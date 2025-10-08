Liên danh Trungnam E&C thi công cầu Thượng Cát và đường dẫn hai đầu cầu

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Thành phố Hà Nội phối hợp đơn vị thi công dự án - Liên danh Trungnam E&C Bắc Trung Nam và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ khởi công Dự án Cầu Thượng Cát và đường dẫn hai đầu cầu. Đây là công trình trọng điểm cấp thành phố, chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025).

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án cầu Thượng Cát (Ảnh: BTC).

Dự án công trình Cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu là dự án nằm trong quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông Thủ đô, góp phần kết nối trung tâm Hà Nội với các huyện Đông Anh, Bắc Từ Liêm, đồng thời tạo trục giao thông liên kết vành đai 3.5 với Quốc lộ 32 và cầu Nhật Tân, từng bước hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại ở khu vực Bắc sông Hồng.

Không khí ngày khởi công dự án cầu Thượng Cát (Ảnh: BTC).

Dự án Cầu Thượng Cát, được Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Giao Thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư. Dự án có tổng quy mô chiều dài 5.226m với đường dẫn 2 đầu dài 1.300m, chiều dài cầu đạt 3.904m; trong đó phần cầu chính dài 780m gồm 4 nhịp với kích thước 120m+270m+270m+120m và phần cầu dẫn dài 3,125km.

Cầu chính được thiết kế với bề rộng 35m, trong khi cầu dẫn rộng 31m, quy mô 8 làn xe gồm 6 làn cơ giới và 2 làn thô sơ, đáp ứng tốc độ thiết kế 80km/h. Công trình bảo đảm khổ thông thuyền cho tàu trọng tải 600DWT - 4×400 DWT sà lan kéo, với bề rộng 50m và tĩnh không 9,5m.

Tổng mức đầu tư của dự án hơn 7.303 tỷ đồng, trong đó gói thầu thi công xây dựng (Gói 27/XL) trị giá 5.930 tỷ đồng, thời gian thi công khoảng 26 tháng, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2027.

Các khách mời tham dự lễ khởi công dự án cầu Thượng Cát (Ảnh: BTC).

Dự án Cầu Thượng Cát là mảnh ghép quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị và hạ tầng Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Khi hoàn thành, cây cầu sẽ giảm tải áp lực giao thông khu vực nội đô, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm ra phía Bắc sông Hồng. Đồng thời, kích hoạt chuỗi đô thị mới Đông Anh - Bắc Từ Liêm, tạo trục phát triển song song với cầu Nhật Tân; thúc đẩy logistics và kết nối vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho Thủ đô và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam (Trungnam E&C) thành lập ngày 23/5/2008, là thành viên chủ lực của Trungnam Group - tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam.

Với định hướng tập trung vào hạ tầng quốc gia, Trungnam E&C đã phát triển năng lực tổng thầu toàn diện từ khảo sát, thiết kế đến thi công và quản lý dự án. Sở hữu hơn 300 thiết bị cơ giới hiện đại cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân giàu kinh nghiệm, Trungnam E&C đã khẳng định uy tín qua nhiều công trình trọng điểm quốc gia.

Các công trình tiêu biểu, mang dấu ấn, gồm: Cầu vượt Ngã Ba Huế (2015), nút giao 3 tầng đầu tiên của Việt Nam, được Giải thưởng Công trình chất lượng cao của Bộ Xây dựng, là công trình vượt tiến độ, đẹp mỹ quan, tốt chất lượng.

Cầu Bạch Đằng (2018): Bắc qua sông nối Quảng Ninh - Hải Phòng, dài gần 3km, thuộc nhóm cầu dây văng nhiều nhịp lớn nhất Việt Nam. Thi công đòi hỏi kỹ thuật chính xác và công nghệ hiện đại.

Cầu Mỹ Thuận 2 (2023): Bắc qua sông Tiền, tổng vốn hơn 5.000 tỷ đồng là cầu dây văng đầu tiên do kỹ sư Việt Nam tự thiết kế và thi công.

Cầu Rạch Miễu 2 (2025): Nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, có tổng chiều dài hơn 17km, trong đó nhịp chính dây văng dài 270m - thuộc nhóm cầu dài nhất Việt Nam.

Ngoài ra, Trungnam E&C còn đảm nhận các dự án thủy lợi như dự án ngăn triều TPHCM, Cống Cái Lớn (hệ thống Thủy Lợi Cái Lớn - Cái Bé)…