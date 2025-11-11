Liên danh tập đoàn Đèo Cả trúng thầu dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên

Theo Quyết định số 256/QĐ-BQLDA do ông Mai Khắc Phượng - Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lai Châu ký ngày 4/11/2025, liên danh gồm Tập đoàn Đèo Cả - Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 - Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68 - Công ty TNHH MTV Thanh Tuyền - Công ty TNHH Số 10 Lai Châu - Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Khánh Hưng đã trúng gói thầu số 23 của dự án.

Phạm vi công việc bao gồm toàn bộ phần xây lắp, thiết bị công trình, công tác khảo sát và lập thiết kế bản vẽ thi công (TKBVTC). Giá trúng thầu đạt 2.628.312.477.299 đồng, gần tương đương với dự toán 2.668.425.364.403 đồng, cho thấy liên danh đã chào giá rất sát mức chi phí được duyệt. Thời gian thực hiện hợp đồng là 720 ngày kể từ ngày ký.

Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, áp dụng loại hợp đồng đơn giá hỗn hợp - trọn gói với phần chi phí thiết kế bản vẽ thi công, đơn giá cố định cho khảo sát và đơn giá điều chỉnh với phần xây lắp, thiết bị.

Ban Quản lý dự án (QLDA) giao phòng Kế hoạch và phòng Kỹ thuật căn cứ kết quả phê duyệt để hoàn thiện hợp đồng và tổ chức ký kết, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp trong liên danh chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên có tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng, được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt vào tháng 3/2025. Dự án nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông huyết mạch vùng Tây Bắc, khắc phục tình trạng đèo dốc hiểm trở trên Quốc lộ 4D, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, gắn kết du lịch Sa Pa - Tam Đường và đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực biên giới.

Liên danh Tập đoàn Đèo Cả trúng gói thầu thuộc dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên (Ảnh: Tập đoàn Đèo Cả).

Tập đoàn Đèo Cả hiện triển khai cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Hữu Nghị - Chi Lăng, và Tuyên Quang - Hà Giang, những dự án có ý nghĩa chiến lược về kết nối vùng biên giới, góp phần thúc đẩy kinh tế vùng, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Tháng 10, Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội công bố liên danh Đèo Cả trúng gói thầu 27/XL thuộc dự án cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu, với giá trị hợp đồng gần 6.000 tỷ đồng. Trước đó, trong quý III, Liên danh do Đèo Cả dẫn đầu được chỉ định thực hiện gói XL01 - thi công đoạn Km4+00 đến Km13+900 thuộc dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành, trị giá hơn 5.868 tỷ đồng.

Ngày 15/8, Ban QLDA công trình giao thông TP Hà Nội công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói 07/TP3-EPC của dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu. Liên danh trúng thầu gồm 9 doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có Tập đoàn Đèo Cả, với giá trị hợp đồng hơn 8.234 tỷ đồng và thời gian thi công 30 tháng.

Trong nửa đầu năm, Đèo Cả cũng liên tục xuất hiện ở các gói thầu lớn: Gói số 16 thi công nút giao Thuận Nam - ĐT.709 (85,9 tỷ đồng) thuộc cao tốc Bắc - Nam; gói số 31 thi công hệ thống giám sát giao thông đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 (155 tỷ đồng); và gói xây lắp tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn (4.800 tỷ đồng).