Legacy Hinoiri: Chất sống tinh hoa cho cộng đồng công nghệ

Từ tầm nhìn hoàng hôn lộng lẫy đến thiết kế cao cấp và tinh tế, mỗi chi tiết tại Legacy Hinoiri đều phản chiếu khát vọng kiến tạo di sản sống động của thế hệ tiên phong khác biệt.

Legacy Hinoiri - Nơi hội tụ của giới công nghệ trẻ tinh hoa

Theo quy hoạch, đến năm 2030, khu công nghệ cao Hòa Lạc dự kiến thu hút khoảng 150.000 chuyên gia, kỹ sư, sinh viên và lao động tri thức về làm việc và sinh sống. Thực tế, nhiều “ông lớn” công nghệ như Viettel, VNPT, Hanwha, Nidec… đã chọn đây là nơi đặt “cứ địa”, kéo theo hàng nghìn chuyên gia trong và ngoài nước. Song song, hệ thống y tế và giáo dục được đầu tư, tạo ra nhu cầu lớn về một không gian sống hiện đại, đồng bộ và gắn kết cộng đồng tri thức.

Các chuyên gia quy hoạch đô thị nhận định, yếu tố then chốt để Hòa Lạc bứt phá không chỉ nằm ở hạ tầng, mà còn ở việc hình thành các cộng đồng cư dân ưu tú. Đây sẽ là nơi hội tụ những chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khởi nghiệp, kỹ sư công nghệ… với mong muốn vừa an cư, vừa kết nối để tạo ra giá trị mới.

Không chỉ là chốn an cư, Legacy Hinoiri nuôi dưỡng cộng đồng tri thức trẻ đầy bản sắc (Ảnh: CĐT).

Trong bức tranh ấy, Legacy Hinoiri xuất hiện như một dự án tiên phong, đóng vai trò kiến tạo không gian sống, đồng thời nuôi dưỡng văn hóa đổi mới và sáng tạo. Điểm khác biệt của Legacy Hinoiri ở cộng đồng cư dân đang được hình thành: những gia đình trẻ năng động, những cá nhân thành đạt và cả những “công dân toàn cầu” - lớp người có học vấn cao, tư duy cởi mở, từng trải nghiệm nhiều nền văn hóa phát triển.

Sự đa dạng ấy hứa hẹn tạo nên một cộng đồng tinh hoa, nơi tri thức và bản sắc giao thoa. Không dừng lại ở khái niệm chốn an cư, Legacy Hinoiri kết nối những cư dân cùng tần số trong lối sống, góp phần biến nơi đây thành một “thung lũng tri thức” giữa lòng Hòa Lạc.

Chất công nghệ thời thượng hòa cùng nét tinh tế phong cách Nhật Bản

Legacy Hinoiri được kỳ vọng sẽ định hình biểu tượng mới về cách sống, cách nghĩ khác biệt, thời thượng và văn minh. Tên gọi “Hinoiri” nghĩa là “hoàng hôn” trong tiếng Nhật, mang hàm ý về một khoảnh khắc đẹp, trọn vẹn, khép lại một ngày nhưng cũng mở ra một nhịp sống mới, sâu lắng và nhiều cảm hứng.

Tên gọi này xuất phát từ ưu thế của dự án là một trong những tòa tháp cao hiếm hoi tại Hòa Lạc, sở hữu tầm nhìn toàn cảnh ôm trọn khung cảnh thiên nhiên lộng lẫy. Mỗi buổi chiều, từ ban công căn hộ, cư dân có thể thu trọn cảnh hoàng hôn dát vàng trên núi xa, phản chiếu mặt nước lấp lánh. Đây không chỉ là vẻ đẹp thiên nhiên, mà là khoảnh khắc an trú xa xỉ, giúp tìm lại sự cân bằng sau guồng quay hiện đại.

Kiến trúc và cảnh quan của Legacy Hinoiri được thiết kế theo tinh thần Nhật Bản, tinh giản, tinh tế nhưng vẫn hài hòa với thiên nhiên. Tỷ lệ diện tích cây xanh và những không gian công cộng lớn, được bố trí khắp khuôn viên dự án, đem lại cảm giác sống an nhiên giữa lòng đô thị - điều hiếm gặp với không gian tại các thành phố đang phát triển.

Vườn dạo Nhật giữa lòng đô thị, không gian xanh an nhiên tại Legacy Hinoiri (Ảnh: CĐT).

Đại diện đơn vị phát triển dự án, An Thịnh Group chia sẻ: “Điểm độc đáo ở Legacy Hinoiri là khả năng dung hòa giữa công năng hiện đại và chất sống xanh an lành. Đây không chỉ là một dự án nhà ở, mà là một không gian văn hóa được kiến tạo ngay trong lòng đô thị sáng tạo”.

Bên cạnh nét tinh tế, Legacy Hinoiri còn hứa hẹn mang đến lối sống hiện đại với hệ tiện ích “all-in-one”, nơi mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ trong vài bước chân. Từ tiền sảnh đến tầng thượng, từng chi tiết đều được chăm chút để mang lại trải nghiệm tiện nghi tối ưu.

Ngay trong tòa tháp, cư dân có thể thả mình trong bể bơi bốn mùa, rèn luyện sức khỏe tại phòng gym - yoga, tận hưởng không gian cà phê sách, co-working (không gian làm việc chung) hiện đại hay thư giãn giữa vườn Nhật trên mái, tái tạo năng lượng sau những ngày bận rộn.

Bên ngoài, chuỗi tiện ích mở rộng biến Legacy Hinoiri thành một “thành phố thu nhỏ”: vườn dạo bộ, công viên trung tâm, sân thể thao, khu vui chơi trẻ em,... tất cả đều phục vụ lối sống cân bằng giữa năng lượng công việc và hòa mình cùng thiên nhiên.

Hệ tiện ích “all-in-one” tại Legacy Hinoiri hứa hẹn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, làm việc và nghỉ dưỡng của cộng đồng tri thức trẻ (Ảnh: CĐT).

Ưu điểm của Legacy Hinoiri là việc tích hợp nhiều ngành hàng kinh doanh ngay dưới khu vực khối đế tòa nhà từ siêu thị, spa, nhà hàng..., giúp cư dân tiếp cận trọn vẹn dịch vụ trong cùng một tổ hợp, tối ưu thời gian. Hệ thống công nghệ thông minh trong quản lý và vận hành, giám sát an ninh nhiều lớp 24/7, bảo đảm sự an toàn và trải nghiệm sống riêng tư.

Legacy Hinoiri không chỉ là nơi an cư, mà còn là trung tâm tiện ích văn minh, nơi cộng đồng trí thức Hòa Lạc tận hưởng phong cách sống thời thượng, cân bằng và trọn vẹn từng khoảnh khắc.