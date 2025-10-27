KITA Group ghi dấu ấn với 3 giải thưởng tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025

Theo đó, KITA Group đã chiến thắng các hạng mục giải thưởng tại các dự án:

GIA by KITA được trao giải “Best Luxury Housing Development (Hanoi) - Dự án nhà ở hạng sang xuất sắc” (Hà Nội).

SKY NEXUS được trao giải “Best Condo Architectural Design (Hanoi) - Thiết kế kiến trúc căn hộ xuất sắc” (Hà Nội).

KITA Airport City được trao giải “Best Connectivity Township Development - Khu đô thị có kết nối giao thông xuất sắc”.

Ba giải thưởng minh chứng cho tầm nhìn chiến lược, năng lực phát triển dự án vượt trội và cam kết kiến tạo giá trị sống bền vững của KITA Group - doanh nghiệp tiên phong trong việc mang đến những không gian đô thị hiện đại, kết nối và giàu bản sắc.

Đại diện KITA Group chia sẻ: “Chúng tôi tự hào khi những nỗ lực và tâm huyết của đội ngũ KITA được cộng đồng chuyên môn quốc tế ghi nhận. Mỗi dự án là một hành trình hiện thực hóa tầm nhìn ‘Kiến tạo giá trị sống bền vững’, nơi KITA Group không chỉ phát triển công trình, mà còn kết nối con người, văn hóa và góp phần mang lại diện mạo mới cho tương lai đô thị Việt Nam”.

KITA Group giành 3 giải thưởng tại Lễ trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025 (Ảnh: BTC).

GIA by KITA - chất sống thượng lưu tại Tây Hồ

Tọa lạc tại trung tâm khu đô thị Ciputra - một trong những cộng đồng quốc tế đáng sống bậc nhất Hà Nội, GIA by KITA được định vị như biểu tượng mới của phong cách sống thượng lưu tại Tây Hồ. Dự án quy mô 474 căn biệt thự sang trọng mang phong cách kiến trúc Địa Trung Hải tinh tế, hài hòa giữa không gian riêng tư và hệ tiện ích hiện đại.

Sở hữu vị trí kết nối chiến lược khi tiếp giáp các trục giao thông như Võ Chí Công, cầu Nhật Tân, Nguyễn Văn Huyên kéo dài và đường Vành đai 2, GIA by KITA mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp - vừa hòa nhịp sôi động của đô thị, vừa tận hưởng khoảng xanh yên bình hiếm có.

Kế thừa triết lý “trong sang - ngoài xanh”, dự án tận dụng tối đa lợi thế sinh thái của Ciputra - nơi gần 40% diện tích dành cho cây xanh và mặt nước - để kiến tạo không gian sống cân bằng thân - tâm - trí. Với hệ tiện ích toàn diện và cộng đồng cư dân tinh hoa, GIA by KITA được kỳ vọng trở thành biểu tượng cho chất sống đỉnh cao giữa lòng Thủ đô.

GIA by KITA ghi dấu ấn khi được xướng tên ở hạng mục “Best Luxury Housing Development (Hanoi) - Dự án nhà ở hạng sang xuất sắc” (Ảnh: BTC).

Sky Nexus - chất sống ấn tượng giữa tầng không

Là dự án mới của KITA Group tại Hà Nội, Sky Nexus được vinh danh “Best Condo Architectural Design (Hanoi) - Thiết kế kiến trúc căn hộ xuất sắc”, minh chứng cho tầm nhìn kiến tạo không gian sống cá nhân hóa của chủ đầu tư. Dự án kết tinh giữa vị trí trung tâm đô thị sôi động, thiết kế độc bản và dịch vụ đặc quyền dành cho tầng lớp tinh hoa. Mỗi căn hộ tại Sky Nexus được ví như tác phẩm nghệ thuật riêng biệt, được “may đo” theo phong cách sống và gu thẩm mỹ của gia chủ.

Không chỉ là nơi an cư, Sky Nexus mang đến chất sống khác biệt - sang trọng, riêng tư và đậm dấu ấn cá nhân. Với hệ tiện ích cao cấp và tầm nhìn khoáng đạt giữa tầng không, dự án hứa hẹn trở thành biểu tượng mới của Hà Nội về kiến trúc, chất sống và giá trị bền vững theo thời gian.

Sky Nexus được vinh danh ở hạng mục “Best Condo Architectural Design (Hanoi) - Thiết kế kiến trúc căn hộ xuất sắc” (Ảnh: BTC).

KITA Airport City - Đô thị có khả năng kết nối giao thông vượt trội

Tại khu vực phía Nam, giành chiến thắng hạng mục “Best Connectivity Township Development”, KITA Airport City được vinh danh nhờ tầm nhìn quy hoạch đô thị đồng bộ, hiện đại và khả năng kết nối giao thông vượt trội.

Tọa lạc vị trí cửa ngõ vùng Đồng bằng sông Cửu Long, liền kề sân bay quốc tế Cần Thơ, kết nối thuận tiện mạng lưới giao thông liên vùng Cần Thơ - TPHCM - các tỉnh miền Tây, KITA Airport City giữ vai trò trọng điểm trong chiến lược phát triển đô thị phía Nam của KITA Group.

Cùng với vị thế dự án tiên phong theo mô hình TOD tại miền Tây - mô hình phát triển đô thị dựa trên hệ thống giao thông công cộng, KITA Airport City hứa hẹn trở thành một biểu tượng mới của bất động sản Cần Thơ, hướng tới mục tiêu hình thành một trung tâm giao thương - du lịch - logistics hàng đầu khu vực.

Nhờ lợi thế vị trí chiến lược và quy hoạch đồng bộ, KITA Airport City được trao giải “Best Connectivity Township Development - Khu đô thị có kết nối giao thông hàng đầu” (Ảnh: BTC).

Các giải thưởng đạt được tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025 là thành quả cho hành trình phát triển không ngừng đổi mới của KITA Group, đồng thời đánh dấu bước tiến trong tiến trình mở rộng quy mô và phát triển đô thị toàn quốc - từ Hà Nội, TPHCM đến Cần Thơ.

Kiên định với triết lý “Kiến tạo giá trị sống bền vững”, KITA Group cho biết sẽ hướng đến mục tiêu phát triển những khu đô thị thông minh, kết nối và nhân văn, mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng cư dân, góp phần xây dựng diện mạo đô thị hiện đại, văn minh và đáng sống.