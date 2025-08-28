Lagoon Residences tung quỹ căn Elegant Villa giới hạn cuối cùng

Thành công của một dự án bất động sản không chỉ đo bằng quy mô hay thiết kế, mà ở sự tin tưởng từ thị trường. Lagoon Residences đã chứng minh điều đó bằng những đợt mở bán thu hút nhiều nhà đầu tư quan tâm. Lần này, chủ đầu tư BIM Land và đơn vị phân phối MGV mang đến “mảnh ghép di sản” cuối cùng - Elegant Villa.

Kỷ lục bán hàng - Bảo chứng cho giá trị

Chủ đầu tư cho biết, Elegant Villa giai đoạn 1 và Ocean Villa giai đoạn 2 được bán hết. Đây là minh chứng cho vị trí chiến lược, pháp lý hoàn chỉnh, thiết kế đẳng cấp và hệ tiện ích vượt trội chinh phục cả những nhà đầu tư khó tính. Tiềm năng tăng giá đã được kiểm chứng. Chủ nhân không chỉ có một nơi an cư mà còn nắm giữ tài sản gia tăng giá trị.

Lagoon Residences cũng là điểm hội tụ của những chủ nhân thành đạt, kiến tạo môi trường sống đẳng cấp.

Biệt thự biển Elegant Villa giai đoạn 1 và Ocean Villa thuộc dự án Lagoon Residences (Ảnh: Địa ốc MGV).

Những thành công này không phải lời hứa, mà là câu chuyện đã được chứng minh - tạo nền tảng vững chắc và niềm tin cho nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội cuối cùng.

Elegant Villa Phiên bản đặc biệt - Cơ hội cuối cùng

Sự kiện mở bán phân khu Elegant Villa - Lagoon Residences nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng (Ảnh: Địa ốc MGV).

Bộ sưu tập biệt thự biển giới hạn, kết tinh những tinh hoa cuối cùng của Lagoon Residences:

Vị trí kim cương: Nằm tại tọa độ đẹp nhất phân khu, sở hữu tầm nhìn panorama (toàn cảnh) hướng hồ cảnh quan hoặc mảng xanh nội khu yên tĩnh. Mỗi căn là một tác phẩm nghệ thuật về vị trí.

Số lượng ít: 5 căn view (tầm nhìn) hồ cá Koi cuối cùng - yếu tố khan hiếm tạo giá trị độc quyền và tiềm năng tăng giá.

Dấu ấn độc bản: Thiết kế và vật liệu hoàn thiện tinh chỉnh tỉ mỉ, nâng tầm chuẩn mực sống sang trọng, khẳng định vị thế chủ nhân.

Đội ngũ am hiểu dự án, hỗ trợ chọn sản phẩm phù hợp và tối ưu bài toán tài chính cho người mua (Ảnh: Địa ốc MGV).

Là đơn vị phân phối chiến lược, MGV không chỉ trao sản phẩm mà còn mang đến sự an tâm và đặc quyền riêng biệt. Toàn bộ quỹ căn Elegant Villa phiên bản cuối cùng chỉ có tại MGV với ưu điểm thông tin minh bạch, tiếp cận trực tiếp giỏ hàng và chính sách từ chủ đầu tư. Đội ngũ am hiểu dự án, hỗ trợ chọn sản phẩm phù hợp và tối ưu bài toán tài chính cho người mua.

Đơn vị phân phối - Địa ốc MGV

Web: https://www.mgv.vn/du-an/