục sử dụng diện tích 4.337m2 tại dự án nêu trên.

Tuy nhiên, Sở này khẳng định đề nghị của Công ty Trung Nguyên là không có cơ sở xem xét. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cho biết, Luật Đất đai quy định trường hợp Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai về thời gian thực hiện dự án, hết thời gian được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

Trước đó, Công ty Trung Nguyên có văn bản đề nghị về việc được tiếp tục sử dụng phần đất 4.337m2 tại dự án Trung Nguyên Legend - Lộc An. Phía công ty cho biết, 4.337m2 do doanh nghiệp nhận chuyển nhượng hợp pháp từ Công ty TNHH Trà Tiến Đạt II theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND tỉnh Lâm Đồng cấp vào tháng 4/2002.

Còn 11.192m2 trong tổng diện tích 15.529m2 đất bị thu hồi tại dự án được UBND tỉnh Lâm Đồng cho thuê. Từ năm 2007 đến năm 2016, công ty đã sử dụng diện tích đất này để thành lập chi nhánh hoạt động. Đến năm 2017 (tức 15 năm sau khi nhận chuyển nhượng), công ty đưa 4.337m2 này cùng với 11.192m2 được Nhà nước cho thuê vào đầu tư dự án Trung Nguyên Legend.

Theo Công ty Trung Nguyên, phần diện tích 4.337m2 không thuộc trường hợp đất được Nhà nước giao, cho thuê. Khi dự án bị chấm dứt hoạt động thì công ty phải được nhận lại diện tích đất này.

Dự án Thành phố Cà phê

Dự án Thành phố Cà phê là sản phẩm đầu tay của Trung Nguyên trong lĩnh vực địa ốc. Trước đây, dự án này từng có tên gọi là khu đô thị sinh thái văn hóa cà phê Suối Xanh, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Dự án được giới thiệu có diện tích 45,45ha, bao gồm các sản phẩm căn hộ, biệt thự, nhà ở xã hội, công trình giáo dục... Theo giới thiệu, dự án gồm nhiều hạng mục như khu đọc sách, khu thương mại ẩm thực, khu thể dục thể thao... Căn hộ tại đây được chia thành các sản phẩm khác nhau với giá khác nhau, dao động trên 9 tỷ đồng/căn diện tích sàn 350m2 và trên 13 tỷ đồng/căn diện tích sàn 416m2.

Phối cảnh Dự án Thành phố cà phê (Ảnh: Trung Nguyên).

Dự án này được hình thành ý tưởng từ năm 2006, được chấp thuận đầu tư năm 2016 và khởi công tháng 1/2017.

Chủ đầu tư triển khai dự án thành 2 giai đoạn gồm các hạng mục như bảo tàng, nhà liên kế, nhà phố thương mại, trung tâm thương mại, khách sạn nghỉ dưỡng, công viên sinh thái văn hóa cà phê...

Về hiện trạng, một số hạng mục của dự án đã được hoàn thành, đi vào sử dụng như bảo tàng Thế giới Cà phê. Tới tháng 4, cập nhật tiến độ cho thấy một số phân khu nhà phố, nhà liên kế đã được hoàn thiện mặt ngoài, số khác đang trong quá trình hoàn thiện hoặc xây dựng phần thô.

Với giai đoạn 1, UBND TP Buôn Ma Thuột đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ là hơn 116 tỷ đồng với 80 hộ dân bị ảnh hưởng, thu hồi đất và hoàn thành bàn giao toàn bộ diện tích hơn 19 ha để chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án.

Đối với giai đoạn 2, ngày 15/6/2018, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Buôn Ma Thuột có văn bản đề nghị Công ty Trung Nguyên cung cấp hồ sơ liên quan để thực hiện dự án. Tuy nhiên, Trung Nguyên chỉ bàn giao mốc sơ bộ nhưng chưa phối hợp, bàn giao các hồ sơ liên quan.

Tiến độ nhà liên kế, nhà thương mại tại Thành phố Cà phê thời điểm tháng 4/2023 (Ảnh: Trung Nguyên).

Dự án chậm tiến độ kéo theo việc các hộ dân gặp khó trong sinh hoạt, không được sử dụng nước sạch, nhà cửa, đường sá hư hỏng cũng không được phép sửa... Trong cuộc họp báo hồi đầu tháng 7 vừa qua, đại diện UBND TP Buôn Ma Thuột cho biết, trong thời gian tới thành phố sẽ rà soát và báo cáo UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư cam kết sớm thực hiện dự án đúng tiến độ để đảm chất lượng đời sống của người dân. Nếu công ty không triển khai dự án như cam kết sẽ tiến hành thu hồi đất.

Khu du lịch sinh thái được mệnh danh "Dubai phiên bản Việt"

Một dự án khác mà Tập đoàn Trung Nguyên được UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2004 là dự án Trang trại và phát triển chăn nuôi gia súc kết hợp Du lịch sinh thái (xã Krông Á, huyện M'Đrắk).

Dự án này còn được đánh giá là "Dubai phiên bản Việt". Dự án được giới thiệu có quy mô 595ha, vốn đăng ký 68 tỷ đồng và đã được chính quyền địa phương cho thuê 377ha đất nông nghiệp để xây dựng các hạng mục đầu tư ban đầu.

Ngày 15/1/2018, UBND tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị Công ty cổ phần Cà phê Trung Nguyên tiến hành thủ tục điều chỉnh mục tiêu, quy mô dự án theo đúng quy định; có văn bản cam kết thời gian hoàn thành, đưa vào sử dụng khu du lịch sinh thái trước tháng 11/2019, chấp hành tốt các nghĩa vụ thuế khi triển khai các dự án trên địa bàn.

Tuy nhiên sau nhiều năm dự án chậm tiến độ, đến năm 2021, UBND tỉnh ban hành quyết định bổ sung dự án này vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện M'Đrắk.

Khu danh lam thắng cảnh Đồi Cư H'Lâm

Còn Khu danh lam thắng cảnh Đồi Cư H'Lâm do Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Đặng Lê (thuộc Tập đoàn Trung Nguyên) làm chủ đầu tư. Diện tích dự án được giới thiệu là 62ha, dự kiến được khởi công năm 2016.

Tuy nhiên, năm 2017, tỉnh Đắk Lắk đã có thông tin giãn tiến độ thực hiện đến tháng 10/2019. UBND huyện Cư M'gar được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, sớm bàn giao đất cho nhà đầu tư triển khai dự án.